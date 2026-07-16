Визит Президента Туркменистана в Грузию: Ашхабад предлагает создать собственный терминал на Черноморском побережье

Сегодня, 16 июля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился в Грузию с государственным визитом. В Тбилиси состоялась серия встреч на высшем уровне, в том числе на уровне представителей правительства, министерств и ведомств, а также туркмено-грузинский бизнес-форум. Главными темами повестки дня стали развитие стратегического «Среднего коридора», многократное увеличение грузопотоков и масштабная интеграция частного бизнеса.

Встреча Президентов

Официальная часть визита началась во дворце Президента Грузии, где Сердар Бердымухамедов и его грузинский коллега Михаил Кавелашвили провели переговоры в формате тет-а-тет. Встреча лидеров задала вектор для всех последующих раундов переговоров.

Как подчеркнул Михаил Кавелашвили, этот первый государственный визит туркменского лидера в Грузию является важнейшей вехой в истории двусторонних отношений и наглядным свидетельством того, что политический диалог между государствами вышел на высший уровень.

В ходе беседы президенты детально обсудили расширение практического взаимодействия. В фокусе внимания оказались торгово-экономические связи, стимулирование взаимных инвестиций, а также мегапроекты в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Особый акцент был сделан на необходимости максимально эффективного использования транзитного потенциала «Среднего коридора». Лидеры сошлись во мнении, что Грузия, выступающая ключевым мостом между Европой и Азией, заинтересована в наращивании транзитных мощностей, включая развитие глубоководного порта Анаклия и использование черноморских гаваней.

Помимо этого, президенты наметили планы по активизации академических обменов, запуску молодежных программ и проведению совместных культурных инициатив.

Бизнес-форум в Тбилиси: интеграция капиталов и новые логистические узлы

В тбилисском выставочном центре «Экспо Georgia» состоялся туркмено-грузинский бизнес-форум. Мероприятие сопровождалось масштабной выездной выставкой, где на площади 592 кв. метра свои передовые достижения и товары под маркой «Произведено в Туркменистане» представили 17 туркменских министерств и 42 частных предприятия. Площадку лично посетили

Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступившие перед деловыми кругами с программными заявлениями.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал бизнес играть движущую роль в укреплении партнерства, особенно в строительстве инфраструктуры, логистике и создании международных цепочек поставок.

Он представил ключевые экономические показатели Туркменистана: стабильный рост ВВП на уровне 6,3%, долгосрочные госинвестиции в объеме 12 млрд долларов США (более 41 млрд манатов) и перенаправление 77% бюджета на социальные нужды.

Президент подробно рассказал о диверсификации туркменской экономики — от освоения Каспийского шельфа совместно с мировыми гигантами до текстильного сектора, экспортирующего производящего около 133 млн квадратных метров текстильной продукции, причем около 80% экспортируется, а лишь 20% остается для внутреннего потребления. Большое внимание уделяется и производству продуктов питания. Одним из наших приоритетов являются выращивание, переработка и экспорт овощей и фруктов. Туркменистан является одним из ведущих экспортеров томатов — ежегодно из страны поставляется более 200 тыс. тонн этой продукции.

Туркменистан планирует создать терминал в черноморских портах Грузии

Президент Бердымухамедов заявил о возможности создания собственного туркменского терминала на Черноморском побережье Грузии. Как заявил Президент, это позволит еще больше сблизить Грузию и Туркменистан и успешно развивать партнерство между государственным и частным секторами. Роль бизнеса в этом процессе чрезвычайно важна, поскольку речь идет о привлечении прямых иностранных инвестиций, от которых выиграют обе страны, подчеркнул он.

Президент Туркменистана призвал представителей делового сообщества двух стран укреплять существующие связи, расширять сотрудничество и создавать новые деловые партнерства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил взаимной готовностью к масштабным проектам, назвав страны «стратегическими мостами между Европой и Азией».

«Стратегическое положение Грузии в Черноморском регионе дает нам уникальную возможность служить связующим звеном между европейскими рынками, странами Азии и международными транспортными маршрутами. В то же время Туркменистан, как одна из ведущих стран Центральной Азии в экономическом отношении, выделяется богатыми природными ресурсами и растущим экспортным потенциалом. Опираясь именно на эти общие стратегические преимущества, мы придаем особое значение развитию “Среднего коридора”. Это маршрут, который приобретает все большее глобальное значение и создает новые возможности для перемещения грузов между Европой и Азией», – заявил Кобахидзе.

Глава правительства Грузии приветствовал интерес Туркменистана к расширению своих логистических и складских возможностей вблизи черноморских портов Грузии.

«Я уверен, что наши действующие порты, наряду со строящимся глубоководным портом Анаклия и запланированной в нем Свободной индустриальной зоной, станут бесценной платформой для туркменских компаний, стремящихся выйти на региональные рынки», – сказал он.

Кобахидзе оценил деятельность туркменского бизнеса в Грузии. Компании с участием туркменского капитала работают в таких секторах, как транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство и недвижимость. Этот успешный опыт создает прочную основу для нашего будущего сотрудничества.

По мнению Премьер-министра Грузии, есть огромный потенциал для расширения этого партнерства в энергетику, возобновляемые ресурсы, цифровую экономику, ИТ, туризм, сельское хозяйство и производство. «Сотрудничество в этих областях позволит нам создавать новую экономическую ценность, стимулировать инвестиции, внедрять инновации и открывать новые горизонты как для грузинского, так и для туркменского бизнеса», – добавил он.

Серия двусторонних встреч: о чем договорились министры и вице-премьеры?

На полях визит в Тбилиси состоялась череда двусторонних встреч на уровне министров и вице-премьеров официальной делегации Туркменистана, на которых детализировались различные аспекты партнерства, затронутые на встрече в верхах.

Руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани провел серию переговоров со вице-премьерами Гуванчем Агаджановым (нефть и газ), Батыром Аннаевым (транспорт-и коммуникации), Нокергулы Атагулыевым (торговля) и министром торговли Назаром Агахановым. Главным предметом разговора стала детальная презентация инвестиционных проектов, которые Тбилиси разворачивает для форсированного развития Транскаспийского маршрута.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили обсудил вопросы финансовой координации и региональных проектов с вице-премьером Ходжамыратом Гелдимырадовым (экономика и финансы).Стороны сверили экономические прогнозы и выразили общую уверенность, что визит президента даст мощный импульс для притока прямых инвестиций.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и его туркменский коллега Джумамурат Гурбангельдыев договорились о развитии сотрудничества между Туркменистаном и Грузией в области профессионального, дошкольного, общего и высшего образования, а также расширению взаимодействия в молодежной сфере. В частности, обсуждалась возможность организации международных молодежных лагерей. Отдельной темой переговоров стало расширение партнерства между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе провела встречу с вице-премьером Бахар Сейидовой. Стороны вышли на финальную стадию подготовки меморандумов о сотрудничестве в области музейного дела, театра, кино и литературы. Отмечалось, что эти документы будут способствовать развитию сотрудничества в области музейного дела, литературы, музыки, театра, кино, охраны культурного наследия, а также обмену профессиональным опытом и дальнейшему укреплению культурных связей между Туркменистаном и Грузией. ///nCa, 16 июля 2026 г. (по материалам грузинских сми и официальных сайтов правительства Грузии)