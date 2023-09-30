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Национальный лидер туркменского народа Аркадаг Бердымухамедов принял участие во встрече «Центральная Азия+Германия» – Повестка и итоги рабочего визита в Берлин

Встреча с Президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером

Встреча в Восточном комитете Германской Экономики – Туркменистан придерживается твердой позиции по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода

Встреча с Федеральным Канцлером Германии Олафом Шольцем – Туркменистан выделил четыре направления партнерства ЦА и Германии

Аркадаг Бердымухамедов и Олафом Шольц обсудили вопросы туркмено-германского партнерства

Энергетика, транспорт, экология – ключевые темы встречи Аркадага Бердымухамедова федеральным министром экономики и защиты климата Германии

Туркмено-германский бизнес-форум

28-29 сентября 2023 года состоялся рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Германию.

29 сентября в Берлине состоялась серия многосторонних встреч лидеров стран Центральной Азии в формате Германия+ЦА. В их числе:

Встреча с Федеральным Президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером

Встреча Восточного комитета германской экономики

Встреча с Федеральным Канцлером Германии Олафом Шольцем

Встреча с Президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером

Во встрече «Центральная Азия+Германия» с Президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, прошедшей в формате делового завтрака, также приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Штайнмайер отметил значение взаимодействия в формате «Центральная Азия+ФРГ», потенциал которого может быть эффективно использован в контексте поддержания регионального мира и стабильности, успешной интеграции Центральной Азии в современные мировые процессы.

В ходе своего выступления Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, Туркменистан приветствует инициативу создания нового многостороннего формата и готов к расширению партнёрства по всем направлениям, представляющим общий интерес.

Сегодня страны Центральной Азии намерены и далее развивать взаимодействие, ориентированное на создание в регионе условий для обеспечения благополучия народов наших стран. В данном контексте подчёркивалось, что среди современных проблем наиболее актуальными являются вопросы безопасности, социально-экономического развития, экология и гуманизация международных отношений.

Говоря о безопасности, Аркадаг сделал акцент на том, что Туркменистан рассматривает эту всеобъемлющую категорию в контексте её целостности.

«По нашему глубокому убеждению, механизмом обеспечения безопасности в глобальном масштабе должна оставаться Организация Объединённых Наций», – сказал Национальный Лидер туркменского народа, отметив, что, исходя из этого на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой о подготовке Стратегии глобальной безопасности на основе норм и принципов ООН.

В данной связи констатировалась важность уделять особое внимание принципу превентивности, как наиболее значимому компоненту предотвращения конфликтных ситуаций на самых ранних этапах их возникновения.

Другой составляющей формулы обеспечения безопасности, как подчёркивалось, может стать использование потенциала нейтралитета, который включает в себя элементы ответственного сдерживания и проведение активной миротворческой деятельности.

Затрагивая вопрос экономического развития, Аркадаг Бердымухамедов, в первую очередь, отметил глобальную взаимосвязанность этого процесса. Сегодня система мирохозяйственных связей подразумевает не только интеграцию экономик различных стран, но и слаженность работы множества её компонентов.

В их числе были названы традиционные сферы: энергетика, транспорт и финансовый сектор, а также новые современные сегменты экономики, такие, как цифровизация, искусственный интеллект и «зелёные» технологии.

В сферах энергетики и транспорта Туркменистан продвигает на международной арене инициативы, связанные с надёжным транзитом энергоносителей и созданием новых транспортных коридоров, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, и, пользуясь случаем, выразил признательность Германии за соавторство в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН в указанных областях, предложенных туркменской стороной

Говоря о перспективах сотрудничества в торгово-экономической сфере между странами Центральной Азии и ФРГ, Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением констатировал наличие мощного потенциала национальных экономик, а также востребованность значительных промышленных, технологических и инвестиционных возможностей Германии в Центральноазиатском регионе, богатом природными и людскими ресурсами.

Перспективными направлениями совместной деятельности были определены энергетическая сфера, логистика, промышленность, инфраструктура, сельское и водное хозяйство, частный сектор, «зелёная» экономика и другие.

