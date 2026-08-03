Туркменская делегация обсудила с губернатором Лимбурга подготовку международного конноспортивного мероприятия в Нидерландах

В Маастрихте, Нидерланды, делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Тангрыгулы Атахаллыевым провела встречу с Комиссаром Короля, губернатором провинции Лимбург Эмилем Румером, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

В начале визита губернатор ознакомил туркменскую делегацию со зданием администрации провинции Лимбург, его историей и архитектурными особенностями. Особое внимание было уделено месту, где в 1992 году был подписан Маастрихтский договор – историческое соглашение, которое официально учредило Европейский союз. В здании администрации хранятся копии этого документа.

В ходе встречи туркменская сторона подробно представила концепцию, программу и основные этапы подготовки Чемпионата мира по конному спорту и конкурса красота среди ахалтекинских скакунов, которое впервые состоится 4–6 сентября 2026 года в конноспортивном центре Peelbergen в провинции Лимбург.

Было отмечено, что предстоящее событие призвано продемонстрировать уникальные качества всемирно известных ахалтекинских лошадей, богатые конные традиции Туркменистана и способствовать дальнейшему укреплению культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Нидерландами.

Атахаллыев пригласил Эмиля Румера и представителей администрации провинции принять участие в предстоящем мероприятии в качестве почётных гостей.

Губернатор Лимбурга поддержал планы проведения мероприятия и подтвердил готовность администрации провинции оказать необходимое содействие его успешной организации на высоком уровне. Стороны также обсудили протокольные и организационные вопросы, а также дальнейшую координацию между организаторами, местными органами власти и профильными структурами провинции.

Отдельное внимание было уделено перспективам установления прямого межрегионального сотрудничества между провинцией Лимбург и одним из велаятов Туркменистана. Было отмечено, что такое партнёрство может охватывать широкий комплекс направлений, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, туризм и обмен опытом в сфере регионального управления.

Стороны подчеркнули, что налаживание прямых контактов между региональными администрациями, деловыми кругами, образовательными и культурными учреждениями способно создать практическую основу для реализации совместных проектов, обмена делегациями и развития долгосрочных взаимовыгодных связей.

По итогам встречи была выражена взаимная заинтересованность в продолжении предметного диалога, успешном проведении предстоящего международного мероприятия и дальнейшем укреплении сотрудничества между Туркменистаном и провинцией Лимбург. ///nCa, 3 августа 2026 г.