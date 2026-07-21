Новый Постоянный координатор ООН в Туркменистане вручила верительные грамоты Президенту Сердару Бердымухамедову

В понедельник, 20 июля, вновь назначенный Постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Туркменистане Сяоцзюнь Грейс Ван вручила Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову верительные грамоты.

В начале встречи Сяоцзюнь Грейс Ван передала Президенту и Национальному Лидеру Туркменистана приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Президент передал ответные наилучшие пожелания Антониу Гутерришу, подчеркнув, что Туркменистан, статус постоянного нейтралитета которого трижды признан ООН, последовательно развивает отношения с государствами мира и авторитетными международными организациями.

Глава государства констатировал высокоэффективный характер сотрудничества между Туркменистаном и ООН, отметив, что взаимодействие с ООН и её специализированными учреждениями является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана. В этой связи подчеркнута значимая роль Стратегического консультативного совета «Туркменистан – Организация Объединённых Наций». Совет выступает важной платформой для обсуждения сотрудничества с ООН по таким направлениям, как обеспечение мира и безопасности, экономика, устойчивое развитие, образование, изменение климата и гуманитарные вопросы.

Как отметил Бердымухамедов, за годы многолетнего партнёрства, основанного на страновых программах, успешно реализованы и продолжают осуществляться совместные проекты в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране.

В настоящее время взаимодействие ведётся в рамках Рамочной Программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и ООН на 2026–2030 годы. Данный документ подтверждает последовательный и долгосрочный характер взаимоотношений страны с ООН, констатировал глава государства, подчеркнув, что Туркменистан высоко оценивает конструктивную роль ООН в решении актуальных вопросов международной повестки.

Как известно, в настоящее время мировое сообщество уделяет особое внимание воп­росам изменения климата и преодоления его негативных последствий. В данном контексте охрана окружающей среды является одним из приоритетов социально-экономических преобразований, осуществляемых в Туркменистане.

В свою очередь Постоянный координатор ООН подчеркнула, что для неё большая честь представлять Организацию в Туркменистане, заверив, что приложит все усилия для дальнейшего развития эффективного партнёрства.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что г-жа Сяоцзюнь Грейс Ван внесёт значительный вклад в укрепление сотрудничества между Туркменистаном и ООН, а также в продвижение ЦУР. ///nCa, 21 июля 2026 г.