Отметив заинтересованность нашей страны на нынешнем этапе трансформации глобального энергетического рынка и мировых транспортных маршрутов в участии в новых конфигурациях партнёрства по вектору Европа–Азия, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что подобный подход во многом соотносится со Стратегией ЕС для Центральной Азии, а также с европейским планом «Глобальные ворота» до 2027 года, инициированными «Командой Европы».

Особый акцент был сделан на вопросах энергетики. Туркменистан, имея колоссальные запасы природного газа, проводит в жизнь политику диверсификации путей поставки на международные рынки этого вида энергоносителя, который сегодня востребован в мире в качестве топлива с ограниченным углеродным следом. В данном контексте отмечалась важность реализации проектов поставок газа в европейском направлении.

Касаясь транспортной темы, Аркадаг подтвердил готовность активно развивать логистические пути по маршруту Центральная Азия – Европа, заострив внимание на перспективности транспортно-транзитного коридора «Каспийское море – Чёрное море» с дальнейшим использованием потенциала реки Дунай.

В числе важных векторов сотрудничества была обозначена экология. Здесь ориентиром для взаимодействия является инициатива «Зелёная Центральная Азия», основанная на германском подходе по адаптации к климатическим изменениям.

Значимое место в партнёрстве стран-участниц нынешней встречи занимают сферы образования и культуры, имеются большие перспективы совместной работы в контексте плодотворной деятельности в регионе таких германских программ, как центры Гёте, «ДААД», «ПАД» и «ПАШ». С учётом большого интереса к изучению немецкого языка в Туркменистане, Председатель Халк Маслахаты высказал готовность и далее развивать сотрудничество в этом направлении.

Сделав особый акцент на важности активизации культурного обмена между народами Бердымухамедов констатировал успешный опыт проведения в городах Германии археологической выставки одной из колыбелей мировой цивилизации – древней Маргианы, которую посетили около 430 тысяч граждан. В данной связи было предложено рассмотреть возможность проведения второго цикла этой выставки, а также показ артефактов Парфянского царства.

В заключение Аркадаг Бердымухамедов ещё раз выразил признательность германской стороне за организацию нынешнего визита, подтвердив заинтересованность Туркменистана в наращивании многопланового взаимодействия.

Встреча в Восточном комитете Германской Экономики – Туркменистан придерживается твердой позиции по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода

Далее в Восточном комитете германской экономики под председательством председателя наблюдательного совета и комитета акционеров компании «Claas KGa GmbH» Катрины Клаас-Мюльхойзер состоялась встреча на тему «Совместное формирование стратегического будущего – укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией».

В деловом мероприятии приняли участие также лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Германскую сторону представили статс-секретарь Федерального Министерства экономики и защиты климата Удо Филипп, федеральный министр по особым поручениям, руководитель Федеральной канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт, главы компаний «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG».

Открывая встречу, Катрина Клаас-Мюльхойзер подчеркнула, что обмен мнениями по повестке дня, в частности, по вопросам инвестиционной привлекательности Центральноазиатских государств и создания условий для эффективной экономической деятельности германских компаний в регионе, позволит наметить конкретные механизмы наращивания продуктивного взаимодействия, обсудить возможности реализации новых проектов в стратегически значимых отраслях национальных экономик стран-участниц формата «Цент­ральная Азия+Германия».

Статс-секретарь Федерального Министерства экономики и защиты климата Удо Филипп, отметил, что в Германии придают большое значение углублению плодотворных отношений со странами Центральной Азии, расположенными на стратегически важном пересечении двух континентов и вносящих весомый вклад в глобальные процессы развития.

Как подчёркивалось, большие перспективы открываются в таких направлениях, как энергетика, инвестиции, торговля, создание совместных предприятий и новых рабочих мест, транспортно-логистический сектор, в сельское хозяйство, передовые технологии и возобновляемые источники энергии.

