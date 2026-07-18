От восточных границ Туркменистана к Черному морю: «Оджар Азия» представила в Тбилиси проект автомагистрали Сарахс – Мары – Серхетабат

16–17 июля 2026 года в Тбилиси на полях государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию состоялись Туркмено-грузинский бизнес-форум и многопрофильная выставка туркменской продукции и услуг. Мероприятия объединили представителей государственных органов, деловых кругов и ведущих компаний двух стран, став важной площадкой для развития торгово-экономического сотрудничества.

Среди участников форума и выставки — крупнейшая строительная компания Туркменистана «Оджар Азия», активный член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. На выставочной экспозиции компания представила проект строительства высокоскоростной автомагистрали Сарахс – Мары – Серхетабат, оптимизация которого находится на завершающей стадии.

Следует подчеркнуть, что проект автомагистрали находится в мейнстриме одной из ключевых тематик нынешних Тбилисских переговоров в верхах и Туркмено-Грузинского бизнес-форума. Туркменистан и Грузия подтвердили курс на развитие транскаспийской и черноморской транспортной связности, в том числе Среднего коридора, рассматривая свои страны как взаимодополняющие звенья единой логистической цепочки между Центральной Азией и Европой.

В этом контексте автомагистраль Сарахс – Мары – Серхетабат, представленный компанией «Оджар Азия», приобретает стратегического значение как важный элемент непрерывной логистической цепочки Евразии, протягивающейся от восточных границ Туркменистана до морских портов Черного моря.

Данный проект призван способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности международных транспортных маршрутов, включая Лапис-Лазурит, Север – Юг и Восток – Запад, а также укреплению транспортной взаимосвязанности региона.

В целом, участие «Оджар Азии» в Туркмено-грузинском бизнес-форуме и выставке стало эффективной площадкой для демонстрации инфраструктурного потенциала компании, установления новых партнерских связей и обсуждения перспектив реализации совместных проектов в сфере строительства, транспорта и логистики. ///nCa, 18 июля 2026 г.