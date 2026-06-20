Не только нефть и газ: почему визит Анвара Ибрагима в Туркменистан может переформатировать отношения между Малайзией и Туркменистаном

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

Официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима в Туркменистан 18–19 июня 2026 года, на первый взгляд, был сосредоточен на сотрудничестве в энергетической сфере. Визит совпал с празднованием трех десятилетий деятельности компании PETRONAS в Туркменистане и привел к подписанию ряда важных соглашений в нефтегазовом секторе.

Однако более глубокий анализ открывает нечто более значимое.

Этот визит ознаменовал начало новой главы в отношениях между Туркменистаном и Малайзией — главы, в которой энергетика остается фундаментом, но больше не является единственным связующим звеном. Дискуссии, соглашения и публичные заявления, прозвучавшие в ходе визита, указывают на более широкое стратегическое партнерство, охватывающее торговлю, инвестиции, транспорт, логистику, образование, технологии и региональную взаимосвязанность.

Во многом этот визит продемонстрировал, как успешное корпоративное партнерство может перерасти во всесторонние межгосударственные отношения.

Тридцать лет доверия

Лишь немногие иностранные компании имеют в Туркменистане историю, сопоставимую с историей PETRONAS.

На протяжении трех десятилетий малайзийский энергетический гигант успешно работает в туркменском секторе Каспийского моря, став одним из самых заметных и надежных международных инвесторов в стране. Юбилейная выставка, прошедшая в Ашхабаде, подчеркнула не только коммерческие достижения PETRONAS, но и ее вклад в развитие энергетического сектора и человеческого капитала Туркменистана.

Соглашения, подписанные в ходе визита премьер-министра Анвара Ибрагима, свидетельствуют о том, что обе стороны смотрят далеко за пределы прошлых достижений.

Недавно объявленные договоренности открывают путь для более глубокого участия PETRONAS в освоении углеводородных ресурсов Туркменистана. Что еще более важно, они указывают на высокий уровень доверия между двумя партнерами.

Туркменистан традиционно с осторожностью подходит к участию иностранных компаний в стратегических энергетических активах. Поэтому решение о расширении сотрудничества с PETRONAS отражает не только экономический расчет, но и политическое доверие, которое неуклонно выстраивалось на протяжении тридцати лет.

В конце концов, о доверии невозможно договориться за один день. Оно накапливается благодаря последовательности, надежности и взаимному уважению.

От инвестора к стратегическому партнеру

Значимость визита заключается в самой эволюции отношений.

Многие годы присутствие Малайзии в Туркменистане ассоциировалось в первую очередь с PETRONAS. Сегодня эти отношения перерастают в нечто гораздо более широкое.

В официальных заявлениях обеих сторон особый акцент был сделан на сотрудничестве в области транспорта, логистики, торговли, инвестиций, технологий, сельского хозяйства, образования и гуманитарных контактов. Это не просто дополнительные направления, внесенные для дипломатической полноты. Они представляют собой сектора, в которых обе страны обладают подлинной взаимодополняемостью.

Малайзия привносит передовые промышленные возможности, обширный опыт в сфере логистики и международной торговли, всемирно признанную халяль-индустрию и сильный технологический потенциал.

Туркменистан предлагает стратегическое географическое положение, колоссальные природные ресурсы и растущие возможности в качестве транзитно-логистического узла, связывающего различные регионы Евразии.

Две экономики достаточно различны, чтобы дополнять друг друга, и достаточно развиты, чтобы генерировать значимое сотрудничество. Это именно тот тип партнерства, к которому стремятся многие страны, но построить который удается относительно немногим.

Энергетическая безопасность и экономическая диверсификация

Визит также продемонстрировал, как интересы двух стран все больше сближаются.

Для Малайзии более глубокое вовлечение в Туркменистан укрепляет долгосрочный доступ к одному из самых значимых газодобывающих регионов мира. В то время как энергетическая безопасность остается центральной заботой для многих государств, доступ к стабильному и надежному партнерству становится все более ценным.

