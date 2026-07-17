Туркменистан последовательно исходит из того, что обеспечение долгосрочной безопасности невозможно исключительно силовыми методами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, выступая на 13-м заседании Диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности, которое состоялось в четверг, 16 июля в Брюсселе.

Туркменистан считает прочной основой устойчивого мира и безопасности должны оставаться политико-дипломатические механизмы, укрепление доверия между государствами, обеспечение устойчивого социально-экономического развития, неукоснительное соблюдение общепризнанных норм и принципов международного права, эффективная многосторонняя дипломатия, а также центральная координирующая роль ООН.

Как подчеркнул Гурбанов, Туркменистан выступает за дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия между Центральной Азией и ЕС, включая Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности, встречи специальных представителей стран Центральной Азии и ЕС, а также практические программы ЕС, направленные на укрепление потенциала государств региона в сфере безопасности.

В ходе Диалога участники обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности, перспективы дальнейшего взаимодействия между странами Центральной Азии и Европейским Союзом, а также практическую реализацию совместных инициатив в области укрепления устойчивости, обеспечения безопасности, управления границами, противодействия современным вызовам и угрозам, развития взаимосвязанности и многостороннего сотрудничества.

Двусторонние встречи

В рамках визита в Брюссель Гурбанов встретился со Специальным посланником Европейского союза по Афганистану и начальником отдела по Афганистану и Пакистану Европейской службы внешних действий Жилем Бертраном.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества по афганскому направлению.

Туркменская сторона подтвердила приверженность продолжению оказания гуманитарной помощи афганскому народу, реализации транспортно-энергетических проектов с участием Афганистана и расширению практического взаимодействия с ЕС в рамках консультаций специальных представителей, а также региональных программ CADAP и BOMCA.

Особое внимание было уделено координации международных усилий при центральной роли ООН, включая взаимодействие в рамках Дохинского процесса ООН, в целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию Афганистана и укреплению региональной безопасности.

На встрече с Заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Олофом Скугом были рассмотрены перспективные направления туркмено-европейского сотрудничества, в том числе развитие транспортной взаимосвязанности, реализация потенциала Транскаспийского транспортного коридора и инициативы Европейского союза Global Gateway.

Отмечена взаимная заинтересованность в расширении взаимодействия в энергетической сфере, включая повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, внедрение современных технологий и сокращение выбросов метана.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования, подготовки специалистов и развития академических обменов. Подчеркнуто значение сохранения регулярного политического диалога и выражена уверенность, что последовательное развитие партнерства будет способствовать реализации взаимовыгодных совместных проектов. ///nCa, 17 июля 2026 г. (фото – МИД Таджикистана)