Расширение сотрудничества в сфере образования, в частности, по углублённому изучению в странах ЦА немецкого языка, будет содействовать в перспективе упрочению традиционных культурно-гуманитарных и деловых связей, подчеркнул Удо Филипп.

Поприветствовав собравшихся, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что данная платформа придаст мощный импульс формированию нового уровня экономического сотрудничества между Центральной Азии и Германией.

Стратегически важное географическое расположение ЦА, занимающей площадь около 4 миллионов квадратных километров, позволяет говорить о перспективах создания здесь транспортно-логистического хаба континентального значения, а также о возможности внести весомый вклад в решение глобальной продовольственной проблемы, сказал Аркадаг Бердымухамедов.

Говоря об экономическом потенциале Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты привёл некоторые макроэкономические показатели.

В настоящее время в стране строится около 200 объектов общей стоимостью почти 10 миллиардов долларов США

Рост ВВП Туркменистана за 8 месяцев 2023 года составил 6,2 процента.

Размер ежегодных инвестиций в экономику равен 18–19 % ВВП. При этом доля иностранных инвестиций составляет до 12 % от их общего объёма.

Курс на индустриально-инновационный рост обеспечивается за счёт перенаправления свыше 60 % общего объёма инвестиций в производственную сферу, что позволяет изменить всю структуру промышленности, ускорить развитие импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств. Вместе с тем за последние годы реализован ряд инвестиционных проектов в газохимическом секторе экономики, в частности, построены новые заводы по производству аммиака, карбамида, полипропилена, полиэтилена, синтетического бензина.

В продолжение выступления Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов вкратце обозначил ключевые направления сотрудничества Туркменистана с Германией.

В ряду важных сфер сотрудничества была названа энергетика, в составе которой газовая и электроэнергетические отрасли занимают приоритетные позиции. Упор здесь делается на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки.

Следует особо отметить, что европейский вектор был и остаётся в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. В данном контексте подтверждена твёрдая позиция Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода.

Как известно, сказал Национальный Лидер туркменского народа, мы многое сделали для этого в последние 15 лет, выстроив системное партнёрство с Европейским Союзом, и готовы возобновить активные контакты с соответствующими структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами и компаниями в контексте реализации крупных международных энергетических проектов.

Пользуясь случаем, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов также предложил германскому бизнесу рассмотреть возможность работы в электроэнергетике. В этой связи сферами совместного приложения усилий были обозначены строительство и модернизация электростанций, развитие сети линий электропередачи и другие проекты.

Одновременно Туркменистан уделяет большое внимание развитию такого направления, как возобновляемые источники энергии. Понимая, что «зелёная» энергетика – это энергия будущего, наша страна на национальном уровне предпринимает практические действия, нацеленные на продвижение проектов в области энергии солнца и ветра.

Как отмечалось, особое значение придаётся наращиванию международного сотрудничества в области водородной энергетики.

Актуальной темой является взаимодействие с иностранными компаниями и международными структурами в вопросах сокращения выбросов метана в атмосферу, утилизации попутного газа на месторождениях углеводородных ресурсов, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, высказав уверенность в том, что знания и наилучшие практики, которыми обладают германские компании в вышеуказанных направлениях, будут востребованы в Туркменистане.

В числе ключевых сфер сотрудничества определены транспорт и коммуникации. В данном контексте с удовлетворением констатировав, что в течение ряда лет с участием германских компаний успешно реализованы проекты по расширению услуг сети сотовой связи, спутниковых систем, морского транспорта,

Национальный Лидер туркменского народа выразил готовность к предметному обсуждению с деловыми партнёрами из ФРГ вопросов развития железнодорожного транспорта, судостроительного оборудования, эффективного использования транспортно-логистических возможностей Международного морского порта Туркменбаши, открытия новых форм взаимодействия в области телекоммуникаций.

Наряду с этим было озвучено приглашение для бизнес-кругов Германии участвовать в проектах по цифровизации экономики Туркменистана.

