За пределами алгоритма: как Китай готовит новое поколение к эпохе искусственного интеллекта

Ван Янъян и Лю Юйшань

В одной из аудиторий Фуданьского университета в Шанхае привычное представление об учебном процессе стремительно меняется. Чтобы успешно сдать итоговый экзамен по курсу интеллектуального анализа данных, студентам больше не нужно решать алгоритмические задачи. Вместо этого им предлагается самостоятельно составить оригинальные и сложные вопросы, способные поставить в тупик современные модели искусственного интеллекта, такие как Claude и DeepSeek. Чем труднее ИИ найти правильный ответ, тем выше оценка студента, говорится в публикации Фуданьского университета.

«Традиционные методы оценки знаний сталкиваются с новыми вызовами в эпоху искусственного интеллекта, — объясняет профессор Сяо Янхуа, ведущий этот курс. — Если попросить студентов решить стандартную алгоритмическую задачу, ИИ всегда справится быстрее. Поэтому мы должны учить их анализировать, направлять работу моделей и выявлять их структурные недостатки».

Пока во многих странах продолжаются дискуссии о месте искусственного интеллекта в образовании, Китай быстро переходит от отдельных экспериментов к масштабному внедрению технологий. В рамках национальной стратегии «ИИ плюс образование» страна намерена к 2030 году создать комплексную образовательную систему, основанную на использовании искусственного интеллекта, на всех уровнях обучения.

Главная цель заключается не только в том, чтобы научить студентов пользоваться ИИ, но и в том, чтобы они понимали принципы его работы, умели критически оценивать его возможности и эффективно взаимодействовать с ним, осознавая как преимущества, так и существующие ограничения технологии.

30 июня 2026 года. Благодаря технологиям искусственного интеллекта студенты Сычуаньского университета науки и технологий используют роботов для моделирования испытаний электрических схем. Фото: CFP.

Искусственный интеллект приходит в школы и колледжи

Во всей системе образования Китая искусственный интеллект постепенно перестает быть лишь предметом изучения и становится полноценным помощником в учебном процессе.

В начальной школе Fendou в Пекине преподаватели используют интерактивные трехмерные модели, созданные с помощью ИИ. Ученики могут вращать геометрические фигуры, разбирать их на элементы прямо на экране, превращая абстрактные математические понятия в наглядный и практический опыт.

В пекинской средней школе №13 специальные ИИ-агенты анализируют цифровой образовательный след каждого ученика и формируют так называемые «отчеты о состоянии обучения». Это позволяет учителям заменять одинаковые домашние задания персонализированными упражнениями, учитывающими индивидуальные потребности каждого школьника.

В средней школе №35 в Пекине система проверки программного кода на основе искусственного интеллекта выявляет ошибки в работах учащихся менее чем за две минуты. Благодаря этому преподаватели избавляются от многочасовой проверки и могут уделять больше времени индивидуальной работе со студентами.

Технологии активно внедряются и в профессиональное образование. Так, в Шаньдунском колледже туризма и гостиничного бизнеса цифровой помощник Baize моделирует реальные ситуации регистрации гостей в гостинице и обслуживания клиентов, позволяя студентам отрабатывать профессиональные навыки в виртуальной среде совместно с искусственным интеллектом.

14 мая 2025 года. Искусственный интеллект помогает развивать творческие способности школьников во время практических занятий, командной работы и проектов по методике STEAM в начальной школе Shen Long в Ухане. Фото: CFP.

Осознавая ограничения искусственного интеллекта

Китайские специалисты открыто признают, что искусственный интеллект — мощный, но далеко не идеальный инструмент. Хотя алгоритмы превосходно справляются с распознаванием закономерностей, они по-прежнему испытывают трудности при решении задач, требующих человеческого подхода, таких как оценка творческих работ, понимание сложных логических рассуждений и обеспечение конфиденциальности данных.

Для безопасного внедрения этих технологий Китай формирует целую экосистему их использования. Так, основы ИИ-грамотности уже включены в национальные квалификационные экзамены для педагогов. Роль учителя постепенно меняется: он становится не просто пользователем новых технологий, а «цифровым лидером», который направляет нравственное, интеллектуальное и творческое развитие учащихся.

Чтобы избежать неравномерного доступа к современным технологиям и предотвратить изоляцию образовательных данных, в пекинском районе Сичэн около 90 пилотных школ объединены с ведущими университетами и технологическими компаниями. Такое сотрудничество позволяет безопасно тестировать и совместно использовать новые образовательные ИИ-инструменты.

Подготовка к непредсказуемому будущему

В конечном счете реформирование образования в Китае направлено на подготовку молодых людей к быстро меняющемуся рынку труда. Выступая на пресс-конференции в апреле, президент Фуданьского университета Цзинь Ли отметил, что идеальный выпускник эпохи искусственного интеллекта должен быть похож на стволовую клетку — обладать способностью развиваться в разных направлениях, сочетать знания из различных дисциплин и постоянно обновлять свои компетенции по мере того, как технические навыки устаревают.

Сегодня учебные аудитории перестают быть местом, где знания просто передаются от преподавателя к студенту. Они превращаются в лаборатории сотрудничества человека и машины. Обучая студентов анализировать, направлять работу искусственного интеллекта и выявлять его структурные недостатки, Китай стремится обеспечить, чтобы именно человеческий интеллект и мудрость оставались главным ориентиром, определяющим дальнейшее развитие технологий.///nCa, 17 июля 2026 г.