Для Туркменистана расширение сотрудничества с Малайзией дает больше, чем просто инвестиционный капитал. Оно открывает доступ к технологиям, управленческому опыту, международным деловым сетям и рынкам Юго-Восточной Азии.

Это создает отношения, в которых обе стороны получают ощутимые стратегические преимущества.

Формируется не традиционная схема «принимающая сторона — инвестор», а партнерство, основанное на общих долгосрочных интересах. Такие партнерства, как правило, оказываются более устойчивыми, поскольку они опираются на несколько опор, а не на один сектор.

Мост между Центральной Азией и АСЕАН

Пожалуй, наиболее важное долгосрочное измерение визита выходит за рамки двусторонних отношений.

Дискуссии в Ашхабаде отразили растущий интерес к укреплению связей между Центральной Азией и АСЕАН. В этом контексте Малайзия занимает уникальное положение.

Являясь одной из ведущих экономик АСЕАН и страной с огромным опытом в области международной торговли и инвестиций, Малайзия имеет все возможности для того, чтобы служить мостом между Юго-Восточной и Центральной Азией.

Для Туркменистана это тесно перекликается с его более широким внешнеполитическим видением.

В последние годы Ашхабад последовательно продвигает международную взаимосвязанность, экономическое сотрудничество и диверсификацию партнерских связей. В то время как большое внимание уделялось связям с Южной Азией, регионом Персидского залива и Европой, Юго-Восточная Азия представляет собой еще одно важное направление с огромным неиспользованным потенциалом.

Экономическая логика здесь очевидна.

Центральная Азия обладает богатыми энергетическими ресурсами, стратегическими транзитными маршрутами и растущими рынками. АСЕАН, со своей стороны, является одним из самых динамично развивающихся экономических регионов мира с населением более 680 миллионов человек и мощным производственным, финансовым и технологическим потенциалом.

Более тесное взаимодействие между этими регионами сулит выгоду обеим сторонам. В связи с этим Малайзия и Туркменистан могут сыграть важную роль в формировании будущего сотрудничества между Центральной Азией и АСЕАН.

Больше чем юбилей

Юбилеи часто ориентированы на прошлые достижения.

Мероприятия, прошедшие в Ашхабаде, безусловно, ознаменовали собой впечатляющую историю сотрудничества.

Тем не менее, практически каждое крупное заявление, сделанное в ходе визита премьер-министра Анвара Ибрагима, было устремлено в будущее.

Выставка продемонстрировала тридцать лет успешного партнерства. Соглашения, подписанные в ходе визита, наметили видение на следующие тридцать лет. И это различие принципиально.

Вместо того чтобы просто почтить память о сложившихся отношениях, оба правительства использовали эту возможность для их расширения, углубления и вывода на более широкую стратегическую основу.

Взгляд в будущее

Визит премьер-министра Анвара Ибрагима в Туркменистан в июне 2026 года, вероятно, запомнится не просто как энергетическая миссия.

Расширение роли PETRONAS в энергетическом секторе Туркменистана, несомненно, является крупным достижением. Однако более глубокий смысл визита заключается в трансформации многолетнего корпоративного присутствия во всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами, которые видят растущие возможности в совместной работе.

Для Туркменистана этот визит укрепил его репутацию надежного партнера, способного поддерживать продуктивное долгосрочное сотрудничество с международными инвесторами.

Для Малайзии он открыл новые горизонты в одном из самых богатых ресурсами и стратегически важных регионов мира.

Для обеих стран он заложил более прочный фундамент для сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, технологий, транспорта и региональной взаимосвязанности.

Тридцать лет назад эти отношения начались с энергетики. События июня 2026 года показывают, что будущее малайзийско-туркменских отношений будет значительно шире и, возможно, гораздо более значимым. ///nCa, 20 июня 2026 г.