Туркменские Авиалинии торжественно запустили рейсы Сеул-Ашхабад

В понедельник Туркменистан запустил свой первый в истории прямой пассажирский рейс между Инчхоном и Ашхабадом. Это событие знаменует собой важную веху в развитии авиасообщения между Кореей и Центральной Азией.

Новый еженедельный маршрут авиакомпании Turkmenistan Airlines, выполняемый по понедельникам, значительно улучшает доступ в Туркменистан и облегчает стыковки с крупными европейскими городами, такими как Франкфурт, Милан и Стамбул.

На церемонии открытия заместитель спикера Национальной ассамблеи Кореи Ли Хак Ен назвал запуск маршрута историческим моментом, подчеркивая углубление туркмено-корейских связей.

«Этот новый маршрут послужит мостом, соединяющим людей и города, поселки и общины», — заявил Ли. «Это откроет новые перспективы для бизнеса, позволит студентам знакомиться с языками и культурами друг друга, а путешественникам — познакомиться с нашей богатой и уникальной историей. Этот маршрут — нечто большее, чем просто перелет, он придаст новую энергию межличностным обменам и будет способствовать безопасности и благополучию наших граждан».

Заместитель председателя службы «Türkmenhowaýollary» Назар Какабаев рассказал о масштабах инвестирования в современные самолеты и авиационную инфраструктуру в рамках более широкой национальной стратегии развития транспорта.

«Мы открываем новую главу в наших транспортных отношениях», — подчеркнул Какабаев. Он добавил, что с апреля 2023 года регулярные грузовые перевозки значительно расширили торговлю, преодолев более 100 000 километров и перевезя более 9000 метрических тонн грузов.

Посол Туркменистана в Корее Бегенч Дурдыев подчеркнул важность нового стратегического маршрута и серии обменов на высоком уровне.

«Теперь, после начала грузовых рейсов в апреле 2023 года, введение прямых пассажирских рейсов между нашими двумя странами знаменует собой новое начало», — заявил Дурдыев. «Сейчас не время расслабляться, а нужно продолжать решительно работать вместе для достижения новых целей», — добавил он, отметив, что в первом квартале 2025 года двусторонний товарооборот вырос на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица Республики Корея, в том числе заместитель председателя Национального собрания Республики Корея Ли Хак Ён, генеральный директор по авиационной политике Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким Ён Кук, директор по развитию бизнеса корпорации аэропорта Инчхон Ли Сан Ён, генеральный директор и председатель правления «Pacific Air Agency» Пак Джон Пиль, представители корейских компаний и сми, сотрудники Посольства Туркменистана в Республике Корея. ///nCa, 16 июля 2025 г.