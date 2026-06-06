Президент Туркменистана принял министра культуры Азербайджана

5 июня 2026 года, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли, прибывшего в Ашхабад в рамках проведения дней культуры Азербайджана, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

В ходе встречи руководитель азербайджанского ведомства передал главе государства и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову теплые слова приветствия от Президента Ильхама Алиева.

Адиль Керимли подчеркнул, что Баку придает особое значение укреплению связей с братским Ашхабадом, а проведение взаимных Дней культуры служит мощным стимулом для сближения двух народов.

Стороны констатировали, что сегодня межгосударственное партнерство вышло на качественно новый этап, активно развиваясь в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Особое внимание на встрече было уделено текущим Дням культуры Азербайджана, которые принимают города Ашхабад и Аркадаг. Президент Сердар Бердымухамедов напомнил об успешном проведении аналогичных Дней культуры Туркменистана в Азербайджане в октябре прошлого года и выразил уверенность, что нынешние мероприятия внесут весомый вклад в укрепление двустороннего диалога.

Глава государства также отметил важность запланированных в рамках творческого форума концертов, выставок и научных конференций, посвященных наследию великих поэтов и мыслителей двух стран — Довлетмаммета Азади, Сейида Азима Ширвани, Махтумкули Фраги и Моллы Панаха Вагифа.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему расширению культурно-гуманитарного сотрудничества на благо двух братских государств. ///nCa, 6 июня 2026 г. (фото – TDH)