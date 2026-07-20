Южная Корея поделится опытом смарт-управления водными ресурсами с экспертами из Центральной Азии

В преддверии первого саммита «Республика Корея – Центральная Азия», который пройдет в сентябре текущего года в Сеуле, Южная Корея проведет тренинговую программу для приглашенных экспертов из стран Центральной Азии в области управления водными ресурсами. Об этом сообщает The Korea Post.

«Программа стажировки для приглашенных экспертов по умному управлению водными ресурсами в Центральной Азии — 2026» пройдет в период с 20 по 24 июля. Ее проведут Секретариат Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия» при Корейском фонде (KF) совместно с Международным центром водной безопасности и устойчивого управления (i-WSSM) под эгидой ЮНЕСКО.

Основное внимание в программе уделено обмену опытом Южной Кореи в области политики и технологий «умного» управления водными ресурсами, а также расширению практических партнерских сетей со странами Центральной Азии.

Нынешняя программа станет десятой по счету. Она реализуется в рамках проекта по укреплению потенциала Центральной Азии в области умного управления водными ресурсами, реализуемого с 2017 года.

Туркменистан направит для участия в программе делегацию из пяти специалистов водного хозяйства. Они примут участие в мероприятиях, скоординированных со стажировкой, что позволит расширить масштабы регионального сотрудничества в водном секторе со всеми пятью странами Центральной Азии.

В течение периода стажировки участники посетят ключевые объекты управления водными ресурсами по всей стране, включая города Тэджон, Чхонан, Хвасон и Сеул. Гости напрямую ознакомятся с южнокорейской политикой интегрированного управления водными ресурсами, передовыми технологиями и операционными системами, а также проведут практический обмен мнениями по вопросам политики и технологий.

Кроме того, 23 июля состоится «Многосторонняя встреча и семинар по сотрудничеству в водной индустрии между Кореей и Центральной Азией». Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел и Министерство климата, энергетики и окружающей среды РК, а соорганизаторами — Секретариат Форума сотрудничества «Корея – Центральная Азия», Международный центр водной безопасности и устойчивого управления (i-WSSM) под эгидой ЮНЕСКО в Республике Корея, Корейская корпорация водных ресурсов (K-water) и Корейская корпорация окружающей среды (Korea Environment Corporation).

Ожидается, что в этом мероприятии примут участие около 60 человек, включая делегации пяти стран Центральной Азии, а также представителей южнокорейских государственных ведомств и профильных компаний. Стороны обсудят технологии умного управления водными ресурсами, пути кооперации в водной индустрии и политику устойчивого водопользования.

В Корейском фонде (KF) выразили надежду, что данная программа стажировки не только укрепит фундамент водного сотрудничества в преддверии первого саммита «Корея – Центральная Азия», но и внесет вклад в расширение долгосрочного устойчивого партнерства со странами региона благодаря передаче корейского технологического опыта.///nCa, 20 июля 2026 г.