Финансово-банковский сектор призван стать ведущим направлением туркмено-германского сотрудничества. Развивающаяся банковская система Туркменистана является важной частью финансового сектора страны, так и в целом в Центральноазитском регионе имеет важное значение. При этом большое внимание уделяется установлению и укреплению отношений с зарубежными кредитными учреждениями, продолжил Аркадаг, пригласив немецкие банки, экспортно-кредитные структуры, страховые организации к активному развитию прямых связей с государственными и коммерческими банками страны.

Как известно, нехватка водных ресурсов представляет сегодня серьёзную проблему во многих регионах мира, что, в первую очередь, обусловлено глобальными климатическими изменениями, масштабной и порою бесконтрольной хозяйственной деятельностью экономических субъектов отдельных государств. Как отмечалось, Туркменистан, будучи участником Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Парижского соглашения и других многосторонних актов в области охраны окружающей среды, твёрдо привержен выполнению своих международных экологических обязательств.

В частности, в Туркменистан предпринимаются практические шаги, нацеленные на сохранение и рациональное использование водных ресурсов. «Реализацию этих мер мы видим в тесном взаи­модействии с международными организациями и иностранными государствами», – сказал Национальный Лидер туркменского народа, предложив германским компаниям рассмотреть вопросы претворения в жизнь различных проектов в водохозяйственной сфере Туркменистана, в первую очередь, мегапроекта – комплексная модернизация эксплуатационной инфраструктуры Каракум-реки.

Наряду с этим отмечался имеющийся позитивный опыт сотрудничества с германскими компаниями в области поставок сельскохозяйственной техники и оборудования в Туркменистан.

Говоря о социальной ориентированности туркменской экономики, Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что огромное внимание уделяется медицине и здравоохранению. Построены десятки лечебных учреждений, подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов. И в этом деле мы используем богатый опыт партнёров из ФРГ, сказал Председатель Халк Маслахаты.

Наряду с этим была подтверждена готовность укреплять эффективное взаимодействие с германскими компаниями в сферах производства медоборудования, фарминдустрии, разработки и применения методов телемедицины, использования опыта германских специалистов в таких направлениях, как профилактика, диагностика и терапия различных заболеваний.

29 июня текущего года в Туркменистане состоялось открытие нового города Аркадаг. Сегодня начато строительство второго этапа города, одной из важных составляющих которого должен стать индустриальный кластер. С учётом «зелёного» содержания в его индустриальной зоне предполагается построить ряд предприятий, ориентированных на выпуск отдельных видов продукции медицинской и фармацевтической промышленности, детского питания. В данном контексте заинтересованным германским компаниям было предложено участвовать в создании этого кластера.

«Я изложил лишь несколько приоритетных направлений развития межгосударственного сотрудничества», – сказал Аркадаг, подчеркнув, что туркменская сторона рассчитывает на твёрдую поддержку и активное участие в этой деятельности Восточного комитета германской экономики и её членов.

Далее состоялись выступления глав ведущих немецких холдингов «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG».

Руководители компаний, вкратце ознакомив с деятельностью представляемых бизнес-структур, отметили готовность расширить своё присутствие на перспективных рынках стран Центральной Азии, имеющих выгодное географическое расположение, обладающих растущим рыноком и богатым ресурсным потенциалом. В частности, представители германских компаний поделились успешным опытом инвестирования в экономики различных государств и представили планы взаимодействия в химической индустрии, транспортном секторе, в области строительства, производства стройматериалов, по линии образования, АПК и ТЭК.

Федеральный министр по особым поручениям, руководитель Федеральной канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт в своём выступлении отметил, что отношения между Германией и странами Центральной Азии выходят на качественно новый уровень, наполняясь более конкретным содержанием. Нынешняя встреча высокого уровня – хорошая возможность для обмена мнениями по широкому кругу вопросов шестиформатного сотрудничества, определения новых точек для дальнейших совместных действий.

Особый акцент был сделан на важности сложения усилий в таких актуальных направлениях, как экология, формирование современной транспортно-транзитной инфраструктуры, внедрение инноваций, подготовка кадров по востребованным специальностям и др.

