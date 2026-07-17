Белорусский бизнес обсудил возможности расширения экспорта в Туркменистан

Представители порядка 30 предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь обсудили практические аспекты выхода на рынок Туркменистана и особенности работы с местными партнерами. Об этом сообщило Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) по итогам прошедшей рабочей встречи в формате делового завтрака с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Белоруссии в Туркменистане Юрием Дмитричковым.

Главной целью встречи, организованной для членов БелТПП, стало содействие белорусскому бизнесу в диверсификации экспорта и укреплении позиций на туркменском рынке.

Как отметили в отделении палаты, участники получили актуальную информацию о состоянии рынка Туркменистана, а также смогли обсудить интересующие их вопросы в индивидуальном формате.

В частности, белорусских производителей интересовали возможности продвижения поставок широкого спектра продукции, включая мебель, плодоовощную консервацию, кондитерские изделия, напитки, стекло, комбикорма и оборудование для животноводства. Кроме того, обсуждался экспорт белорусской сельскохозяйственной техники, а также услуг в сфере проектирования и транспортной логистики.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено практическим аспектам внешнеэкономической деятельности – это таможенные вопросы, нетарифные барьеры, логистика, взаиморасчеты, госзакупки. Дмитричков затронул и культурные особенности ведения бизнеса с туркменскими партнерами, а также вопросы традиций, правил и действующих законов, знание которых во многом влияет на успех любого бизнес-проекта.

Представители белорусского бизнеса положительно оценили формат мероприятия и возможность личного общения с представителем экономической службы белорусского посольства в Туркменистане. ///nCa, 17 июля 2026 г.