Президент Туркменистана возглавил массовый велопробег в Ашхабаде в честь Всемирного дня велосипеда

3 июня 2026 года в Туркменистане широко отметили Всемирный день велосипеда — международный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

По традиции, в этот день в различных городах страны прошли массовые велопробеги. В Ашхабаде велосипедное движение возглавил Президент Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

В акции приняли участие Председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и отраслевых ведомств, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры высших учебных заведений, студенческая молодежь. В числе участников велопробега также главы и представители аккредитованных в стране дипмиссий и представительств международных организаций.

В велопробеге на новых велосипедах приняли участие воспитанники Дворца «Döwletliler köşgi» (Дворец сирот). Велосипеды им были переданы накануне в качестве подарка от имени Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Велосипедная колонна, собравшая всего около 2000 участников, стартовала от монумента «Велосипед» (на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве) и прошла по центральным проспектам столицы — Чандыбил и Битарап Туркменистан, финишировав у Дворца Рухыет. Общая протяженность дистанции составила 11 километров.

Подобные мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и продвижение экологически чистого транспорта в условиях глобального изменения климата. Президент Туркменистана также отметил важность спортивной дипломатии для укрепления мира и дружественных связей на международной арене. ///nCa, 4 июня 2026 г. (фото – TDH)