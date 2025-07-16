Новый вуз Туркменистана: Международный университет промышленников и предпринимателей открывает набор

В 2025 году в Туркменистане начинает свою работу новое высшее учебное заведение – Международный университет промышленников и предпринимателей (МУПП). Впервые в истории страны вуз учреждён частным сектором – Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, что делает его моделью инновационного партнёрства между образованием и реальным сектором экономики. Об этом в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказал проректор по научной работе университета Аймырат Мухаммедов.

Новый подход к образованию

МУПП ориентирован на подготовку кадров для частного сектора и новой экономики. Его главная задача – оперативно реагировать на запросы рынка труда, внедрять инновационные образовательные программы и развивать тесное сотрудничество с бизнесом, промышленностью и международными партнёрами.

Университет разместится в современном кампусе на площади 8 гектаров. Комплекс включает четыре шестиэтажных учебных корпуса, два общежития на 300 мест каждое, девятиэтажное административное здание, библиотеку, актовый зал, спортивный блок, конференц-залы, а также открытые рекреационные зоны и пространства для проектной работы студентов.

Направления подготовки и структура

В 2025–2026 учебном году МУПП планирует принять до 500 первокурсников. Университет предлагает более 15 востребованных специальностей, объединённых в шесть факультетов:

Факультет экономики и управления бизнесом готовит специалистов в области бухгалтерского учёта, аудита, международной торговли, логистики, предпринимательства и корпоративного управления. Студенты будут изучать цифровые инструменты управления, моделирование бизнес-ситуаций и современные системы анализа. Выпускники смогут работать экономистами, финансовыми консультантами, логистами, экспортными менеджерами или руководителями стартапов. Факультет архитектуры и строительного предпринимательства включает программы по архитектурному проектированию, промышленному и гражданскому строительству, дизайну городской среды и управлению строительными проектами. Особое внимание уделяется устойчивой застройке, цифровым инструментам проектирования (BIM, CAD/CAM) и инновационным строительным технологиям. Факультет сельскохозяйственного предпринимательства охватывает агрономию, зоотехнию, ветеринарию, пищевые технологии, агроэкономику и логистику продовольственных цепочек. Факультет располагает современными теплицами, агрохимическими лабораториями и ветеринарными станциями. Факультет цифровых технологий предлагает обучение программированию, информационным системам, кибербезопасности, веб-разработке и бизнес-аналитике. Программы включают изучение современных языков программирования, облачных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Факультет повышения квалификации ориентирован на переподготовку специалистов, бизнес-программы и мастер-классы с участием зарубежных экспертов. Отделение иностранных языков обеспечивает обязательное изучение английского и других языков, подготовку к международным экзаменам и участие в программах академической мобильности.

Инновационные подходы к обучению

Образовательный процесс в МУПП построен по гибкой системе. В первый год студенты проходят языковую подготовку (английский и туркменский языки), на втором – осваивают базовые дисциплины в рамках укрупнённых направлений, таких как архитектура, строительство, информатика, машиностроение, сельское хозяйство, экономика и юриспруденция. Затем, на основе накопленных баллов, интересов и способностей, студенты распределяются по конкретным специальностям.

Обучение осуществляется на платной основе. Продолжительность обучения — 5 лет (1 год — языковая подготовка, 4 года — обучение по программе бакалавра).

Университет внедряет систему наставничества, дуальное образование, бизнес-проекты и акселераторы стартапов. Каждый студент получит возможность реализовать свои идеи – от технологических разработок до создания инновационного бизнеса. С этой целью в структуре вуза будет работать более 40 лабораторий, включая центры по цифровым технологиям, автоматизации производства, экологии, генетике и международным финансам, обеспечат практическую подготовку.

Международный университет промышленников и предпринимателей призван стать интеллектуальным центром нового поколения. «Этот проект символизирует собой не просто создание ещё одного университета, это начало новой образовательной философии, где предпринимательство, инновации, цифровые компетенции и реальный производственный опыт становятся фундаментом подготовки современного специалиста», – подчеркнул Аймырат Мухаммедов. ///nCa, 16 июля 2025 г.