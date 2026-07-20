Министр иностранных дел Туркменистана встретился с новым Постоянным координатором ООН в Туркменистане

20 июля 2026 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым Постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Туркменистане Сяоцзюнь Ван, сообщает МИД Туркменистана

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Туркменистана с системой ООН.

Особое внимание было уделено реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, подготовке Добровольного национального обзора Туркменистана по реализации ЦУР, а также деятельности Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

Стороны выразили заинтересованность в разработке новых совместных инициатив, отвечающих национальным приоритетам Туркменистана и глобальным задачам устойчивого развития.

Также подчеркнута важность продвижения международных инициатив Туркменистана в рамках ООН и реализации Авазинской политической декларации и Авазинской программы действий на 2024–2034 годы.

В завершение встречи была выражена уверенность в дальнейшем последовательном развитии плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и ООН.///nCa, 20 июля 2026 г.