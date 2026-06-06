Дни культуры Азербайджана открылись в Ашхабаде ярким праздником дружбы и искусства

5 июня в Ашхабаде, во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Азербайджанской Республики в Туркменистане. Мероприятие стало настоящим ярким свидетельством крепнущих культурных связей двух братских народов.

Сразу после официального открытия зрителей ждала масштабная концертная программа, в которой выступили как азербайджанские, так и туркменские мастера искусств. Вечер открыла композиция «DOSTLUK KOMPOZISIÝASY» («Композиция дружбы»), которая стала символом нерушимых уз братства и общего стремления к дальнейшему развитию отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

Особый восторг публики вызвало виртуозное мастерство музыкантов Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Фикрета Амирова и утонченное звучание Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева. Когда же на сцену вышли харизматичные исполнители из ансамбля нагаристов (барабанщиков) Азербайджанского государственного ансамбля танца, зал захлестнула мощная волна кавказских ритмов.

Универсальный язык музыки и хореографии не нуждался в переводе. Он наглядно продемонстрировал поразительную общность национальных культур, щедрое радушие и колоссальный творческий потенциал двух братских народов.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало переплетение традиций в режиме реального времени. К азербайджанским артистам присоединились популярные туркменские танцевальные коллективы. Подлинным апофеозом этого единения стало совместное исполнение древнего, завораживающего танца «küştdepdi» легендарным туркменским ансамблем «Galkynyş» и азербайджанским солистом. Энергия ритма стерла любые границы, заставив сердца зрителей биться в унисон.

Через язык музыки и хореографии артисты продемонстрировали глубокую общность национальных культур, радушие и богатый творческий потенциал народов двух стран. Одним из самых ярких моментов вечера стало исполнение композиции «LEÝLISAÇ BARADA ROWAÝAT», созданной на стихи и музыку Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Народная артистка Азербайджана Гульянак Мамедова вместе с девушками из туркменского танцевального ансамбля «Näzli» получила продолжительные овации зала.

В рамках Дней культуры в Музее изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши открылась выставка «Жемчужина национального наследия Азербайджана». Азербайджанский национальный музей ковра привез в Ашхабад поистине бесценную экспозицию. Жители и гости города получили редкую возможность воочию увидеть шедевры декоративно-прикладного искусства: изысканные ворсовые и безворсовые тканые изделия, охватывающие исторический период от XIX века до современности. Каждый узор здесь — это зашифрованная история. Выставку гармонично дополнили старинные и современные металлические ювелирные украшения, сложнейшая национальная вышивка, традиционные головные уборы и калейдоскоп орнаментов, в которых бьется сердце азербайджанского народа.

В столичном кинотеатре «Aşgabat» в первый день также прошли показы азербайджанских художественных фильмов, которые вызвали живой интерес у зрителей.

Праздник дружбы на этом не заканчивается. Дни культуры Азербайджанской Республики в Туркменистане уверенно набирают обороты.

Программа масштабного творческого форума обещает быть насыщенной и разноплановой. В Библиотеке имени Довлетмаммета Азади запланировано проведение представительской научной конференции, посвященной наследию великих поэтов-классиков, чье творчество во все времена служило духовным ориентиром для обоих народов. Историко-краеведческий музей города примет концептуальную фотовыставку, которая расскажет о прошлом и настоящем Азербайджана.

Яркой точкой в программе обещает стать грандиозный совместный концерт мастеров искусств в Государственном конном цирке имени Гёроглы. На вечере выступит всемирно известная Группы национальных конных игр «Galkynyş» — туркменские джигиты на легендарных ахалтекинцах готовят для гостей уникальные номера, которые еще раз докажут: когда объединяются таланты и традиции двух великих культур, рождается настоящее волшебство. ///nCa, 6 июня 2026 г. (фото – TDH)