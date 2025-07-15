В Ашхабаде почтили память жертв попытки переворота 15 июля и отметили День демократии и национального единства Турции

Ашхабад, 15 июля 2025 года — В Культурном центре посольства Турецкой Республики в Туркменистане состоялась памятная церемония и открытие фотовыставки, посвящённые девятой годовщине попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Это событие также приурочено ко Дню демократии и национального единства Турции, ежегодно отмечаемому в честь героического сопротивления турецкого народа.

Мероприятие собрало дипломатов, представителей турецкой диаспоры, туркменских гостей и журналистов. Центральным моментом церемонии стало выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Ашхабаде Ахмета Демирока.

В своей речи посол подчеркнул значение 15 июля как когда весь мир стал свидетелем непреклонного единства турецкого народа, его решимости и преданности национальному суверенитету. Он вспомнил 251 погибшего в ту ночь, назвав их «мучениками демократии», и выразил благодарность всем, кто встал на защиту Родины.

«15 июля вошло в историю как день, когда весь мир стал свидетелем непреклонного единства нашего народа, его решимости и преданности национальному суверенитету. В ту ночь была написана героическая страница истории, ставшая важным уроком для всего международного сообщества», — отметил посол.

«Наш смелый и героический народ объединился в ту ночь против попытки переворота, направленной на демократию и свободы, и, рискуя жизнями, встал на защиту своей Родины. Этот дух героизма стал и впредь останется прочным фундаментом на пути к построению «Века Турции» и её устойчивому процветанию», – продолжил он.

Ахмет Демирок подчеркнул, что Турецкая Республика была основана на принципах демократии и народного суверенитета, заложенных Мустафой Кемалем Ататюрком. По его словам, попытка переворота 2016 года стала самым дерзким посягательством на эти принципы, но народ дал решительный отпор.

Отдельное внимание в речи было уделено борьбе с организацией ФЕТÖ, признанной в Турции террористической. Посол отметил, что за прошедшие 9 лет турецкое государство привлекло к ответственности виновных, а также провело масштабную работу по очищению государственных структур от сторонников организации.

Выразив признательность Туркменистану за поддержку, посол отметил, что Ашхабад своевременно осознал опасность, исходящую от ФЕТÖ, и предпринял шаги по закрытию её образовательных учреждений.

В завершение Ахмет Демирок подчеркнул: «100-летние достижения нашей Республики были сохранены благодаря решительной борьбе, которую мы вели 15 июля, и наши мученики и героические ветераны являются гарантией будущего Века Турции». ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)