В дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом состоялись велопробеги по случаю Всемирного дня велосипеда

В преддверии Всемирного дня велосипеда, который ежегодно отмечается 3 июня по инициативе Туркменистана, в дипломатических представительствах страны за рубежом состоялся ряд спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, экологической культуры и международного сотрудничества.

31 мая 2026 года Посольство Туркменистана в Кыргызской Республике организовало велопробег в парке «Интымак» города Бишкек. В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства, туркменские студенты и представители туркменской диаспоры. Участникам было рассказано о значении девиза 2026 года «Независимый, постоянно Нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», а также о роли Туркменистана в учреждении Всемирного дня велосипеда резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году.

В этот же день Консульство Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) провело велопробег с участием сотрудников консульства и туркменских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях региона. Маршрут спортивной акции пролегал вдоль набережной реки Волги. Было отмечено, что Всемирный день велосипеда является ярким свидетельством международного признания инициатив Туркменистана, направленных на продвижение принципов устойчивого развития, здорового образа жизни и охраны окружающей среды.

30 мая 2026 года велопробег состоялся также в Бухаресте по инициативе Посольства Туркменистана в Румынии при поддержке муниципалитета города и Ассоциации «Зелёная революция». В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, представители государственных структур Румынии, туркменские граждане и студенты. В ходе церемонии открытия было подчеркнуто значение спортивной дипломатии как важного инструмента укрепления международного сотрудничества, продвижения идеалов мира и взаимопонимания, а также реализации внешнеполитического курса Туркменистана.

Аналогичное спортивное мероприятие было организовано Генеральным консульством Туркменистана в Объединённых Арабских Эмиратах (г. Дубай), где сотрудники дипломатического представительства, представители туркменской общины и молодёжь приняли участие в велопробеге, посвящённом Всемирному дню велосипеда. Участники отметили важность международных инициатив Туркменистана в области развития экологически чистого транспорта, укрепления здоровья населения и популяризации принципов устойчивого развития.

Проведённые мероприятия стали очередным подтверждением широкой поддержки международных инициатив Туркменистана, направленных на развитие спортивной дипломатии, продвижение здорового образа жизни и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. ///МИД Туркменистана, 2 июня 2026 г.