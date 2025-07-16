Национальный Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов: Уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей определяется тремя словами –  братство, добрососедство, сотрудничество

16 июля в Баку состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в формате “один на один”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Национального Лидера Туркменистана внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

«Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений», – сказал Алиев.

Он отметил, что у двух стран много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве.

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов передал главе Азербайджана приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Говоря о цели визита Бердымухамедов подчеркнул, что нынешний визит в Азербайджанскую Республику имеет своей главной целью еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

«В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество», – сказал Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что у Туркменистана и Азербайджана сегодня солидная и широкая повестка сотрудничества – во внешней политике, экономике, культурной, гуманитарной сферах.

Двустороннее взаимодействие отличают целеустремленность и конкретность, оно имеет стабильный и устойчивый характер, показывает хорошую динамику. Ключевым, решающим фактором этого является достигнутый высочайший уровень взаимопонимания и доверия между руководителями двух стран. Это позволяет по всем вопросам двустороннего сотрудничества принимать верные и своевременные решения, обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей.

Во внешнеполитической сфере, как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам.

Обе страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря.

Он указал на успешное сотрудничество на площадке международных организаций, прежде всего, в ООН, поздравив Азербайджан с успешным проведением 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

Национальный Лидер туркменского народа указал на эффективное развитие торгово-экономического партнерства, расширение связей в культуре, науке, образовании, на личностном, человеческом уровне, по межпарламентской линии.

В завершении выступления, Бердымухамедов выразил уверенность в том, что данный визит станет важным фактором дальнейшего сближения Туркменистана и Азербайджана, выработки согласованных подходов в контексте реализации долгосрочной стратегии сотрудничества. ///nCa, 16 июля 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)