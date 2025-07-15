ЮНИСЕФ провел тренинги для медицинских работников по использованию не дискриминирующей лексики в сфере психического здоровья в Туркменистане

Ашхабад, 11 июля 2025 года — С 24 июня по 11 июля 2025 года ЮНИСЕФ провел серии тренингов в Ашхабаде и во всех велаятах Туркменистана, с целью продвижения позитивного и не дискриминирующего подхода в терминологии, используемой в сфере психического здоровья. Инициатива реализуется в рамках Регионального проекта по снижению стигмы в отношении психических заболеваний, который объединяет страны Центральной Азии и Беларусь для развития уважительного и инклюзивного подхода к охране психического здоровья.

Более 200 медицинских работников приняли участие в двухдневных тренингах, проведённых в городе Ашхабад и в Ахалском, Марыйском, Лебапском, Балканском и Дашогузском велаятах. Занятия были направлены на повышение осведомлённости участников о том, как язык влияет на восприятие психического здоровья, и как использование инклюзивной и уважительной коммуникации может повысить качество медицинских услуг и укрепить доверие со стороны населения.

Тренинги проходили в формате живого взаимодействия, побуждая участников к активному вовлечению и осмыслению полученных знаний. В ходе занятий специалисты выявляли стигматизирующую лексику и подбирали уважительные альтернативы, разыгрывали ролевые сценарии общения с пациентами, а также обсуждали подходы к эффективному взаимодействию с сообществами.

Продвижение лексики без стигмы и инклюзивной коммуникации является важным шагом к построению системы здравоохранения, которая не только оказывает помощь в сфере психического здоровья, но и способствует формированию эмпатии, понимания и доверия между медицинскими работниками и пациентами.

ЮНИСЕФ намерен поддерживать усилия страны по укреплению психического здоровья и благополучия всех граждан, обеспечивая доступ к безопасным, инклюзивным и качественным медицинским услугам, особенно для детей, подростков и уязвимых групп населения. ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)