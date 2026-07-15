ЮНИСЕФ и Министерство образования продвигают ориентированное на ребёнка дошкольное образование в Туркменистане

Ашхабад, 15 июля 2026 года – ЮНИСЕФ в партнёрстве с Министерством образования Туркменистана проводит двухдневный семинар и консультационный семинар, направленные на совершенствование дошкольного образования и заботе о детях в стране с акцентом на игровое, исследовательское и ориентированное на ребёнка обучение.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования, Национального института образования Туркменистана, педагогических школ и институтов, специалисты в области дошкольного образования со всей страны, а также центров повышения квалификации работников образования.

Мероприятие проводится при поддержке г-на Кристиана Фабби, международного эксперта ЮНИСЕФ, известного исследователя и разработчика политики в области воспитания и образования детей раннего возраста. Его визит включает посещение детских садов в Ашхабаде и консультации с национальными партнёрами в сфере образования по вопросам укрепления до- и послевузовской подготовки воспитателей детских садов.

В ходе семинара участники обсудили ведущие педагогические подходы, в которых приоритет отдаётся игре, исследовательской деятельности и обучению, инициируемому детьми; рассмотрели международный опыт и практические примеры из дошкольных учреждений; а также определили приоритетные направления для совершенствования программ подготовки педагогов в соответствии с передовой практикой.

«Ранние годы являются критически важным периодом для обучения и развития каждого ребёнка. Поддерживая педагогов в применении современных, ориентированных на ребёнка подходов, мы можем содействовать тому, чтобы каждый ребёнок в Туркменистане с самого начала имел возможность учиться, исследовать и полноценно развиваться», — сказала Жанар Сагимбаева, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Семинар также направлен на поддержку национальных партнёров в обновлении рамочной учебной программы, результатов обучения и ключевых компетенций в области дошкольного образования. Участники рассмотрят существующие практики в дошкольных учреждениях Туркменистана и обсудят процесс пересмотра учебных программ и практик подготовки педагогов.

Дошкольное образование играет важную роль в подготовке детей к школе и обучению на протяжении всей жизни. ЮНИСЕФ оказывает поддержку правительствам и партнёрам в укреплении систем раннего обучения, повышении потенциала педагогов и продвижении инклюзивного, качественного дошкольного образования для каждого ребёнка. ///nCa, 15 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)