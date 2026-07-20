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Стратегический аналитический обзор  — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана

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Вышел в свет наш Стратегический аналитический обзор (SIB-003). — Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана (на английском).

Этот выпуск показывает, куда на самом деле направляются деньги. SIB-003 не просто описывает инфраструктуру — он оценивает коммерческую экосистему, формирующуюся вокруг неё: холодильные цепи (cold-chain), таможенные склады, обслуживание и ремонт (MRO) транспортного парка, искусственный интеллект в логистике. Реальные вертикали, реальные рейтинги рисков, реальные временные горизонты, распределенные по типам инвесторов — от местных малых и средних предприятий (МСП) до международных компаний.

Обзор полезен тем, кто консультирует инвестиционные фонды, занимается стратегией развития коридоров или просто не желает оказаться последним, кто заметит эти грядущие изменения.

Цена: 100 долларов США

Для приобретения SIB, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: news.asia@gmail.com

Содержание обзора SIB-003

Коммерческие возможности, созданные логистической трансформацией Туркменистана

  • Краткое резюме
  • Пять стратегических заключений
  • ПОЧЕМУ ЛОГИСТИКА СТАНОВИТСЯ СЕКТОРОМ РОСТА
  • ФИЗИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ФУНДАМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  • КОММЕРЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ВОКРУГ ИНФРАСТРУКТУРЫ
  • Портовая экосистема
  • Аэропортовая экосистема
  • Железнодорожная экосистема
  • Автодорожная экосистема
  • ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛИ
  • ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ
  • Таможня и торговля
  • Отслеживаемость грузов
  • Операционные процессы на базе ИИ
  • Безопасность и устойчивость
  • СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИСНЫЕ КЛАСТЕРЫ
  • КАРТИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ТИПАМ ИНВЕСТОРОВ
  • ОЦЕНКА РИСКОВ
  • ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ
  • Пирамида ценности в логистике
  • Тепловая карта возможностей
  • ИТОГОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

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