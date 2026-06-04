Журналистика не умирает — она трансформируется

Аналитика nCa

В некрологах есть особое, своеобразное утешение. Они приносят определенность, аккуратную сюжетную линию, чувство завершенности. На протяжении почти двух десятилетий журналистика была объектом затянувшегося и драматичного некролога. «Пресса умирает». «Газеты мертвы». «ИИ заменит репортера». Эти заявления, произносимые с трагической серьезностью заупокойных речей, заполняли колонки изданий — зачастую, по иронии судьбы, именно тех, которые якобы находились на смертном одре.

Но происходит нечто странное. Выясняется, что пациент не умирает. Пациент полностью меняет свой облик.

Сигнал в шестнадцати названиях должностей

3 июня 2026 года Лаура Хазард Оуэн опубликовала на сайте Nieman Journalism Lab (издании Фонда журналистики Нимана при Гарвардском университете) статью, которая тихо приоткрыла завесу будущего. Она вышла под заголовком: «Эти 16 новых рабочих мест в журналистике призваны помочь издателям сделать свои редакции “устойчивыми к будущему”». Статья опирается на знаковое исследование Future Newsrooms Study 2026 («Редакции будущего 2026»), совместно подготовленное FT Strategies и WAN-IFRA (Всемирной ассоциацией новостных издателей).

Масштаб этого исследования впечатляет: авторы проанализировали 6 687 вакансий в LinkedIn, классифицировали 234 из них как стратегические роли и сузили этот список до шестнадцати «зарождающихся стратегических функциональных ролей», которые, по их мнению, определяют облик завтрашней редакции.

На самих названиях этих должностей стоит остановиться подробнее. Старший редактор по инновациям в сфере ИИ (Senior Editor, AI Innovation). Редакционный директор по инженерии новостных залов (Editorial Director, Newsroom Engineering). Видеоредактор подкастов для социальных сетей (Podcast Social Video Editor). Это не названия позиций в отступающей профессии. Это лексикон профессии, переживающей перерождение — той, что прививает новые конечности к древнему телу и учится ходить по-новому.

Посмотрите, кого ищет журнал The Economist для своей лаборатории ИИ на позицию старшего инженера по искусственному интеллекту: человека, способного «настраивать модели под конкретный стиль или персонаж». Десять лет назад эта фраза в редакции звучала бы как бессмыслица. Сегодня она описывает конкурентное редакционное преимущество.

Или возьмем издание Politico, которое находится в поиске редакционного директора по инженерии новостных залов. Его описывают как «играющего тренера», который превращает приоритеты редакции в инструменты, рабочие процессы и платформы, помогая репортерам работать быстрее, «не жертвуя при этом точностью или собственным голосом». Амбиции поражают: Politico прямо заявляет о желании создавать модели, «которые конкуренты не смогут скопировать».

Статья Оуэн и исследование FT Strategies/WAN-IFRA, которое она освещает, пополняют растущее число доказательств того, что журналистика не сдается технологиям. Она призывает их к себе на службу.

От масштаба к отношениям: более глубокая трансформация

В исследовании Future Newsrooms Study 2026 содержится вывод, который заслуживает вдумчивого прочтения: вовлеченность аудитории сейчас опередила охват, став главным стратегическим приоритетом для редакций по всему миру.

Это не просто незначительный статистический сдвиг. Для прессы это цивилизационный переворот.

На протяжении большей части индустриальной истории журналистики бизнес-логика строилась на вещании: говорить с как можно большим количеством людей и как можно громче. Охват был всем. Тираж был королем. Но в эпоху алгоритмических лент, социальной фрагментации и аудитории, которая в любой момент бодрствования может выбирать из бесконечного шведского стола контента, сам по себе объем потерял смысл. Материал, добравшийся до миллиона равнодушных людей, стоит меньше, чем тот, который достучался до десяти тысяч человек, чья жизнь реально изменилась благодаря ему.

Исследование опирается на ответы 448 руководителей редакций из 86 стран. Его главный вывод заключается в следующем: медиаиндустрия уходит от модели, ориентированной на масштабы и дистрибуцию, к модели, которую все больше определяют отношения с аудиторией, сообщество и то, что авторы называют «отличительной (уникальной) журналистикой».

Успешные редакции превращаются в организации, ориентированные на комьюнити. Они инвестируют в почтовые рассылки, живые мероприятия, программы членства и прямые каналы коммуникации. Журналистика, как утверждается в докладе, становится меньше про вещание информации и больше про выстраивание долгосрочных отношений.

Это не принижение миссии журналистики. Во многих отношениях это возвращение к ее глубочайшим истокам — к городскому глашатаю, который знал свой город; к местной газете, которая была зеркалом для своих читателей; к корреспонденту, который писал для конкретной аудитории, доверявшей ему. Технологии изменились. Человеческое взаимодействие, лежащее в основе этого дела, осталось прежним.