Встреча лидеров Центральной Азии с Федеральным Канцлером Германии Олафом Шольцем – Туркменистан выделил четыре направления партнерства ЦА и Германии

В мероприятии, проходившем в формате делового обеда, приняли участие Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Поприветствовав высоких гостей, Федеральный Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что первая встреча такого уровня является хорошей платформой для обсуждения приоритетных вопросов шестистороннего сотрудничества с расчётом на долгосрочную перспективу и в интересах стран Центральной Азии и ФРГ. Он подтвердил готовность своей страны к углублению стратегического партнёрства с государствами ЦА по всему спектру направлений.

В своем выступлении Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня наш мир находится в зоне политической, экономической и гуманитарной турбулентности. Особую озабоченность также вызывают вопросы изменения климата, продовольственная безопасность и другие вызовы. Решение этих и других вопросов современности требует от каждого государства ответственного подхода и активного участия в глобальном диалоге для обсуждения насущных проблем. В этой связи отмечалась своевременность и позитивность создания формата «Центральная Азия+Германия» на высоком представительном уровне.

Переходя к конкретным вопросам повестки дня, Национальный Лидер туркменского народа акцентировал внимание на ряде ключевых тем.

В числе первых была обозначена безопасность, которая, будучи базовой потребностью жизнедеятельности любого общества, требует комплексного подхода. Его основными столпами являются фактор неделимости безопасности и равноправное взаимодействие через диалог. При этом главная роль в обеспечении безопасности должна быть отведена Организации Объединённых Наций, сказал Аркадаг, отметив, что на выработку такого алгоритма направлено предложение Туркменистана о подготовке Стратегии глобальной безопасности на основе норм и принципов ООН, озвученное в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Второе, – это создание условий для экономического развития. Здесь наиболее актуальны вопросы обеспечения энергоресурсами, создания транспортной взаимосвязанности, решение водного и продовольственного вопросов, синергия научно-технического прогресса с отраслями промышленности и действенные финансово-инвестиционные механизмы.

Сегодня мы заинтересованы в реализации с европейскими партнёрами конкретных проектов в части экспорта своих энергоносителей, продукции нефтегазохимической и текстильной индустрии, сельского хозяйства, других товаров, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, подтвердив готовность содействовать импорту из Германии высокотехнологичной продукции, притоку капитала, а также получению технологических и цифровых компетенций в области промышленности, науки и профессионального образования.

Для решения этих и других задач констатировалась необходимость использования мощного потенциала Центральной Азии в качестве трансконтинентального транспортно-транзитного хаба, а также важность таких межрегиональных проектов, как ТРАСЕКА, Каспийско-Черноморский коридор, и других.

Затронув тему, связанную с энергетическими потоками Гурбангулы Бердымухамедов предложил возобновить предметную работу с европейскими партнёрами по проекту Транскаспийского газопровода.

Третьим направлением является экология и «зелёная трансформация». Исходя из того, что тема изменения климата и внедрения экологически чистых технологий находится в топ-листе глобальной повестки дня, Туркменистан всецело поддерживает усилия мирового сообщества в данном направлении, формируя необходимую законодательную базу, предпринимая усилия по внедрению низкоуглеродных технологий, осуществляя работу по присоединению к Глобальному обязательству по метану.

Среди перспективных векторов в рамках «зелёной» экономики, рассматривается реализация в Туркменистане проектов производства водорода из природного газа. Сегодня около 70 % мирового производства данного энергоносителя приходится на газ и это – наиболее эффективный способ его получения с точки зрения финансовых и материальных затрат.

В контексте проведения активной работы по «экологическим» вызовам, сказал Председатель Халк Маслахаты, остаёмся приверженными положениям Совместной декларации о сотрудничестве стран Центральной Азии и Германии в области климата и безопасности, принятой в Берлине в январе 2020 года.

Также, Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на предложениях Туркменистана по созданию в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, а также по подготовке «Каспийской экологической инициативы».

