Пресс-тур в Республику Беларусь # 1: Звон Хатыни – Призыв к миру через боль

Эльвира Кадырова, Минск, Беларусь, 5 мая 2025 г.

Преисполненная трауром тишина, прерываемая звоном колоколов, отдающие болью в самом сознании… Это первые ощущения, которые возникают в душе, когда ступаешь по мощенным тротуарам Государственного мемориального комплекса «Хатынь», который находится в нескольких десятках километров от Минска, среди необъятных белорусских лесов.

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» стал одним из первых пунктов пресс-тура журналистов стран ЕАЭС и СНГ по памятным местам Беларуси, впервые организованном Мининформом совместно с Министерством иностранных дел при поддержке Генпрокуратуры Беларуси.

Хатынь – символ трагедии, мужества и памяти. Несмотря на свою монументальность, Хатынь – это пространство, где каждая деталь позволят услышать эхо страшных событий Великой Отечественной войны.

22 марта 1943 года деревня Хатынь была стёрта с лица земли нацистами. 149 жителей, в том числе 75 детей, были заживо сожжены или расстреляны 118-м батальоном шуцманшафта и отрядом СС «Дирлевангер».

На территории комплекса расположен музей, экспозиция которого, состоящая из шести залов, в деталях рассказывает о трагических событиях оккупации и уничтожения деревни Хатынь.

Первый зал: «Жернова истории» С первых шагов зритель оказывается в атмосфере, где прошлое оживает. Зал знакомит с историей военных конфликтов XVI–XX веков, раскрывая их через уникальные экспонаты. «Оживающие» миниатюры Радивиловской летописи и старинные гравюры передают фрагменты исторических событий, позволяя почувствовать, как войны на протяжении веков перемалывали судьбы людей, подобно жерновам.

Второй зал: «Начало войны» Этот зал переносит посетителей в 1941 год, к первым дням Великой Отечественной войны. Здесь с полной достоверностью воссозданы детали быта того времени: предметы повседневной жизни, звуки, образы. Война застала врасплох, — растерянность, страх и надежду, смешанные в воздухе.

Третий зал: «Оккупация» и Четвёртый зал: «Сожжение деревни» Эти залы — кульминация трагедии Хатыни. Названия говорят сами за себя. Третий зал погружает в мрак оккупации, показывая жестокость и безысходность жизни местного населения под гнётом фашистов. Четвёртый зал — это реконструкция самого страшного дня в истории деревни. О том, как уничтожена была деревня – рассказывает мальчик, его образ воссоздан при помощи лазерных эффектов.

Пятый зал: «Вечность» Из полыхающего ада четвёртого зала посетитель попадает в пространство света и тишины. Мир замер, и даже колокола Хатыни умолкли. Этот зал символизирует конец войны и возрождение жизни. Мирное небо, колосящееся поле — замеля после пережитой трагедии возрождается, а память все еще жива. Время от времени тишину прерывает звон колокола, напоминая: «Помните. Помните и никогда не забывайте…». Этот зал учит ценить мир и осознавать, какой ценой он был достигнут.

Шестой зал: «Память»

Завершающий зал посвящён осмыслению трагедии Хатыни. Здесь собраны памятные предметы, исторические реликвии и архивные документы, которые посетители могут изучить самостоятельно.

Создателями мемориального ансамбля «Хатынь» (https://www.khatyn.by/ru/), который был открыт в 1969 году, стали архитекторы Юрию Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов. Мастерству авторов комплекса следует отдать должное – в простоте и минимализме мемориала кроется обширный ландшафт символики и элементов, повествующей о страшных событиях.

Ведущим материалом стал бетон, подчёркивающий суровость и бескомпромиссность памяти.

Каждый элемент комплекса продуман до деталей: звон колоколов, стоящих на месте сожжённых деревень; бронзовая фигура «Непокорённый человек» с образа Иосифа Каминского, несущий на руках мёртвого ребёнка; символические печные трубы с указанием названий и количества погибших — всё это рисует цельную, глубокую и до сих пор актуальную картину трагедии не только отдельного народа, но и мира.

На месте сожжённых домов установлены бетонные венцы с обелисками, напоминающими печные трубы – символ разрушенного очага.

Открытые калитки перед каждым “домом” — символизируют гостеприимство жителей.

На территории комплекса расположено кладбище деревень в виде 185 символических могил в честь сожжённых деревень Беларуси. Хатынь — 186-я, её память увековечена в центральном монументе в форме пламени, вырастающего из символического костра.

Однако, уничтоженных деревень, которых постигла судьба Хатыни – не менее 288.

Инсталляция «Деревья жизни» перечисляет 433 деревни, разрушенные, но возрождённые, их названия выгравированы на металлических ветвях — гимн выживанию. «Стена памяти» хранит имена более 250 лагерей смерти, а «Вечный огонь» горит в память о трёх миллионах погибших белорусов.

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Можно ли использовать глагол «посетить», когда речь заходит о мемориальном комплексе «Хатынь»? Едва ли. Хатынь проживаешь в душе, чувствуя страх и надежду, призыв к миру и порицание одновременно. Хатынь бросает вызов объективности.

Слова, очерки… не передадут всей тяжести истории, которая давит на поколения.

С событий Хатыни проходит почти столетие. Но к горестному сожалению, современная история в заголовках газет и телевизионных репортажей о бушующих конфликтах всё еще констатируют трагедии, которые созвучны Хатыньской трагедии.

В мире, где войны не утихают, Хатынь – горька капсула памяти о человеческой цене идеологии.

Белорусские власти, поддерживая комплекс и расследуя военные преступления (с 2021 года), прилагают усилия к тому, чтобы Хатынь была живым свидетельством, нежели просто кровавой страницей в истории Второй Мировой Войны.

Мы покидаем комплекс. Оборачиваясь, взглядом встречаюсь с суровым ликом Иосифа Каминского (изваяние «Непокорённого человека»). Помнить — значит не допускать повторения. Равнодушие к истории может стоить человечеству слишком дорого. Хатынь, где голос прошлого продолжает звучать, не может быть просто пунктом на карте — оно призывает к осмыслению и действию. ///nCa, 5 мая 2025 г.

Несколько фото с мемориала “Хатынь”