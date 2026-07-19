Вглубины истории и природы: лучшие места для дайвинга в Турции

Летний отпуск на турецком побережье давно вышел за рамки ленивого отдыха у бассейна. Современные путешественники все чаще выбирают активные приключения, включая исследование подводного мира. Согласно последним аналитическим отчетам туристического рынка, более 65% любителей приключений активно ищут туры с возможностью занятий сноркелингом и дайвингом. Окруженная тремя морями на стыке Востока и Запада, Турция предлагает одни из самых интересных и безопасных локаций для погружения в Средиземном и Эгейском морях.

Турция переосмысляет классический дайвинг за счет исключительно долгого сезона, разнообразия подводных ландшафтов и обилия исторических объектов — от античных амфор до кораблей времен Первой мировой войны. Под руководством опытных инструкторов в сертифицированных дайвинг-центрах вы можете попробовать погружение с катера, исследование таинственных пещер и каньонов, стеновой дайвинг вдоль глубоких обрывов или даже ночные погружения.

Подводные сокровища Турецкой Ривьеры

Главной звездой дайвинга на средиземноморском побережье Турции по праву считается провинция Анталья. Местечко Каш (Kaş) стабильно входит в топ-10 лучших мест для погружения во всем мире. Район от Каша до Калкана и Кемера привлекает дайверов невероятной прозрачностью воды и богатейшей экосистемой: здесь можно встретить морских черепах Caretta caretta, темных груперов, средиземноморских тюленей-монахов и проплыть над живописными подводными лугами.

Каш также является важным центром археологического дайвинга. У острова Бесми на дне покоятся древние амфоры, якоря и античные сосуды-пифосы. Любителей подводной фотографии привлекает самолет «Дакота» (Dakota), специально затопленный для создания искусственного рифа и теперь покрытый светлыми водорослями. Еще одна обязательная точка — Каньон (Kanyon), известный своим скальным ущельем-тоннелем, в глубине которого лежат обломки исторического судна «Димитри» (Dimitri).

В Аланье дайверов ждут не менее интересные локации: от спокойных сайтов Аквариум (Akvaryum) и Амфора (Amfora) до величественных гротов Пиратской (Korsan Mağarası) и Влюбленных (Aşıklar Mağarası) пещер, предлагающих незабываемый опыт спелео-дайвинга.

Мировой класс погружений в Эгейском море

Эгейское побережье Турции предлагает совершенно иную эстетику подводных рельефов. Провинция Мугла знаменита уединенными бухтами Мармариса, Фетхие, Датчи и, конечно, Бодрума. Бодрум предлагает дайверам десятки интересных точек, среди которых выделяются остров Орак (Orak Adası), пещера Деликли (Delikli Mağara), бухта Пойраз (Poyraz Koyu), а также знаменитые Большой и Малый Рифы (Big and Small Reefs). Эти рифы, расположенные между Бодрумом и Черным островом (Кара Ада), славятся обилием разноцветных губок, рыб и подходят как для профи, так и для новичков.

Чуть севернее по побережью дайверов ждут другие уникальные объекты:

Кушадасы (Айдын): Здесь можно совершить погружение к гигантскому затопленному самолету Airbus A300, служащему искусственным рифом.

Чешме (Измир): Популярен благодаря живописной пещере «Спальня» (Yatak Odası), острову Фенер и вертикальной скале Ярык Кая (Yarık Kaya) у острова Эшек, ориентированной на опытных ныряльщиков.

Погружение в историю: затонувшие корабли Галлиполи

На севере Эгейского моря, у входа в пролив Дарданеллы, дайверов ждет один из самых драматичных подводных парков мира. Саросский залив в провинции Чанаккале благодаря уникальной системе самоочищающихся течений сохраняет первозданную чистоту воды и высокую видимость на глубине.

Исторический полуостров Галлиполи, место ожесточенных сражений Первой мировой войны, сегодня внесен в предварительный список ЮНЕСКО. Вдоль побережья создана уникальная зона военного дайвинга из 17 точек. Здесь на относительно небольших глубинах покоятся свидетели масштабной десантной операции 1915 года — корабли SS Milo, Lundy и британский эсминец HMS Louis. Погружение к этим стальным гигантам позволяет буквально прикоснуться к страницам мировой истории, застывшим на морском дне. ///nCa, 19 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)