Четвёртое, – культурно-социальная и гуманитарная сферы. Аркадаг Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность подготовки среднесрочного Плана по развитию сотрудничества стран Центральной Азии и Германии в области культуры и археологии. Он подтвердил готовность Туркменистана к партнёрству на этом треке с германскими организациями, включая Прусский фонд культурного наследия, Институт имени Гёте и Берлинский Музей Новой истории.

В заключение Национальный Лидер туркменского народа ещё раз выразил признательность Федеральному Канцлеру за тёплый приём и превосходную организацию нынешнего визита.

Аркадаг Бердымухамедов и Олафом Шольц обсудили вопросы туркмено-германского партнерства

В рамках своего визита Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Федеральным Канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Туркменистан приветствует возросший интерес Германии к партнёрству со странами Центральной Азии и готов к активизации многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате», – заявил Аркадаг в ходе встречи.

Национальный Лидер туркменского народа и Федеральный Канцлер Германии подтвердили заинтересованность сторон в выводе традиционного партнёрства на новый, отвечающий современным реалиям, уровень.

В этом контексте стороны обсудили ключевые направления туркмено-германского сотрудничества, выстраиваемого с расчётом на долгосрочную перспективу.

Предметом обстоятельного обсуждения стало политико-дипломатическое взаимодействие. Как известно, сегодня в мире происходят тревожные события глобального масштаба, способные нанести серьёзный урон мировому порядку. В такой ситуации, как отмечалось, важно проявлять политическую сдержанность и ответственный подход к решению имеющихся проблем. Туркменистан, будучи нейтральной страной, с момента обретения независимости последовательно придерживается этой политики.

Являясь признанным центром стабильности в регионе, несмотря на происходящие сложные события, наша страна проводит активный внешнеполитический курс. Объявление по предложению Туркменистана 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, другие предложения в области миротворчества являются подтверждением нашей приверженности делу мира, стабильности и сотрудничества, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Выразив признательность Германии за постоянную поддержку инициатив Туркменистана, в том числе в области нейтралитета, стабильного транзита энергоносителей, транспорта, экологической проблематики, Национальный Лидер туркменского народа в свою очередь подтвердил готовность Туркменистана продолжать активное международное партнёрство с ФРГ по актуальным вопросам современности.

В продолжение встречи подчёркивалась необходимость рассмотрения возможности подготовить внешнеполитическими ведомствами двух стран среднесрочной Программы сотрудничества.

Стороны также затронули вопросы афганской проблематики. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что для решения социально-экономических проблем важно интегрировать Афганистан в региональные проекты, такие, как строительство газопроводов, железных дорог, линий электропередачи, оптико-волоконной связи.

Еще одной важной темой диалога стало взаимодействие Туркменистана и германии в области энергетики.

В частности, речь шла об участии германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана, в том числе за счёт укрепления потенциала нефтегазового сектора путём привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, проведения технико-экономического обоснования, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

На каспийском шельфе уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями, в частности, «Wintershall» и «RWE». Председатель Халк Маслахаты, подтвердил готовность Туркменистана к рассмотрению конкретных предложений германских партнёров и созданию необходимых условий для их успешной работы в стране.

Национальный Лидер туркменского народа заявил о приверженности Туркменистана проекту Транскаспийского газопровода этому проекту и намерении возобновить диалог по данному вопросу с соответствующими структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами, среди которых Германия, безусловно, занимает важное место.

Особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в области сокращения метановых выбросов и производства водорода в Туркменистане. В этих сферах Германия также обладает передовыми технологиями. В данном контексте состоялся обмен мнениями о возможностях взаимодействия с учётом Национальной водородной стратегии ФРГ, принятой в июле текущего года.

Как сообщалось на встрече обсужденные направления партнерства будут включены в повестку дня 10-го заседания Туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству, намеченного на первое полугодие 2024 года.

В числе перспективных векторов взаимодействия были также названы банковская сфера, химическая и текстильная промышленность, здравоохранение, транспорт, «зелёные» технологии, водопользование, цифровизация и консалтинг.

