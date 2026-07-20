Туркменистан форсирует создание региональных климатических центров

Туркменистан приступает к реализации ряда инициатив, призванных ускорить процесс создания Регионального центра по климатическим технологиям в Центральной Азии и Регионального центра по борьбе с опустыниванием.

Соответствующие предложения на заседании правительства представил Президенту Сердару Бердымухамедову вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В частности, Туркменистан планирует создать Межведомственную комиссию. На Комиссию будет возложена координация деятельности по практической реализации инициатив об образовании Регионального центра по климатическим технологиям в Центральной Азии, Регионального центра по борьбе с опустыниванием и других экологических предложений. Эта структура будет проводить регулярные переговоры совместно с представителями зарубежных стран, авторитетных организаций и финансовых институтов по экологической и климатической тематике.

Дополнительно планируется создание Ашхабадского климатического диалога в качестве институционализации международного сотрудничества. Цель Диалога – последовательная реализация выдвигаемых Туркменистаном климатических инициатив.

Мередов также указал на необходимость разработки Плана действий Туркменистана по созданию Регионального центра по климатическим технологиям в Центральной Азии и Регионального центра по борьбе с опустыниванием.

В Плане будут предусмотрены структура управления указанных центров и механизмы взаимодействия. В целях преобразования в перспективе данных центров в площадки передового сотрудничества и инноваций на региональном уровне, Ашхабад продолжит скоординированную деятельность с соответствующими структурами ООН и других международных партнёров.

Для обеспечения стабильности финансовой поддержки вышеназванных инициатив предлагается расширить взаимодействие с профильными подразделениями ООН, Зелёным климатическим фондом (GCF), Глобальным экологическим фондом (GEF), Адаптационным фондом (Adaptation Fund), а также с такими крупнейшими финансовыми институтами, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

Кроме того, для популяризации в мировом сообществе инициатив по противодействию изменению климата и повышения оказываемой им международной поддержки, Туркменистан планирует принимать активное участие в региональных и глобальных конференциях высокого уровня, форумах, выставках, проводить в их рамках профильные мероприятия, организовать Национальные павильоны Туркменистана и презентационные площадки.

Комментируя отчёт Мередова, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на региональном и глобальном уровнях проводит эффективную работу по противодействию изменению климата и обеспечению экологической безопасности. Одобрив предложения, подготовленные в целях развития международного сотрудничества в области изменения климата, глава государства адресовал вице-премьеру ряд поручений.

Таким образом, создание специализированных центров и запуск Ашхабадского климатического диалога выводят экологическую дипломатию Туркменистана на качественно новый уровень. Комплексный подход — от формирования внутренних межведомственных структур до привлечения крупнейших международных фондов — демонстрирует готовность страны не просто адаптироваться к глобальным вызовам, но и стать ключевым координатором экологической повестки в Центральной Азии.



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///nCa, 20 июля 2026 г.

