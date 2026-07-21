Страновая команда ООН в Туркменистане сосредоточит работу на четырех ключевых направлениях, заявила новый Постоянный координатор

Страновая команда Организации Объединенных Наций в Туркменистане будет строить свою деятельность вокруг четырех ключевых приоритетных направлений. Об этом сообщила новоназначенный Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-жа Сяоцзюнь Грейс Ван в ходе встречи с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в понедельник, 20 июля 2026 г.

Как сообщает Офис Постоянного Координатора ООН в Туркменистане, вручив Президенту свои верительные грамоты, г-жа Ван официально приступила к исполнению обязанностей назначенного представителя Генерального секретаря ООН и высшего должностного лица системы развития ООН в стране.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов вручил ответное письмо, выразив уверенность в том, что назначение г-жи Ван придаст новый импульс укреплению сотрудничества между ООН и Туркменистаном.

Четыре стратегических приоритета, которыми будет руководствоваться Страновая команда ООН в Туркменистане, включают:

Интересы человека в центре развития : это означает, что особый акцент будет сделан на принципе «никого не оставить позади», особенно женщин, молодежь и уязвимые группы населения;

: это означает, что особый акцент будет сделан на принципе «никого не оставить позади», особенно женщин, молодежь и уязвимые группы населения; Поддержка инноваций и технологий в целях устойчивого развития , включая содействие применению и трансферу новых технологий, а также поддержку начала функционирования Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии в Ашхабаде;

, включая содействие применению и трансферу новых технологий, а также поддержку начала функционирования Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии в Ашхабаде; Укрепление систем данных и разработку политики на основе фактических данных , включая совершенствование мониторинга Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижение подхода «За пределами ВВП» (Beyond GDP), отмеченного в Пакте во имя будущего;

, включая совершенствование мониторинга Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижение подхода «За пределами ВВП» (Beyond GDP), отмеченного в Пакте во имя будущего; Мобилизация всего экспертного потенциала системы ООН для поддержки национальных приоритетов Туркменистана, включая создание предлагаемого Университета мира и нейтралитета.

В ходе встречи стороны подтвердили стратегический характер партнерства и обоюдную приверженность продвижению национальных приоритетов в рамках Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между ООН и Туркменистаном и достижения ЦУР.

Г-жа Ван высоко оценила активную роль Туркменистана в продвижении региональных и глобальных общественных благ благодаря его постоянному нейтралитету, превентивной дипломатии и поддержке многосторонности. Она также подчеркнула, что принятие Авазинской программы действий на Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), в 2025 году стало существенным вкладом в решение проблем этой категории государств.

После официального вручения верительных грамот г-жа Ван возложила цветы к Монументу Независимости и отдала дань памяти первому Президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову.

Г-жа Сяоцзюнь Грейс Ван имеет почти 30-летний опыт работы в сфере международного развития, а также обладает обширными экспертными знаниями в области устойчивого развития, многостороннего сотрудничества, финансирования развития и сотрудничества по линии «Юг-Юг». До своего назначения она занимала руководящие должности в Управлении ООН по сотрудничеству по линии «Юг-Юг» (УОНСС) и Программе развития ООН (ПРOОН). Г-жа Ван имеет степень доктора философии (PhD) в области образования и международного развития, полученную в Лондонском университете. ///nCa, 21 июля 2026 г.