Туркменистан — естественное стремление к институционализации на региональном уровне

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

В 1991 году Туркменистан обрел независимость, не имея, по сути, ни министерства иностранных дел, ни места за каким-либо региональным столом переговоров, ни собственной дипломатической традиции, на которую можно было бы опереться. Тридцать пять лет спустя трудно назвать сферу региональной жизни в Центральной Азии — будь то безопасность, водные ресурсы, транспорт, гендерная политика или даже дела профсоюзов, — в которой Туркменистан в определенный момент не предложил бы странам региона прекратить эпизодическое взаимодействие и начать сотрудничать на постоянной основе.

Именно за эту нить и стоит потянуть в эту годовщину: важен не просто перечень достижений, а сам образ мышления.

Столкнувшись с общей проблемой, Туркменистан действует характерным для себя образом: вместо того чтобы провести очередную встречу, он предлагает создать постоянно действующий механизм — центр, диалог, председательство или секретариат, — призванный пережить саму встречу, на которой он был учрежден.

Стремление, а не случайность

Одно-единственное предложение могло бы быть простым совпадением. Однако модель, повторяющаяся на протяжении трех с половиной десятилетий в сферах безопасности, экологии, взаимосвязанности, гендерной политики и профессиональных ассоциаций, представляет собой скорее внешнеполитический рефлекс. Он проявляется независимо от того, идет ли речь о нераспространении ядерного оружия или о кооперативах по рукоделию, и независимо от того, кто выступает аудиторией — Совет Безопасности ООН или конференция профсоюзных деятелей на берегу Иссык-Куля. Масштабы меняются, но само стремление остается неизменным.

Регион: безопасность как основополагающий пример

Самый наглядный и в то же время старейший пример среди собственных инициатив Туркменистана — Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), учрежденный в Ашхабаде в декабре 2007 года по инициативе всех пяти центральноазиатских государств после нескольких лет консультаций между правительствами региона и ООН.

Спустя почти два десятилетия РЦПДЦА — это уже не просто проект, требующий оценки, а реально функционирующий институт, который отслеживает сигналы раннего предупреждения, вырабатывает меры доверия и все активнее распространяет свою деятельность на Афганистан.

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН отметила десятилетие Центра принятием резолюции, инициированной Туркменистаном и соавторами которой выступили 57 стран. В документе Центру была выражена явная признательность за содействие политическому диалогу по самым острым вопросам региона.

Туркменистан продолжил укреплять этот фундамент: в 2022 году резолюцией ООН была закреплена Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии; в 2020 году созвана Группа друзей нейтралитета; а в 2026 году представлен новый пакет предложений — Академический центр по изучению мира, нейтралитета и превентивной дипломатии, Палата медиации во имя мира и программный офис Контртеррористического управления ООН в Ашхабаде. Каждая из этих инициатив призвана добавить региональной дипломатической архитектуре еще одну постоянную опору.

Более давняя история: водные ресурсы и экология

Если РЦПДЦА является наиболее ярким примером, то более давняя история связана с водными ресурсами. Международный фонд спасения Арала (МФСА), основанный главами пяти государств Центральной Азии в 1993 году, опередил создание РЦПДЦА на четырнадцать лет и остается самой продолжительной в регионе попыткой коллективного, а не национального управления общей экологической катастрофой.

Собственное председательство Туркменистана в Фонде с 2017 по 2019 год не ограничивалось простым администрированием существующей структуры — страна использовала эту позицию для запуска новой Программы действий по бассейну Аральского моря, продвижения Водной стратегии Центральной Азии и возведения здания постоянного Исполнительного комитета в Ашхабаде, над входом в которое были вместе подняты флаги всех пяти государств-основателей.

Это же стремление активно проявляется и сегодня: предлагаемый Региональный центр по борьбе с опустыниванием, продвигаемый через ЭСКАТО, в случае его создания станет первым в мире межправительственным учреждением, предназначенным специально для устойчивого управления земельными ресурсами в условиях песчаных пустынь.

Параллельное предложение о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, и расширяющийся Каспийский экологический форум завершают оформление целостного пакета мер по управлению окружающей средой, а не набор изолированных идей.

Взаимосвязанность: от декларации к десятилетию

Подход Туркменистана к транспорту развивался по точно такой же дуге, но оказался сжат в одно десятилетие. Ашхабадская конференция 2014 года завершилась принятием Ашхабадской декларации; Генеральная Ассамблея ООН превратила её в резолюцию в декабре того же года.

