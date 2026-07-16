Заседание Народного Совета Туркменистана состоится в Ашхабаде в сентябре

Заседание высшего представительного органа власти в Туркменистане – Халк Маслахаты – состоится в Ашхабаде 23 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписал Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Отдельным Постановлением создан Организационный комитет по проведению на высоком уровне заседания Халк Маслахаты.

Документы были подписаны в ходе заседания Президиума Халк Маслахаты, посвященное подготовке к празднованию 35-летия независимости Туркменистана.

На заседании обсуждались вопросы подготовки праздничных мероприятий к юбилею независимости, организации работы по представлению граждан к государственным наградам и почетным званиям, а также координации деятельности государственных органов в период подготовки к общенациональному форуму.

Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана совместно с Организационным комитетом будет осуществлять подготовку заседания Халк Маслахаты, включая подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение форума. Организационная работа по подготовке заседания будет вестись в координации с Меджлисом Туркменистана, заместителями Председателя Кабинета Министров, профильными министерствами и отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, а также общественными объединениями. В рамках подготовки заседания будет организована работа по рассмотрению и регистрации предложений и других обращений, поступающих от граждан. Проекты документов, связанные с заседанием Халк Маслахаты, будут предварительно обсуждаться на совещаниях Организационного комитета, который также подготовит вопросы для рассмотрения форумом.

На заседании также с отчетами выступили некоторые члены правительства.

Вице-премьер Х. Гелдимырадов доложил о реализации программ развития на 2026 год. Приоритетами названы создание рабочих мест, социальная защита, внедрение цифровых технологий (на примере города Аркадаг), модернизация промышленности (ТЭК, химия, сельское хозяйство) и продовольственная безопасность.

Вице-премьеры Т. Атахаллыев и Н. Атагулыев отчитались о популяризации ахалтекинских скакунов. В 2026 году, проходящем под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремленных крылатых скакунов», туркменские наездники успешно выступили на международных площадках в Узбекистане, Азербайджане, Турции и РФ (Татарстан). Намечено проведение тематических выставок и конференций. Вице-премьер, министр иностранных дел Р. Мередов подчеркнул важность укрепления статуса нейтралитета Туркменистана на международной арене и интеграции его принципов во все предстоящие политические мероприятия.

Секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев доложил о подготовке к праздничному военному параду.

Выступление Национального Лидера туркменского народа на заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые члены Президиума Халк Маслахаты Туркменистана!

Как известно, 10 июля текущего года состоялось расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана, на котором были подведены итоги работы, проделанной в независимой Отчизне за 6 месяцев 2026 года.

Вместе с тем в ходе заседания Президент Туркменистана дал соответствующие поручения относительно подготовки на высоком уровне к празднованию 35-летия независимости страны и к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана.

Уважаемые люди!

В сентябре текущего года мы в единстве с народом широко отметим праздник священной независимости Отчизны.

Наш сплочённый, счастливый народ каждый год с особой гордостью встречает главный праздник суверенного, постоянно нейтрального Отечества. Праздник независимости – знаменательное событие, которое имеет огромное значение для нашей ­независимой страны и сплочённого народа.

В целях проведения на высоком уровне праздника независимости недавно был принят Закон Туркменистана «Об утверждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 35 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby ýörişe gatnaşyja».

В дни празднования независимости страны состоится очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана, на котором будут подведены итоги достигнутых успехов и рубежей, а также проделанной работы в нашем независимом государстве. Исходя из требований времени мы обсудим стоящие перед нами важные ­задачи.

На сегодняшнем заседании на основе Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» будут приняты документы: о созыве заседания Халк Маслахаты Туркменистана; создании Организационного комитета по проведению на высоком уровне; об определении даты проведения заседания; утверждении состава Оргкомитета.

Мы обсудим мероприятия, намеченные по случаю 35-летия священной независимости и объявления текущего года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Вместе с тем рассмотрим ход ведущейся работы по представлению к государственным наградам и присвоению почётных званий нашим соотечественникам, добившимся трудовых успехов.

Уважаемые участники заседания!

В 2026 году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», на национальном и международном уровне проводятся различные мероприятия по прославлению и популяризации в мире знаменитых туркменских ахалтекинских коней.

С начала текущего года наша молодёжь, занимающаяся конным спортом, приняла участие в прошедших в Узбекистане, Азербайджане, Турции и других странах в международных фестивалях, форумах, чемпионатах и конкурсах красоты, посвящённых ахалтекинским скакунам, и продемонстрировала высокий профессионализм.

В Соединённых Штатах Америки, Китайской Народной Республике, Великобритании и Республике Татарстан организованы мероприятия, связанные с конями и искусством коневодства. Состоялись встречи с коневодами и специалистами.

