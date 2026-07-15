Евросоюз и Центральная Азия готовят ряд высокоуровневых мероприятий на 2026-2027 годы

Европейский Союз и страны Центральной Азии – Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – готовят ряд политических мероприятий высокого уровня, запланированные на 2026-2027 годы. Об этом шла речь на совместном заседании послов государств Центральной Азии с руководством профильных структур Европейского союза, состоявшейся недавно в Европейской службе внешних действий в Брюсселе, согласно сообщению Посольства Туркменистана в Бельгии.

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по Восточной Европе и Центральной Азии г-жа Одроне Перкаускене, Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии г-н Эдуардс Стипрайс, директор Генерального директората Европейской комиссии по международным партнерствам г-н Петерис Устубс, глава отдела ЕСВД по Центральной Азии г-н Дитмар Крисслер, представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий и послы государств Центральной Азии.

В частности, представители ЕС подтвердили проведение 16 ноября 2026 года министерской встречи по вопросам взаимосвязанности и безопасности с участием государств Центральной Азии, Восточного партнерства и Черноморского региона.

Помимо того, продолжается подготовка второго Саммита «Европейский союз – Центральная Азия», намеченного на 2027 год.

На 7-8 июня 2027 года запанировано проведение Форума Global Gateway. В этой связи Европейский союз подтвердил продолжение реализации инвестиционной повестки в рамках инициативы Global Gateway, включая сопровождение проектов с участием Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов. На современном этапе приоритетное значение приобретают цифровизация транспортных процедур, совершенствование таможенного администрирования и устранение административных барьеров.

В ходе обсуждения также были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с европейскими финансовыми институтами, реализации инфраструктурных проектов, развития взаимодействия в сфере критически важного сырья, цифровизации, энергетики, образования, борьбы с терроризмом и противодействия современным вызовам безопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между ЕС и Центральной Азией, продолжении регулярного политического диалога и практической реализации совместных инициатив.

Туркменистан – ЕС

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено вопросам дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом.

Официальный Брюссель подтвердил готовность продолжить совместную работу с Ашхабадом над подготовкой дорожной карты, направленной на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

В своем выступлении Посол Туркменистана Сапар Пальванов подчеркнул, что взаимодействие между Центральной Азией и Европейским союзом приобретает все более практический и результативный характер.

Как отметил дипломат, саммиты, министерские встречи, экспертные платформы и двусторонние консультации должны рассматриваться как элементы единого долгосрочного процесса, ориентированного на достижение конкретных результатов.

Туркменская сторона оценила значение запущенной в июне Платформы повестки взаимосвязанности как важного механизма развития транспортного сотрудничества, подчеркнув необходимость дальнейшего совершенствования механизмов координации и повышения устойчивости региональных транспортных маршрутов.///nCa, 15 июля 2026 г.