В 2015 году последовала вторая резолюция, которая привела к проведению первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту, состоявшейся в Ашхабаде в 2016 году с участием трех глав государств и сорока двух министров транспорта. Процесс, ставший известным как Ашхабадский процесс, с тех пор возобновлялся Генеральной Ассамблеей в 2017, 2021 и 2023 годах, что увенчалось объявлением полноценного Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций на 2026–2035 годы. Таким образом, десять лет многосторонней транспортной политики ведут свое начало напрямую от одной туркменской инициативы, развивающейся параллельно с пакетом резолюций по энергетической взаимосвязанности и новой Транскаспийской координационной платформой, которая более прочно связывает этот коридор с европейскими рынками.

Гендерный аспект: новейшее, но одно из самых прочных институциональных направлений

Менее заметный на международной арене, но структурно идентичный остальным инициативам, Диалог женщин стран Центральной Азии был запущен в декабре 2020 года. Его архитектура к настоящему времени выглядит уже знакомой: учредительная декларация, ротационное председательство (сначала Узбекистан, затем Туркменистан в 2022 году, далее Казахстан и Кыргызстан) и итоговые документы, официально включенные в протокол Генеральной Ассамблеи ООН.

В год своего председательства Туркменистан предложил создать региональное общество рукодельниц в качестве конкретного, пусть и скромного, шага по государственному строительству внутри Диалога.

К настоящему времени платформа демонстрирует все признаки институциональной устойчивости, а не мимолетной дипломатической моды: региональный механизм женского сотрудничества во все большей степени становится просто частью того, как Центральная Азия ведет дела.

Молодежь и самый малый масштаб

Параллельное, хотя и более молодое направление прослеживается в молодежной политике: Молодежный диалог Центральной Азии, ежегодный Диалог «Правительство — Молодежь», созываемый в рамках Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА, и молодежный форум в Ашхабаде 2025 года, по итогам которого была выработана собственная дорожная карта сотрудничества между ЕС и Центральной Азией.

На состоявшейся в июле 2026 года конференции по правам профсоюзов в Иссык-Кульской области Кыргызстана делегация Туркменистана предложила скромное, но показательное дополнение к общей модели: единую региональную информационно-правовую платформу для профсоюзов всей Центральной Азии.

Ни одна резолюция Генеральной Ассамблеи не отметит это предложение. Оно имеет значение именно потому, что выдвинуть его никто не заставлял — этот рефлекс срабатывает независимо от того, наблюдает ли за происходящим кто-то за пределами зала заседаний.

Мир: та же логика на экспорт

Тот же рефлекс распространяется и за пределы региона. Нейтралитет Туркменистана, признанный Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году и вновь рассмотренный в очередной резолюции тридцать лет спустя, все чаще трактуется не как пассивный правовой статус, а как материал для институционального строительства: Группа друзей нейтралитета, предложенный Свод правил ООН по применению принципов нейтрализма и инициатива по Глобальной стратегии безопасности, опирающаяся исключительно на международное право, а не на блоковую политику.

Логика здесь точно такая же, как и внутри страны: приоритет постоянной структуры над разовым жестом. Она направлена вовне — на систему ООН, в отношении которой Туркменистан на протяжении трех десятилетий доказывает необходимость создания большего числа постоянно действующих механизмов предотвращения, а не проведения экстренных сессий постфактум.

Тридцать пять лет спустя

Все это не выглядит триумфом, если сравнить с исходной точкой Туркменистана после обретения независимости в 1991 году: государством, которое чаще характеризовали не тем, что оно создавало в региональной и мировой политике, а тем, от чего оно сознательно дистанцировалось — неприсоединением, официальным нейтралитетом и сдержанным присутствием на международной арене.

Опыт последних тридцати пяти лет усложняет (и корректирует) это описание. Страна, которую зачастую характеризуют главным образом через её нейтралитет, провела большую часть практической жизни этого самого нейтралитета в предложениях по созданию того каркаса — центров, диалогов, председательств, секретариатов, — на который теперь опираются другие государства и сама система ООН.

Несколько новейших предложений, среди которых Стратегия глобальной безопасности, все еще находятся в процессе реализации, а не являются свершившимся фактом.

Именно этот подход, в большей степени, чем любой ретроспективный подсчет, пожалуй, является наиболее точным способом отметить эту годовщину: важны не завершенные показатели, а сама привычка действовать подобным образом, которая не демонстрирует никаких признаков угасания. /// nCa, 17 июля 2026 г.