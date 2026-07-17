Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-грузинском бизнес-форуме

Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые участники форума!

Нынешний форум призван способствовать развитию двустороннего торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.

Говоря об экономическом развитии Туркменистана, отмечу, что в начале 2026 года в нашей стране была утверждена Инвес­тиционная программа, главной целью которой является поддержание темпов роста валового внутреннего продукта на уровне 6,3 процента.

Что касается отраслей, то дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса выступает одним из основных направлений.

Туркменистан приступил к четвёртому этапу промышленного освоения газового месторождения «Galkynyş», являющегося одним из крупнейших в мире.

Освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря также остаётся важнейшим направлением. В этой связи мы последовательно развиваем стратегическое партнёрство с зарубежными нефтегазовыми компаниями.

В сфере переработки углеводородных ресурсов введены в эксплуатацию новые мощности. В настоящее время готовые жидкие нефтепродукты стабильно экспортируются в страны Азии и Европы.

Построив заводы по производству востребованных на мировых рынках минеральных удобрений, полимеров и другой химической продукции, Туркменистан добился интенсивного промышленного роста в газохимической отрасли.

В нашей стране также эффективно развивается частный сектор экономики. За последние годы налажено широкое производство строительной, металлической, пластиковой, кабельной и электротехнической продукции.

Объём готовой текстильной продукции, производимой в Туркменистане, превышает 130 тысяч тонн в год. Около 80 процентов от общего объёма производимых текстильных изделий направляется на экспорт.

Сельскохозяйственная отрасль благодаря инвестициям и развитию частного сектора также наращивает свой экспортный потенциал. В настоящее время Туркменистан стал одним из крупных поставщиков экологически чистых продуктов питания.

Уважаемые участники форума!

Имеются большие возможности в развитии транспорта, логистики, коммуникаций, инфраструктуры и использовании морских терминалов.

Частное предпринимательство должно привлекаться к формированию сопутствующих инфраструктурных систем, использованию особых возможностей для транзита товаров и услуг.

Мы ведём переговоры о создании грузового терминала Туркменистана на грузинском побережье Чёрного моря. Считаю, что бизнес-сообществам двух стран следует принять активное участие в реализации этого проекта, делом воплощая государственно-частное партнёрство на практике.

Туркменистан заинтересован в опыте Грузии по линии развития туризма и сферы услуг.

Данный форум мы рассматриваем как начало последовательного, продуманного и конкретного диалога между предпринимателями наших стран. Мы исходим из того, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе в Туркменистане и Грузии.

Уважаемые участники форума!

Желаю вам продуктивного взаимодействия, обмена полезными идеями и опытом! ///TDH, 16 июля 2026 г.