Метафора метаморфозы

Превращение гусеницы в бабочку, с научной точки зрения, процесс жесткий и дезориентирующий. Внутри куколки гусеница не просто отращивает крылья. Она фактически растворяется — структуры ее старого тела распадаются на недифференцированный клеточный суп, — прежде чем благодаря поразительному биологическому интеллекту реорганизоваться в совершенно новую форму. Появившаяся бабочка имеет общую ДНК с гусеницей, но функционально и эстетически это совершенно другое существо.

Журналистика сейчас находится в фазе куколки.

Гусеница — индустриальная, ориентированная на печать, субсидируемая рекламой и нацеленная на массовое вещание пресса — растворяется. Редакции сжимаются в одних своих прежних измерениях и одновременно расширяются в совершенно новых. Журналисты, которые раньше существовали только как авторы текстов, становятся ведущими подкастов, создателями видеоконтента, аналитиками данных, инженерами промтов для ИИ и стратегами по вовлечению аудитории.

Границы того, что значит быть журналистом, одновременно стираются и пересобираются заново.

Но ДНК остается. Приверженность истине. Обязательства перед обществом. Мастерство сторителлинга. Принципиальная позиция по отношению к власти. Ничто из этого не растворяется в куколке. Оно реорганизуется. Оно проявляется в новых формах.

Журналист-расследователь, который когда-то публиковал разоблачение на 5 000 слов на газетной полосе, теперь выпускает то же самое расследование в виде серии подкастов из 12 частей, коротких видеороликов, визуализации данных и закрытого брифинга для подписчиков. Тем самым он выстраивает прямую связь с аудиторией, которая поддерживает эту работу финансово, избавляя проект от зависимости от капризов рекламодателей или алгоритмов платформ.

Короче говоря, журналист никуда не исчезает. Напротив, как убедительно доказывает Александра Борхардт, будущий журналист будет стоять на ногах крепче, чем когда-либо. У него будет то, что ИИ не способен произвести: подлинный человеческий голос, завоеванный трудом опыт и аутентичное доверие конкретного сообщества.

Как отмечает Борхардт, будущее журналистики держится на «сильных личных брендах, которые будут использовать свою аутентичность и человечность для связи с аудиторией», а также на «глубокой экспертизе в нишевых областях, которую контент, созданный ИИ, предоставить не может».

Это более прочный фундамент, а не более слабый. Это фундамент ремесленника, мастера своего дела, а не фабричного рабочего.

Журналист ближайшего будущего

Как выглядит этот журналист? Описания зарождающихся ролей, собранные Оуэн в ее материале для Nieman Lab, рисуют собирательный портрет.

Эти профессионалы технически «двуязычны» — они одинаково свободно владеют навыками редакционного суждения и языком платформ, данных и цифровых инструментов. Они понимают, что история не заканчивается в момент публикации; она с него только начинается.

Они мыслят не просто статьями, а форматами, путями дистрибуции и циклами вовлечения. Они знают, как использовать ИИ для ускорения своей работы — для транскрибации, поиска информации, анализа данных, тестирования заголовков, — но при этом не перекладывают на него принятие решений. Они видят в своей аудитории не массу, которую нужно охватить, а сообщество, которому нужно служить и связи с которым нужно углублять.

Прежде всего, они понимают, что в эпоху избытка информации самым дефицитным и ценным товаром является доверие. А доверие не создается алгоритмами. Оно создается людьми, со временем, через последовательность, прозрачность и подлинную ответственность.

Роли, определенные в исследовании FT Strategies/WAN-IFRA (охватывающие стратегию работы с аудиторией, интеграцию ИИ, инженерию новостных залов и инновации в контенте), не заменяют классического журналиста. Они представляют собой инфраструктуру, которая позволяет классическому журналисту делать свою самую важную работу лучше, быстрее и устойчивее.

Следовательно, журналистика не умирает. Она развивает новые органы. И эти новые органы делают её сильнее.

Посыл Центральной Азии: изменения ждать не будут

И все же, когда оцениваешь глобальную картину, нарисованную этими исследованиями и отчетами, обостряется тревога — особенно за медиаландшафт Центральной Азии.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан занимают регион колоссального стратегического, культурного и демографического значения. В общей сложности здесь проживает более 75 миллионов человек. Они находятся на перекрестке путей между Россией, Китаем, Ближним Востоком и Южной Азией. У них есть древние традиции науки, просвещения, сторителлинга и публичного дискурса, которые возникли задолго до появления печатного станка.

И вот насущный вызов: медиа-лидеры Центральной Азии должны начать прямо сейчас включаться в глобальную трансформацию журналистики — не как пассивные наблюдатели, а как активные архитекторы медийного будущего своего собственного региона.

Что это означает на практике?

