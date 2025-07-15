Обид Хакимов: Инициативы Узбекистана активизируют сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах

Директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Узбекистана (ЦЭИР) Обид Хакимов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-4 июля посетил Азербайджан с государственным визитом, в ходе которого прошло второе заседание Высшего межгосударственного совета.

4 июля лидер нашей страны принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), обозначив приоритеты её развития в сложных условиях геополитической нестабильности.

Узбекистан и Азербайджан входят в Организацию экономического сотрудничества. Поэтому совмещение государственного визита лидера нашей страны в Азербайджан и участие в саммите ОЭС позволило сверить часы и уточнить приоритеты дальнейшего взаимодействия не только с союзным Азербайджаном, но и с многочисленными партнёрами Узбекистана в регионе.

В последние годы торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном демонстрирует динамичное развитие, отражающее стратегический характер двусторонних отношений.

За прошедшие восемь лет наблюдалась впечатляющая динамика роста товарооборота – в 7,8 раза, до 253 миллионов долларов в 2024 году. Экспорт Узбекистана в Азербайджан вырос в 7,5 раза и составил 208 миллионов долларов, а импорт увеличился в девять раз (45 миллионов – в 2024-м).

Активно развивается и инвестиционное взаимодействие, реализуются совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и фармацевтике. Если в 2017-м из Азербайджана в Узбекистан привлечено 142 тысячи долларов, то в 2024-м – 79,5 миллиона долларов. Действует Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с уставным капиталом в 500 миллионов долларов. В нашей стране количество предприятий с участием капитала из Азербайджана выросло со 178 (2019) до 278 по итогам апреля 2025-го.

В свою очередь в Азербайджане при участии узбекского капитала реализованы проекты промышленной кооперации по сборке узбекских автомобилей, открытию шелководческих и текстильных кластеров. В городе Гаджигабуле запущена производственная линия АО «UzAuto Motors» и СП ООО «СамАвто», которая работает на базе завода «Азермаш СР».

Активно развивается сотрудничество и в сельскохозяйственной сфере.

Динамичному развитию экономического взаимодействия способствует апробированная в прошлом году новая модель проведения исследований. Она была сформирована в рамках инициативы Президента Узбекистана по организации форума аналитических центров для проведения исследований, направленных на расширение торгового потенциала тюркских государств. В рамках взаимодействия Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Узбекистана с азербайджанскими аналитическими центрами разработаны конкретные предложения по сотрудничеству, 33 из которых утверждены соответствующим распоряжением Кабинета Министров Узбекистана и реализуются.

В преддверии государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан в Хиве состоялся первый Межпарламентский форум, а в Баку – Форум регионов. Недавно в Андижане был организован первый Форум ректоров. В Узбекистане ведётся активная подготовка проектов по созданию парка «Азербайджан» и уникального туристического комплекса «Sea Breeze». В дни визита дан старт строительству парка «Узбекистан» в Баку и открыто новое здание Посольства нашей страны в Азербайджане.

Глава нашего государства особо отметил, что это событие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе переговоров достигнуты договорённости о принятии совместных мер по доведению объёмов двусторонней торговли и инвестиций до миллиарда долларов в ближайшие годы. Принята отдельная Программа по продвижению торговли и кооперации. Для повышения эффективности двустороннего взаимодействия будет расширена деятельность совместной инвестиционной компании, организованы новые форматы – Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон.

Особое внимание уделено усилению транспортной взаимосвязанности. Объемы перевозок узбекских грузов выросли на четверть. Их ежегодный объём превышает миллион тонн. Также достигнута договорённость об ускорении подготовки совместного проекта по экспорту электроэнергии в Европу.

Вместе с тем потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном пока не реализован, и достигнутые договоренности открывают новые перспективы для дальнейшего расширения взаимодействия.

Существенными перспективами обладает совместное производство востребованной на рынках наших республик продукции, до настоящего времени импортируемой из третьих стран.

Большой потенциал представляет объединение усилий в сферах, где обе стороны имеют сравнительные преимущества (виноделие, гранатоводство, промышленная переработка сельхозпродукции). Кроме того, кооперация и совместный выход на рынки третьих стран с сельскохозяйственной продукцией позволят усилить конкурентные преимущества, завоевать новые ниши.

Достигнутые в ходе государственного визита договорённости будут способствовать более глубокой кооперации в промышленности, агросекторе, цифровых технологиях и логистике.

17-й саммит Организации экономического сотрудничества состоялся в азербайджанском городе Ханкенди под девизом «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего» и завершил Неделю ОЭС в Карабахском регионе.

На 16-м Саммите ОЭС (Ташкент, ноябрь 2023-го) для улучшения ситуации в торговых отношениях и более полного задействования имеющегося потенциала взаимодействия в организации Президент Шавкат Мирзиёев предложил разработать концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035». В нём отмечена важность принятия Соглашения об упрощении торговли в рамках ОЭС в целях устранения технических и нетарифных барьеров; цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных процедур; повышения как минимум вдвое объёма взаимной торговли к 2035 году за счёт развития электронной торговли на пространстве организации.

В 1996-м Узбекистан подписал двусторонние соглашения о свободной торговле с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Соглашения о преференциальной торговле заключены с Пакистаном, Турцией и Ираном в 2023-м, а с Афганистаном – в 2024-м.

