Китай приглашает туркменскую молодежь продемонстрировать художественные таланты на выставке “Китайский экспресс”

Китайский центр международного обмена между людьми в сотрудничестве с журналом Open Class с гордостью объявляет о предстоящей в 2025 году Всемирной молодежной выставке изобразительного искусства “Китайский экспресс для международного обмена между людьми”. Эта амбициозная инициатива направлена на содействие культурному взаимопониманию и укреплению связей между цивилизациями, особенно вдоль маршрутов “Пояса и пути” и во всем мире, в поддержку общего будущего человечества.

Выставка, приуроченная к 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским союзом, послужит важной платформой для продвижения межличностных обменов и взаимопонимания между этими двумя жизненно важными регионами. Подчеркивая принципы ориентированности на людей, открытости, равенства, уважения, инклюзивности, выставка в первую очередь ориентирована на молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих вдоль маршрутов China Railway Express.

На выставке “China Express” будут представлены как цифровые онлайн-витрины, так и офлайн-выставки в городах, стратегически расположенных вдоль маршрутов China Railway Express, что обеспечит широкую доступность и вовлеченность.

Выставочный процесс будет проходить в три этапа:

• Подача заявок (июнь – ноябрь 2025 года): Молодым художникам предлагается представить свои творческие работы в течение этого периода.

• Оценка (ноябрь 2025 года): Международная группа экспертов тщательно рассмотрит все представленные работы, чтобы выбрать финалистов. Авторы отобранных работ и их наставники будут награждены электронными сертификатами.

• Выставка (декабрь 2025 – август 2026): Отобранные работы будут представлены в “Онлайн-галерее международного детского искусства” (официальной онлайн-платформе). Кроме того, эти исключительные работы будут отобраны для публикации в авторитетных журналах, таких как Open Class Magazine и Children of the World, и будут постоянно публиковаться на официальных медиа-платформах.

На выставке будут представлены разнообразные художественные работы в самых разных категориях:

• Живопись: китайская живопись, живопись маслом, гравюры, скетчинг, быстрые зарисовки, различные техники (гуашь, акварель, акрил, масляная пастель, маркер и т.д.), комиксы, иллюстрации, книги с картинками и работы в смешанной технике.

• Каллиграфия: включая каллиграфию пером, кистью и вырезание печатей.

• Дизайн: использование цифровых технологий (включая AICG), графический дизайн, дизайн продукции, дизайн одежды и архитектурный дизайн.

• Художественные промыслы: скульптура, керамика, вырезка из бумаги, изделия ручной работы и смешанные техники.

• Фотография.

Участникам о необходимости придерживаться строгих правил: заявки должны быть тематически ориентированы, содержать позитивный контент и не содержать каких-либо незаконных или аморальных элементов. К участию допускаются только оригинальные работы, а инструменты искусственного интеллекта разрешены исключительно для цифрового искусства. Важно отметить, что работы не должны нарушать какие-либо права третьих лиц, включая авторские права и права на портреты. Нарушения приведут к дисквалификации, а юридическая ответственность будет лежать исключительно на авторах или их опекунах. Хотя авторы сохраняют за собой права на авторство, организаторы сохраняют права на использование материалов в некоммерческих целях, таких как выставки, без компенсации.

Для участия физические лица могут зарегистрироваться и представить свои работы онлайн через официальный веб-сайт https://zmth.ocart.cn или официальную учетную запись WeChat. Заявки должны содержать законченную работу, изображения процесса и краткое описание креативной концепции (не более 100 символов).

Для получения более подробной информации заинтересованным участникам рекомендуется посетить официальный веб-сайт: https://zmth.ocart.cn

///nCa, 16 июля 2025 г.