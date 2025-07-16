Национальный лидер Туркменистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Баку, Азербайджан – 16 июля 2025 года – Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл сегодня в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

По прибытии в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку Бердымухамедов был встречен почетным караулом.

Национального Лидера туркменского народа приветствовала делегация высокопоставленных официальных лиц Азербайджана, в том числе первый заместитель премьер-министра Якуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и посол Азербайджана в Туркменистане Гисмат Гозалов.

Ожидается, что этот визит укрепит двусторонние связи между двумя странами. ///nCa, 16 июля 2025 г.