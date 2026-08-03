Туркменистан напомнит миру о значимости международного права

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2028 год Годом международного права — и Туркменистан уже сейчас начинает готовиться к тому, чтобы эта дата прозвучала на весь мир и принесла осязаемые результаты. В условиях трансформации системы международных отношений и нарастания нестабильности в различных уголках света Туркменистан предпринимает шаги по возвращению мира к фундаментальным основам глобального порядка.

О конкретных мерах в этом направлении на заседании правительства в субботу, 1 августа, доложил вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, представив Президенту Сердару Бердымухамедову целый пакет инициатив на предстоящие три года.

От национального плана до международной трибуны

Ключевым документом станет Национальный план действий на 2026–2028 годы, над которым будет работать специально созданная межведомственная комиссия — в неё войдут представители профильных министерств, ведомств, вузов и научных институтов страны. План должен свести воедино политико-дипломатические, научные, образовательные, культурные и информационные мероприятия, определить места проведения и ответственных лиц.

Отдельным пунктом идёт разработка Национальной концепции «Международное право и постоянный нейтралитет Туркменистана» — документа, который планируется официально распространить среди государств — членов ООН. Тем самым Ашхабад намерен закрепить связь между своим нейтральным статусом и приверженностью нормам международного права на уровне официальной позиции, признанной всем мировым сообществом.

Международное право и просвещение

Значительная часть предложений касается работы с молодёжью и повышения правовой грамотности населения в целом. Речь идёт о специальных курсах и лекциях в вузах и средних профессиональных учебных заведениях, посвящённых основам международного права, Уставу ООН и укреплению международно-правовой системы. Планируется подготовить учебные и научно-методические пособия, создать электронные образовательные ресурсы, учредить тематическую «Неделю международного права», проводить семинары в формате модели ООН и конкурсы научных работ и эссе среди студентов и молодых исследователей.

Информационная поддержка

Предполагается запуск специальных телепередач, документальных фильмов и научно-популярных публикаций, а также создание многоязычного интернет-портала, посвящённого тематическому году.

Ашхабад как постоянная правовая площадка

Один из самых впечатляющих элементов инициативы — учреждение Ашхабадской международной платформы «Международное право» на базе Института международных отношений МИД Туркменистана.

По замыслу, платформа должна стать постоянно действующей площадкой, где эксперты со всего мира смогут регулярно встречаться и обмениваться мнениями по актуальным вопросам международного права.

В рамках платформы предполагается ежегодно проводить «Ашхабадский международный правовой диалог», а также организовывать летние школы для молодых юристов-международников.

Всемирный форум высокого уровня — 2028 год

Апогеем всей программы должен стать Всемирный форум высокого уровня по международному праву, который предлагается провести в Ашхабаде в 2028 году под эгидой ООН. На нём планируется рассмотреть возможность принятия Ашхабадской декларации — документа, который закрепил бы роль международного права как основы мира, безопасности и устойчивого развития.

При этом сама программа тематического года задумывается как глобальная: совместно с Секретариатом ООН и её специализированными учреждениями предлагается составить единый календарь международных мероприятий.

Официальную церемонию открытия Года международного права предполагается провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в начале 2028 года, а в течение года — организовать мероприятия высокого уровня в Женеве, Вене и других крупных международных центрах.

Что дальше

Глава государства одобрил представленные предложения и поручил вице-премьеру, министру иностранных дел организовать соответствующую работу.

Запуск столь масштабной программы подтверждает стратегическую линию нейтрального Туркменистана: верховенство права и соблюдение Устава ООН являются главной гарантией устойчивого развития и безопасности, и сейчас необходимо в кратчайшие сроки предпринять активные усилия по восстановлению доверия к международно-правовым инструментам. Инициатива Ашхабада призвана напомнить мировому сообществу, что единственным действующим механизмом урегулирования споров и сохранения глобальной стабильности остаются четко соблюдаемые, равноправные для всех нормы международного права. ///nCa, 3 августа 2026 г.