Рашид Мередов и Сергей Лавров провели телефонные переговоры (обновлено)

Сегодня, 20 июля 2026 года, состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе разговора был обсуждён ряд вопросов, стоящих в повестке дня туркмено-российских отношений.

«Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества Туркменистана и России в гуманитарной сфере. При этом была подчёркнута значимость активизации работы по продвижению ряда совместных образовательных и культурных проектов», – говорится в сообщении МИД для прессы.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему предстоящих контактов, включая намеченные на октябрь 2026 года многосторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях в Туркменистане.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.



МИД РФ о разговоре сообщает следующее: “Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и предстоящие контакты, а также координацию усилий на международных площадках, уделив особое внимание взаимодействию в рамках СНГ.

Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества в духе углубленного стратегического партнёрства.”///nCa, 20 июля 2026 г.