В Ашхабаде состоялся шахматный турнир среди представителей дипломатического корпуса



18 июня во Французском институте в Туркменистане состоялся шахматный турнир среди представителей аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и членов их семей. Организаторами мероприятия, приуроченного к Международному дню шахмат, выступили Шахматная федерация Туркменистана совместно с Французским институтом в Туркменистане.

Турнир объединил любителей шахмат из дипломатического сообщества, став площадкой для интеллектуального соперничества, дружеского общения и укрепления международных связей в неформальной атмосфере.

С приветственными словами к участникам обратились председатель Шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев и директор Французского института в Туркменистане Винсент Лоренцини.

После официального открытия участникам были представлены регламент и правила соревнований. Символический первый ход сделали Винсент Лоренцини, Вепа Мяликгулыев, представитель страховой компании «Ресми кепил», главного спонсора турнира, а также посол Таджикистана Вафо Алибек Ниятбекзода, посетивший данный турнир в качестве зрителя и болельщика.

Соревнования проходили по швейцарской системе в формате блица и включали семь туров с контролем времени 7 минут плюс 3 секунды добавления на ход. Главным арбитром турнира выступил арбитр ФИДЕ Мерген Какабаев, ассистировала ему национальный арбитр Огулсурай Байрамбаева.

На протяжении всех туров участники демонстрировали высокий уровень концентрации, стратегического мышления и умения принимать решения в условиях ограниченного времени.

Турнир прошел в атмосфере честной борьбы, взаимного уважения и спортивного азарта.

«Шахматы – это универсальный язык, объединяющий людей независимо от государственных границ, профессии и должности», – отметили организаторы. Подобные встречи способствуют развитию «шахматной дипломатии», создавая дополнительные возможности для культурного диалога и укрепления дружественных отношений между представителями разных стран.

По итогам семи туров победителем соревнований стал представитель Программы развития ООН (UNDP) Рахман Сапарбаев, набравший максимальные 7 очков.

Второе место с результатом в 6 очков занял представитель Посольства Германии Фолькер Баше.

Бронзовым призером стал представитель Посольства Великобритании Майкл Финн, набравший 5 очков.

В ходе церемонии награждения были вручены и специальные призы. Лучшим игроком среди женщин признана Елина Ларина (Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии). Приз получил также самый юный участник 11-летний Комрон Ниятбеков, выступавший от Посольства Таджикистана.

Церемония награждения прошла в теплой и дружественной атмосфере. Организаторы выразили надежду, что проведение шахматных турниров для дипломатического корпуса станет доброй традицией и будет способствовать дальнейшему развитию культурного взаимодействия и неформального общения между представителями международного сообщества в Туркменистане.

Турнир также стал символическим завершением сезона встреч шахматного клуба, который Шахматная федерация Туркменистана проводит на площадке Французского института. В связи с летними каникулами с июля до середины сентября деятельность всех образовательных секций Института, включая шахматный клуб, будет временно приостановлена. /// Шахматная федерация Туркменистана