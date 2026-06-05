В Ашхабаде состоялось 9-е заседание туркмено-турецкой межправкомиссии: подписан масштабный план действий

4 июня 2026 года в Ашхабаде состоялось 9-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). В ходе работы представители правительственных делегаций двух стран детально обсудили расширение стратегического партнерства и наметили конкретные шаги по диверсификации двустороннего товарооборота.

С турецкой стороны комиссию возглавил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, с туркменской стороны – вице-премьер Нокергулы Атагулыев.

Выступая перед началом заседания, Джевдет Йылмаз сообщил, что объем двусторонней торговли с Туркменистаном в прошлом году составил 2,2 миллиарда долларов, а их цель — как можно скорее достичь объема торговли в 5 миллиардов долларов, передает TRT Haber.

Указав на важность обновления Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, Йылмаз обратил внимание на то, что турецкие подрядчики к настоящему времени реализовали в Туркменистане 1101 проект на сумму 56 миллиардов долларов.

Затрагивая вопросы транспортно-логистического сотрудничества, Йылмаз заявил следующее: «Сегодня глобальная торговля и цепочки поставок претерпевают глубокую трансформацию. Северный коридор, использовавшийся годами, стал непредсказуемым из-за геополитической напряженности и конфликтов в нашем регионе. Южный же маршрут из-за рисков безопасности и структурных проблем работает на пределе своих возможностей».

По мнению вице-президента Турции, в такой ситуации Транскаспийский Международный Восточно-Западный коридор (Срединный коридор) стал уже не просто альтернативой, а безопасным и вынужденным выбором для мировой торговли.

Йылмаз указал на то, что Средний коридор, который «две страны будут укреплять вместе, является главным хребтом, который будет нести не только торговлю двух стран, но и грузы, энергию и будущее всей Евразии».

Обратив внимание на то, что Туркменистан с его колоссальными запасами природного газа и современной инфраструктурой является ключевым действующим лицом в глобальном энергетическом уравнении, Йылмаз подчеркнул, что Турция рассматривает энергетическое сотрудничество между двумя странами не просто как коммерческий обмен, а как основополагающий элемент региональной стабильности и глобальной безопасности поставок.

Он заявил о решимости турецких национальных компаний BOTAŞ, TPAO и TPIC принять участие в работе на новых месторождениях, а также подчеркнул их готовность к сотрудничеству для транспортировки туркменского газа в Европу через транскаспийские маршруты и Турцию.

«Это нерушимое партнерство в сфере энергетики не только внесет вклад в экономическую интеграцию тюркского мира, но и превратит Каспий в сердце глобальной взаимосвязанности», – подчеркнул Джевдет Йылмаз.

Главный итог: План действий из 71 пункта

Главным результатом межправительственной встречи стало подписание итогового Протокола. Ключевой частью документа утвержден План действий, состоящий из 71 пункта. Он содержит конкретные практические шаги по выводу взаимодействия на качественно новый уровень — от торговли до инвестиций, от энергетики до транспорта, от образования до промышленности.

Комментируя итоги переговоров в социальных сетях, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул глобальное измерение партнерства Анкары и Ашхабада: «С дружественным и братским Туркменистаном мы решительно укрепляем наше экономическое партнерство, направленное не только на рост двусторонней торговли, но и на создание ценности в региональном и глобальном масштабах, с целью совместного производства, совместных инвестиций и разработки совместных проектов в третьих странах». ///nCa, 5 июня 2026 г.