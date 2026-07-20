Туркменистан и США отметили годовщины независимости дипломатическими и культурными мероприятиями в Вашингтоне

Посольство Туркменистана в США совместно с Постоянным представительством Туркменистана при ООН провели 17–18 июля в столичном регионе Вашингтона (округ Колумбия) серию дипломатических и культурных мероприятий. Встречи были приурочены к празднованию 35-й годовщины независимости Туркменистана и 250-летия независимости США.

Центральным событием программы стал состоявшийся 17 июля круглый стол на тему «Партнерство Туркменистана и Соединенных Штатов: празднование независимости, дружбы и общего будущего». Как сообщает Посольство Туркменистана в США, дискуссия объединила официальных лиц, ученых и представителей общественности для анализа траектории развития отношений между двумя странами.

Посол Туркменистана в США Эсен Айдогдыев и Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев рассказали об устойчивом росте двустороннего сотрудничества, отметив прогресс в международном и многостороннем форматах, а также возможности для расширения связей в политической, экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

С американской стороны исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Центральной Азии Марк Кэмерон и бывший посол США в Туркменистане Мэтью С. Климоу дали положительную оценку текущему состоянию отношений и указали на значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Круглый стол привлек широкую аудиторию, включая представителей Государственного департамента, академических и аналитических институтов, членов бизнес-сообщества, друзей Туркменистана, а также представителей туркменской диаспоры в США.

В дополнение к дипломатическим дискуссиям организаторы развернули культурную выставку, посвященную национальному наследию Туркменистана. В экспозиции были представлены образцы туркменского декоративно-прикладного искусства, традиционная национальная одежда, книги и периодические издания, что позволило гостям ближе ознакомиться с культурными традициями страны.

Программа празднований также включала общественные мероприятия, призванные объединить дипломатический корпус, ученых, представителей диаспоры и сторонников Туркменистана.

В частности, состоялся товарищеский шахматный турнир, собравший участников из всех этих групп. Призеры, занявшие первое, второе и третье места, были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

На следующий день, 18 июля, праздничные мероприятия завершились товарищеским футбольным матчем, по окончании которого все участники получили памятные сувениры в честь этого события. ///nCa, 20 июля 2026 г.