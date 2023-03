Mitro International Limited – Золотой участник Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетику Туркменистана

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана состоится 26 – 27 апреля 2023 года в Дубае, ОАЭ.

Компания “Mitro International Limited” стала Золотым участником Международного форума.

Созданная в 2000 году, Компания «Mitro International Limited» нацелена на инвестирование в нефтяные работы в нефтегазовом секторе Туркменистана, в частности, в сфере поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

В июне 2000 года был подписан Договор о Разделе Продукции «Хазар» в отношении разработки Договорной Территории «Хазар» – Месторождение Восточный Челекен. Годом позже Компания «Mitro International Limited» стала полноправным участником проекта ДРП (Договор о Разделе Продукции) «Хазар» и с этого момента успешно осуществляет свою деятельность в Туркменистане по освоению и разработке Месторождения Восточный Челекен.

Компания «Mitro International Limited» обладает опытом подготовки и проведения интегрированных программ текущего и капитального ремонта с использованием различных видов технологий интенсификации притока. Кроме того, Компания имеет опыт проведения работ по водоизоляции, ликвидации пластовых и заколонных перетоков и повторному освоению скважин с использованием установок гибкой НКТ (гибкие насосно – компрессорные трубы ГНКТ (Coiled Tubing) и Азотной Установки.

Значительное внимание Компания «Mitro International Limited» уделяет современным методам исследования месторождений и скважин. В процессе развития проекта на месторождении было построено более 70 скважин, наработан опыт по строительству горизонтальных стволов.

Компания «Mitro International Limited» имеет опыт успешного сотрудничества с рядом сервисных Компаний, таких как Continental Industrial Supply, Schlumberger, Vetco Gray, Weatherford, Baker Hughes, а также постоянно использует в сервисных услугах ряда организаций нефтегазового комплекса Туркменистана, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках текущего проекта и производят отдельные виды нефтепромысловых сервисных работ.

В заключение некоторые факты:

– С начала проекта инвестировано более 760 млн долларов США.

– Накопленный объем добычи сырой нефти более 5 900 000 тонн.

– Доля государства составила более 2 845 303 тонн.

– Пробурено более 70 новых скважин, при этом действующий эксплуатационный фонд составляет более 80% от существующих скважин.

На Месторождении «Восточный Челекен» ежегодно проводится более 30 операций Капитального Ремонта Скважин, широко используются Установки для свабирования скважин, технология удаления парафина из лифтов НКТ (Насосно Компрессорных Труб), Азотная установка и Установка ГНКТ (Coiled Tubing).

Для интенсификации добычи на Месторождении Восточный Челекен применяются механизированные способы эксплуатации, с помощью Установок Электроприводных Центробежных Насосов и Штанговых Глубинных Насосов, которые находят всё более широкое применение.

С целью увеличения добычи из пластов Нижнего Красноцвета, планируется проведение ГРП (Гидравлический разрыв пласта) с последующей добычей нефти с помощью УЭЦН (Установок Электроприводных Центробежных Насосов).