За 2017-2024 годы объём товарооборота Узбекистана со странами ОЭС вырос в 2,3 раза (с 5,3 миллиарда до 12,2 миллиарда долларов), экспорт – в 1,7 раза (с 3,3 миллиарда до 5,6 миллиарда долларов), импорт – в 3,3 раза (с 2 миллиардов до 6,6 миллиарда).

Вместе с тем показатели торговли со странами ОЭС относительно динамики торговли Узбекистана с другими странами постепенно снижались. Так, за тот же период доля стран ОЭС во внешней торговле Узбекистана снизилась с 19,9 процента до 18,5, в экспорте уменьшилась с 26,2 до 20,7, в импорте, наоборот, выросла с 14,3 процента до 17.

В 2024 году объём привлечённых в Узбекистан прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и кредитов из стран ОЭС составил 2,7 миллиарда долларов, что в разы больше по сравнению с 2017 годом (9,6 миллиона) и 2018 годом (33,1 миллиона). Наибольшая часть этих средств поступила из Турции – 1,8 миллиарда долларов (68,6%), Казахстана – 358,5 миллиона (13,3%) и Ирана – 161,5 миллиона (6%). Остальная сумма пришлась на Азербайджан – 79,5 миллиона (3%), Афганистан – 72,9 миллиона (2,7%) и Кыргызстан – 60,4 миллиона (2,2%).

В Узбекистане успешно функционируют совместные предприятия с участием капитала стран ОЭС в сфере легкой и пищевой промышленности, электротехники, переработки продукции сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, энергетики, производства строительных материалов, а также в сфере оказания услуг (банки, грузоперевозки и логистика, медицина, розничная торговля, гостиничное хозяйство и другие).

Количество действующих предприятий с инвестициями стран ОЭС на 1 мая 2025-го – 5275, или 33 процента от общего числа СП с иностранными инвестициями. В разрезе стран наибольшее число с капиталом Турции: 1964 (37,2 процента).

В своём выступлении на саммите в Ханкенди Президент Узбекистана, оценивая проведённую работу по развитию ОЭС за последние два года, подчеркнул: по итогам исторического саммита в Ташкенте достигнуты значительные успехи в укреплении институционального потенциала и установлении новых направлений сотрудничества этой организации.

Оценивая торговые отношения в организации, глава нашего государства обратил внимание на то, что в настоящее время взаимная торговля между нашими странами остаётся на низком уровне. В 2024-м её показатель составил 95 миллиардов долларов, или 10 процентов от общего внешнего товарооборота наших государств.

В связи с этим для ОЭС актуальны вопросы упрощения торговли товарами и услугами; поэтапного устранения технических и нетарифных барьеров; развитие электронной коммерции.

Президент нашей страны предложил провести в этом году встречу министров торговли ОЭС в Ташкенте и выступил за создание системы зелёных коридоров для оперативного обмена информацией о торговле сельскохозяйственной продукцией и ее беспрепятственной поставке.

Также указано на необходимость принятия концепции «Стратегические цели экономического партнёрства – 2035», в которой следует уделить особое внимание укреплению сотрудничества в сферах инноваций, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Для выведения на новый уровень инвестиционного сотрудничества в рамках организации и формирования более прозрачной и привлекательной инвестиционной среды глава Узбекистана выступил с инициативой принять долгосрочную программу «Экоинвест», главной целью которой должно стать широкое привлечение частных инвесторов, банков и международных финансовых институтов к перспективным проектам в регионе.

Глава нашего государства также предложил ускорить создание Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания системной работы по цифровизации транспортно-логистической сферы. В качестве актуальных задач указаны открытие новых авиамаршрутов в регионе и разработка интегрированных маркетинговых стратегий между сферами туризма и авиации. Предложено провести в Самарканде форум национальных авиакомпаний.

В области климата лидер страны инициировал разработку в рамках организации трансграничную «зелёную программу» по созданию лесов и рекреационных зон в пустынных зонах. А в рамках совершенствования деятельности ОЭС предложено разработать до следующего саммита конкретные предложения и рекомендации по реформированию работы организации.

По итогам саммита лидеры ОЭС выразили готовность активизировать региональное сотрудничество, особенно в сферах торговли, транспортной и цифровой связности и зеленой трансформации, что последовательно продвигается Узбекистаном не только в рамках ОЭС, но и в других форматах интеграционного взаимодействия. Также подчеркнуто значение достижения Целей устойчивого развития и важность углубления взаимодействия в туризме, энергетике, науке, образовании и культурном обмене как ключевых направлений в рамках ОЭС.

Отметим и формирование концепции «Стратегических целей экономического сотрудничества – 2035», с учётом мнений, прозвучавших на форумах Недели ОЭС в Карабахе. Эта инициатива была выдвинута на ташкентском саммите ОЭС и последовательно продвигалась Президентом Узбекистана как первоочередной фактор укрепления экономической взаимосвязанности ОЭС и формирования региональных цепочек добавленной стоимости.

В нынешних сложных условиях, когда международное сообщество переживает острейший кризис, а большинство конфликтов и противоречий происходит в регионе ОЭС, Президент Узбекистана в начале своего выступления на саммите подчеркнул, что основой мира и развития является прежде всего экономическое сотрудничество. Поэтому партнерство в рамках ОЭС сегодня имеет важное стратегическое значение. ///ИА «Дунё»