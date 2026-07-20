Стратегический аналитический обзор  — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана

Вышел в свет наш Стратегический аналитический обзор (SIB-003). — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана (на английском).

Этот выпуск показывает, куда на самом деле направляются деньги. SIB-003 не просто описывает инфраструктуру — он оценивает коммерческую экосистему, формирующуюся вокруг неё: холодильные цепи (cold-chain), таможенные склады, обслуживание и ремонт (MRO) транспортного парка, искусственный интеллект в логистике. Реальные вертикали, реальные рейтинги рисков, реальные временные горизонты, распределенные по типам инвесторов — от местных малых и средних предприятий (МСП) до международных компаний.

Обзор полезен тем, кто консультирует инвестиционные фонды, занимается стратегией развития коридоров или просто не желает оказаться последним, кто заметит эти грядущие изменения.

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Содержание обзора SIB-003

Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана