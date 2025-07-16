От виртуальной реальности до шоу роботов: Kids Expo 2025 в Ашхабаде обещает инновации и увлекательное времяпрепровождение

Международная выставка-ярмарка Kids Expo 2025 пройдет в Ашхабаде с 21 по 23 августа 2025 года.

Подготовительная работа идет полным ходом, и организаторы отмечают огромный интерес как со стороны местных, так и международных компаний. Количество доступных стендов с каждым днем уменьшается.

Выставка Kids Expo 2025 обещает стать ярким и незабываемым событием благодаря обширной интерактивной программе:

Зрелищные шоу: в том числе завораживающие танцы народов мира и эксклюзивный показ детской одежды от модного дома “Мирас”.

Увлекательные конкурсы: В их числе такие увлекательные состязания, как “Бег на четвереньках” (6-10 месяцев), олимпиады по ментальной арифметике и шахматные турниры.

Интерактивные зоны:

o VR-пространство: предлагает увлекательные образовательные путешествия в космос, океан и даже внутрь человеческого тела с использованием гарнитур виртуальной реальности.

o Научная лаборатория: Запуск программы интерактивных экспериментов по химии, физике и биологии.

o Киберзона: Показательные выступления роботов (при поддержке посольства США), 3D-лабораторные занятия и мир фантазий об ИИ, включая анимацию рисунков, взаимодействие с ИИ-ботами, создание портретов ИИ и создание сказок.

o Зона мастер-классов: здесь проводятся занятия по керамике, изготовлению сумок и мягких игрушек, а также уроки парикмахерского искусства и макияжа.

o Спортивно-игровая зона: Здесь будут обустроены мини-зоны для игры в футбол и стрельбы из лука.

o Ярмарка вкуса: Кулинарные мастер-классы и дегустации от Melburn и Dolce Mia.

o Этнодеревня: Погружение посетителей в атмосферу живой музыки, демонстрации ювелирного мастерства, ткачества и изготовления войлока.

На выставке будет представлен ряд тематических зон, в том числе: Питание и ЗОЖ для детей; Детская литература и чтение; Детская мебель и декор комнат; Дистрибуция, Брендинг, Маркетинг, Экспорт; Образование и обучающая программа для детей; Детская мода и стиль; Развлечения и мероприятия для детей; Игрушки и образовательные программы. Вспомогательные средства; Страховые услуги; Интернет-магазины; Реклама и маркетинг.

Зарегистрироваться на Kids Expo 2025 можно здесь: https://kids.turkmenexpo.com/participants-apply

Первая международная выставка Kids Expo состоялась в 2024 году. В прошлом году число экспонентов составило 80, в том числе зарубежные компании из Китая, Великобритании, Германии, России, ОАЭ, Турции, США, Канады, Португалии, Италии, Бахрейна. Мероприятие посетило более 10 000 гостей. ///nCa, 16 июля 2025 г.