Стратегический аналитический обзор  — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана

Вышел в свет наш Стратегический аналитический обзор (SIB-003). — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана (на английском).
Этот выпуск показывает, куда на самом деле направляются деньги. SIB-003 не просто описывает инфраструктуру — он оценивает коммерческую экосистему, формирующуюся вокруг неё: холодильные цепи (cold-chain), таможенные склады, обслуживание и ремонт (MRO) транспортного парка, искусственный интеллект в логистике. Реальные вертикали, реальные рейтинги рисков, реальные временные горизонты, распределенные по типам инвесторов — от местных малых и средних предприятий (МСП) до международных компаний.
Обзор полезен тем, кто консультирует инвестиционные фонды, занимается стратегией развития коридоров или просто не желает оказаться последним, кто заметит эти грядущие изменения.
Цена: 100 долларов США
Для приобретения SIB, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: news.asia@gmail.com
Содержание обзора SIB-003
Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана
- Краткое резюме
- Пять стратегических заключений
- ПОЧЕМУ ЛОГИСТИКА СТАНОВИТСЯ СЕКТОРОМ РОСТА
- ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ФУНДАМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
- КОММЕРЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ВОКРУГ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- Портовая экосистема
- Аэропортовая экосистема
- Железнодорожная экосистема
- Автодорожная экосистема
- ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛИ
- ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ
- Таможня и торговля
- Отслеживаемость грузов
- Операционные процессы на базе ИИ
- Безопасность и устойчивость
- СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИСНЫЕ КЛАСТЕРЫ
- КАРТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ТИПАМ ИНВЕСТОРОВ
- ОЦЕНКА РИСКОВ
- ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ
- Пирамида ценности в логистике
- Тепловая карта возможностей
- ИТОГОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА