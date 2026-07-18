ВОЗ и ФАО укрепляют потенциал Туркменистана в профилактике и борьбе с эхинококкозом в рамках подхода «Единое здоровье»

Ашхабад, Туркменистан, 13–17 июля 2026 г. – Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) провели учебный курс по профилактике, диагностике и борьбе с эхинококкозом для специалистов Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Туркменистана.

Учебный курс, который прошел в Центре общественного здравоохранения и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Ашхабаде, организован в рамках проекта Пандемического фонда «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии». Цель курса – укрепление национального потенциала Туркменистана в профилактике, диагностике и борьбе с эхинококкозом посредством скоординированного подхода «Единое здоровье», интегрирующего секторы здравоохранения человека и животных.

Обучение провели международные консультанты ФАО из Кыргызской Республики — Талгат Турсунов и Айзат Арунова — и включали в себя теоретические занятия с практическими упражнениями для специалистов, представляющих оба сектора.

Курс расширил знания участников в области эпидемиологии и контроля цистного и альвеолярного эхинококкоза, укрепил навыки лабораторной диагностики и биобезопасности, а также улучшил понимание комплексного эпидемиологического надзора и обмена данными. Он также способствовал укреплению межсекторального сотрудничества между секторами здравоохранения и ветеринарии, содействовал обмену региональным опытом и поддерживал разработку рекомендаций, которые могли бы послужить основой для будущих национальных усилий по профилактике и контролю эхинококкоза.

Обучение представлялo собой еще один важный шаг в укреплении готовности Туркменистана к зоонозным заболеваниям посредством реализации подхода «Единое здоровье» и расширения межсекторального сотрудничества. ///nCa, 18 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)