В нынешнем году Группа национальных конных игр «Galkynyş» достойно представила туркменское национальное конное искусство в Азербайджане и Турции. Успешно выступив в организованных в городе Казань (Республика Татарстан) конноспортивных мероприятиях, знаменитые наездники удостоились первых мест.

Как видите, в год коня в отношении наших ахалтекинских скакунов проделано много значимой работы.

В настоящее время к проведению также намечены важные мероприятия по случаю Дня независимости Туркменистана.

Уважаемые участники заседания!

В рамках подготовки к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, а также согласно таким базовым документам, как Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», соответствующие руководители должны вести эффективную работу, анализировать предусмотренные к реализации в предстоящем году меры по поддержанию стабильности экономических показателей, развитию отраслей, вложениям инвестиций в новые производства и дальнейшему повышению уровня жизни населения.

В данном контексте ключевыми целями политики в этом направлении выступают создание новых рабочих мест, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни людей, развитие молодёжной политики, обеспечение социальной защищённости населения.

Вместе с тем следует продолжить работу по внедрению новых методов обучения и подготовки специалистов, развитию фармацевтической промышленности, модернизации промышленных секторов, в част­ности, нефтегазовой, химической, строительной, энергетической, текстильной, сельскохозяйственной отраслей, в том числе по обеспечению продовольственной безопасности.

Укрепление сплочённости и единства народа, благополучие и дальнейшее приумножение мощи независимого, постоянно нейтрального государства – главная цель и ключевые задачи Халк Маслахаты Туркменистана. Наряду с этим в центре внимания должны находиться вопросы широкого привлечения народных масс к реализации принятых в стране программ, подготовки предложений.

В данной связи Халк Маслахаты Туркменистана следует действовать в координации с депутатами Меджлиса, Правительством страны, оперативно реагировать на задачи, продиктованные современностью, осуществлять подготовку предложений.

Уважаемые участники заседания!

В соответствии со статьёй 19 Конституционного Закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» Аппарат Халк Маслахаты Туркменистана совместно с Организационным комитетом должны провести нижеуказанные работы:

1. В период подготовки к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и по итогам его проведения членам Халк Маслахаты Туркменистана, депутатам, активистам политических и общественных организаций, профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, представителям средств массовой информации организовать пропагандистско-разъяснительные мероприятия, выступления и встречи об историческом, общественно-политическом значении деятельности Халк Маслахаты Туркменистана;

2. Совместно с Оргкомитетом, на основе плана осуществлять подготовку к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана;

3. Подготовить вопросы для рассмотрения Халк Маслахаты Туркменистана и предварительно обсудить проекты документов на совещаниях Организационного комитета;

4. При подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана осуществлять организационно-методическое руководство деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

5. Проводить работу по рассмотрению и регистрации поступивших от граждан предложений и других обращений;

6. Подготовить программу проведения заседания Халк Маслахаты Туркменистана;

7. Подготовить необходимые материалы, связанные с освещением деятельности Халк Маслахаты Туркменистана в средствах массовой информации;

8. Организационную работу по подготовке к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана осуществлять скоординированно совместно с Меджлисом Туркменистана, заместителями Председателя Кабинета Министров Туркменистана, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественными объединениями;

9. Меджлису Туркменистана во взаимодействии с министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями и общественными объединениями посредством парламентской дипломатии продолжить работу по освещению, пропаганде миролюбивой, гуманной внутренней и внешней политики государства в связи с 35-й годовщиной священной независимости и объявлением года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов»;

10. В соответствии с поручения­ми Президента страны следует организованно провести работу по награждению государственными наградами и присвоению почётных званий соотечественникам, добившимся за годы независимости высоких трудовых успехов и пользующимся большим почётом и уважением среди народа. Должным образом осуществлять деятельность по выдвижению достойных лиц и надлежащему оформлению данной работы.

Уважаемые члены Президиума Халк Маслахаты Туркменистана!

Уважаемые участники заседания!

Перед Халк Маслахаты Туркменистана стоят большие задачи по развитию страны на перспективу.

Халк Маслахаты, продолжив совместную деятельность с Медж­лисом, Правительством Туркменистана, общественными объединениями, должен осуществлять продуктивную деятельность по дальнейшему всестороннему развитию нашей Отчизны.

Уважаемые люди!

Одной из основных задач является проведение эффективной работы, направленной на успешную реализацию принятых программ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, последовательной демократизации общества.

Для успешного продолжения в будущем политики преобразований в различных областях мы должны работать над новыми предложениями.

Наша главная цель – обеспечение благополучной жизни населения страны, создание комфортной среды для проживания каждого человека.

Уважаемые участники заседания!

Таким образом, мы официально даём старт работе по организации заседания Халк Маслахаты Туркменистана на высоком уровне. Уверен, что каждый из вас внесёт достойный вклад в успешное проведение этого важного общественно-политического мероприятия.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в осуществляемой деятельности! ///nCa, 16 июля 2026 г.