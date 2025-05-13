Пресс-Тур “Trabzon-Rize Press Trip” # 2: Особняк Ататюрка: символ Трабзона

Эльвира Кадырова, г.Трабзон

На высоте 500 метров над уровнем Чёрного моря, в густом тумане предстал силуэт небольшого белого особняка. Это Особняк Ататюрка — архитектурная жемчужина района Ортахисар и один из символов турецкого города Трабзон.

Особняк, построенный в 1890 году в квартале Соуксу гражданином Османской империи Константином Кабаяндисом, изначально служил летним домом. Здание выполнено в строгом европейском стиле, в котором чувствуется влияние архитектуры европейского и западноевропейского ренесанса, с лаконичными линиями и утончённым дизайном, что выделяет его среди других построек региона. После обмена населением в начале XX века особняк перешёл в собственность города, став частью его культурного наследия.

Особое значение дом приобрёл благодаря визитам Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики. Ататюрк останавливался здесь трижды: в 1924, 1930 и 1937 годах, за год до своей смерти. Именно в этих стенах он принял историческое решение завещать все свои активы государственной казне. И это событие можно считать важным жестом его преданности народу Турции. «Богатство человека должно заключаться в его духовной личности. Собственность и обладание ею придают мне весь. И я испытываю облегчение, когда дарю их своему народу», – сказал Ататюрк, объявляя о решении.

После смерти Ататюрка в 1938 году особняк перешёл к его сестре Макбуле Ханим. В 1943 году здание было выкуплено городскими властями, и вскоре здесь открылся музей, посвящённый жизни и деятельности великого лидера.

Все комнаты — гостиная, спальня, столовая — сохранили подлинную обстановку времён Ататюрка. Мебель, посуда, предметы быта и декор переносят посетителей в эпоху, когда здесь жил основатель современной Турции.

На входе в особняк установлена мемориальная доска с текстом речи, произнесённой Ататюрком во время его первого визита в Трабзон. В ней он с глубокой теплотой говорил о местных жителях: «Я увидел почти весь народ Трабзона в сплочённом массиве искренности. Я видел слёзы в глазах его женщин, детей и стариков. Это какая-то большая любовь, какая-то доброта, высокая мораль. Я должен признаться, что до сих пор ничто не могло так сильно повлиять на мои чувства и мысли о этой прекрасной стране и её достойном народе, как то, что я видел и испытал здесь».

В первый день своего визита в Трабзон группа журналистов из Туркменистана посетила эту достопримечательность. Особняк Ататюрка, окружённый туманом и историей, произвёл на гостей сильное впечатление. Экскурсия позволила не только прикоснуться к наследию Ататюрка, но и ощутить дух Трабзона — города, который вдохновлял одного из величайших лидеров XX века.

Особняк Ататюрка – здесь история Турции оживает. Его стены хранят память о человеке, чья жизнь была посвящена созданию современной нации, а простая атмосфера дома лишь отражает подлинное величие личности. Для жителей Трабзона и гостей города особняк остаётся символом гордости, единства и высокой морали, о которых так проникновенно говорил сам Ататюрк. ///nCa, 12 мая 2025 г.

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