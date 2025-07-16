Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Руанда

14 июля 2025 года в Нью-Йорке, в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединённых Наций, состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Руанда.

Перед церемонией подписания состоялась встреча между Постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Республики Руанда при ООН Мартином К Нгога, в ходе которой были обсуждены перспективы развития как двусторонних, так и многосторонних связей.

Кроме того, Посол А.Атаева от имени Правительства Туркменистана ещё раз пригласила Правительство Руанды принять участие в предстоящей Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

По завершении встречи стороны поздравили правительства и народы Туркменистана и Руанды с установлением дипломатических отношений, подчеркнув, что данный шаг станет важным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития долгосрочного партнёрства. ///МИД Туркменистана, 15 июля 2025 г.