Во-первых, осваивайте модель рассылок (newsletters) и членства (membership). Некоторые из самых стойких независимых журналистских проектов в мире сейчас выживают не за счет рекламы или государственной поддержки, а благодаря прямым отношениям с читателями. Ежемесячные взносы от тысячи преданных читателей могут содержать небольшое расследовательское издание. Такой модели изначально сложнее угрожать рекламным давлением или официальным недовольством. Центральноазиатским редакторам стоит изучить тактику таких изданий, как The Syllabus, Rest of World и десятков других, которые построили свою независимость на сложной почве за счет поддержки подписчиков.

Во-вторых, инвестируйте в многоязычную цифровую грамотность. Центральная Азия — регион необычайного лингвистического богатства, где сосуществуют казахский, кыргызский, узбекский, таджикский, русский и многие языки меньшинств. Инструменты перевода и локализации на базе ИИ совершили колоссальный рывок. Редакция, которая может публиковать качественную журналистику на трех языках одновременно, ориентируясь на разные аудиторные группы, получает структурное преимущество. Технологии для этого существуют уже сегодня.

В-третьих, создавайте коалиции через границы. Исследование Future Newsrooms Study называет обмен знаниями между организациями определяющей характеристикой успешной трансформации медиа. Журналисты Центральной Азии, имеющие общие языки, историю и сталкивающиеся со схожими вызовами, находятся в уникальном положении для создания региональной журналистской экосистемы. Общие расследовательские пулы, единая инфраструктура фактчекинга, совместные инструменты ИИ. Международный центр журналистики MediaNet, который уже проводил региональные форумы по медиаграмотности в Алматы, дает отличный прецедент и может стать потенциальным ядром для такой интеграции.

В-четвертых, обучайте следующее поколение новым гибридным навыкам. Роли, обозначенные Лаурой Хазард Оуэн в ее статье для Nieman Lab — специалисты по стратегии аудитории, редакторы по интеграции ИИ, инженеры новостных залов, — это не исключительная прерогатива богатых западных редакций. Это наборы навыков, которым можно научить, научиться и адаптировать под себя. Факультеты журналистики в Центральной Азии при поддержке международных партнеров должны немедленно начать внедрять в свои учебные программы грамотность в области ИИ, дата-журналистику, производство подкастов и стратегии вовлечения аудитории.

В-пятых, и это самое главное: рассказывайте центральноазиатские истории голосами самой Центральной Азии. Глобальные медиа крайне скудно, поверхностно и нерегулярно освещают этот регион во всей его глубине и нюансах. Жители Центральной Азии заслуживают журналистику, отражающую всю сложность их жизни — их экономические тревоги и культурную гордость, их отношения с быстрой модернизацией и древними традициями, их политические чаяния и гражданские стремления. Эту работу могут делать только те журналисты, которые сами принадлежат к этому региону. И в эпоху прямых связей с аудиторией и глобального цифрового распространения нет никаких структурных причин, по которым великолепное расследовательское издание из Бишкека не могло бы найти своего читателя по всему миру.

Куколка — это не гроб

Философ науки Томас Кун отмечал, что смена парадигм происходит не через постепенное обращение признанных практиков в новую веру, а благодаря появлению нового поколения, которое «двигает её вперед». Журналистика переживает именно такой сдвиг. Старая парадигма — зависимая от рекламы, ориентированная на вещание пресса промышленных масштабов — растворяется. Формируется новая парадигма, построенная на прямых отношениях с аудиторией, технологической гибкости, узнаваемом голосе и доверии сообщества.

Этот переход дискомфортен. Он несет в себе неопределенность, потерю привычных ролей и дезориентирующее ощущение размытия профессиональной идентичности. Многие журналисты, пришедшие в профессию в одну эпоху, теперь обнаруживают, что правила игры меняются прямо у них под ногами. Это действительно трудно.

Но дискомфорт — это не смерть. Куколка — это не гроб.

Журналистика выживет — не вопреки потрясениям, вызванным ИИ, фрагментацией платформ и экономической реструктуризацией, а благодаря им. Потому что эти вызовы заставляют профессию делать то, что под силу только журналистике. Алгоритмы могут агрегировать. Но они не могут призвать власть к ответу. Машинное обучение может делать выжимки. Но оно не может стать живым свидетелем событий. ИИ может генерировать правдоподобный текст. Но он не способен завоевать доверие.

В конце концов, журналист — это не просто производитель контента. Он является моральным актором в демократическом обществе — человеком, который взял на себя обязательство (пусть даже выполняемое не всегда безупречно) говорить правду, защищать общественные интересы и подавать голос тогда, когда молчание было бы более безопасным.

Это обязательство не растворяется ни в какой гусеничной куколке. Оно становится только более необходимым.

Бабочка формируется. Для прессы Центральной Азии, как и для всей мировой прессы, вопрос заключается не в том, суждено ли ей появиться на свет, а в том, хватит ли ей мужества и мастерства, которых требует этот исторический момент. /// nCa, 4 июня 2026 г.