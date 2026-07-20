Туркменистан получил новый приток бессернистого газа (обновлено)

На эксплуатационной скважине № 04 на одном из месторождений Марыйского велаята в Туркменистане получен приток бессернистого газа промышленного назначения. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

Скважина № 04 расположена на месторождении «Йылан», находящееся в географической близости к месторождению мирового уровня «Галкыныш», согласно сообщению главного редактора газеты нефтегазового комплекса Туркменистана “Nebit-Gaz” Усса Уссаева.

Бурение скважины проведено на глубину 2916 метров, добыча идет с горизонта 2858–2860 метров. В результате получен промышленный приток экологически чистого бессернистого метана без примесей серы и сероводорода. Коммерческий дебит скважины составляет более 700 тысяч кубометров газа в сутки. В настоящее время прилагаются необходимые усилия для увеличения производственной мощности скважины.

«Как известно, модернизация скважин газового месторождения «Galkynyş»(Галкыныш) и его фундаментальное развитие играют важную роль в повышении экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса, привлекая при этом внимание ведущих международных производителей. Получение нового газового потока свидетельствует о том, что масштабные работы, проводимые в данной области, приносят свои плоды. Это открывает прекрасные возможности для увеличения запасов углеводородов, диверсификации экспорта энергоносителей и создания надёжных и устойчивых систем транспортировки энергоресурсов Туркменистана на международные рынки.», – отмечается в статье TDH.

Получение нового притока газа на эксплуатационной скважине происходит на фоне масштабного расширения производственных мощностей «Галкыныша». Освоение этого супергигантского кластера ведется поэтапно в рамках долгосрочного энергетического партнерства между Туркменистаном и Китаем. В апреле 2026 года Государственный концерн «Туркменгаз» совместно с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC дал официальный старт реализации Четвертой фазы промышленного обустройства месторождения «Галкыныш». В рамках проекта китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC построит «под ключ» объекты по подготовке 10 миллиардов кубометров товарного газа в год, а также необходимое количество эксплуатационных скважин.///nCa, 20 июля 2026 г.