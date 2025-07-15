Развитие академического сотрудничества между Туркменистаном и Румынией: студенты и преподаватели из Ашхабада проходят стажировку в Техническом университете Клуж-Напока

В рамках действующего соглашения о научно-академическом сотрудничестве между Техническим университетом Клуж-Напока (TUCN) и Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана, а также по линии программы Erasmus+, в период с 1 по 21 июля 2025 года проходит Летняя стажировочная программа для представителей туркменской стороны на базе TUCN.

В программе принимают участие 14 студентов и 2 преподавателя Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Практические занятия и научно-образовательные мероприятия организованы в лабораториях профильных факультетов университета.

Важной частью стажировки станут учебные визиты в ведущие предприятия Клуж-Напоки и окрестностей, чья деятельность напрямую связана с направлением подготовки участников. Это позволит туркменским студентам и преподавателям получить ценный практический опыт, ознакомиться с современными технологиями и методами работы, а также установить профессиональные контакты.

Реализация подобных программ является важным вкладом в развитие международного академического обмена, способствует укреплению партнёрских связей между высшими учебными заведениями Туркменистана и Румынии, а также повышает уровень подготовки специалистов в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)