В продолжение была затронута тема туркмено-германской деятельности в области образования, культуры и археологии. Как известно в 2018–2019 годах в Германии прошла выставка «Маргиана – царство бронзового периода на территории Туркменистана».

С учётом большого интереса, проявленного со стороны германской общественности, был затронут вопросы о возможности проведения второго цикла этой выставки, а также показа артефактов Парфянского царства и наследия Сельджукской империи.

В завершении встречи Аркадаг Бердымухамедов пригласил Федерального Канцлера Олафа Шольца посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Энергетика, транспорт, экология – ключевые темы встречи Аркадага Бердымухамедова федеральным министром экономики и защиты климата Германии

Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в ФРГ встретился с заместителем Федерального Канцлера, федеральным министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком.

Хабек выразил признательность Бердымухамедову за участие в встрече глав делегаций стран Центральной Азии и за заинтересованность Туркменистана в развитии отношений с Германией.

Бердымухамедов, в свою очередь, отметил, что в состав туркменской делегации вошли руководители различных секторов экономики и других областей. Он также рассказал о прошедшем туркмено-германском бизнес-форуме, на котором стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления двустороннего взаимодействия.

В частности, в энергетике открываются возможности для участия компаний Германии в проектах по модернизации действующих и возведению новых объектов нефтегазового и газохимического комплексов в Туркменистане, по освоению нефтегазовых ресурсов на Каспийском шельфе, а также строительству Транскаспийского газопровода.

Особый акцент сделан на имеющихся больших возможностях совместного приложения усилий в области водородной энергетики и сокращения выбросов метана. В данном контексте высказано предложение о разработке Плана двустороннего энергетического сотрудничества.

В сфере транспорта речь шла о создании континентальных транспортно-транзитных коридоров по линии Центральная Азия – Европа. Аркадаг Бердымухамедов высказал заинтересованность Туркменистана в развитии партнёрства в области воздушного, наземного и морского транспорта.

Обсуждены также возможности проведения работы по комплексной модернизации действующей в стране транспортной инфраструктуры, а также по созданию в Туркменистане совместных производств транспортных средств, разработке среднесрочной Дорожной карты сотрудничества.

Перспективными векторами взаимодействия были названы финансово-банковский и инвестиционный секторы, сфера коммуникаций, сельское и водное хозяйство, цифровизация.

Отдельной темой обмена мнениями стала экология, где имеется хороший потенциал для партнёрства. Сегодня Германия – один из мировых лидеров не только в сфере производства «зелёных» технологий, но и активный международный игрок в деле продвижения глобальной климатической повестки дня. В свою очередь, Туркменистан заинтересован не только в приобретении «зелёных» технологий, но и в получении германских компетенций в вопросе рационального использования водных и земельных ресурсов, методологии учёта углеродного следа производства и в принятии мер по его снижению.

Аркадаг пригласил немецких экспертов принять активное участие в разработке национальных стратегий Туркменистана: «Система инвентаризации парниковых газов», а также «Мониторинг, верификация и оценка выбросов СО2».

В продолжение встречи были обсуждены планы сотрудничества по внедрению в Туркменистане технологий в области ВИЭ. Аркадаг Бердымухамедов предложил министерствам и ведомствам двух стран, ответственным за охрану окружающей среды и внедрение «зелёных» технологий, провести в начале 2024 года «круглый стол» с целью выработки путей туркмено-германского партнёрства по экологической проблематике.

В рамках встречи Герой-Аркадаг пригласил Вице-канцлера Роберта Хабека посетить Туркменистан в ближайшее время для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в области экономики и изменения климата.

Приняв с благодарностью приглашение, заместитель Федерального Канцлера, федеральный министр экономики и защиты климата Германии выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственных отношений.

Туркмено-германский бизнес-форум

На полях визита Гурбангулы Бердымухамедова в германию, в Берлине состоялся туркмено-германский бизнес-форум.

С туркменской стороны в форуме приняли участие вице-премьеры, руководители ключевых министерств и ведомств, представители частного бизнеса. С принимающей стороны в мероприятии приняли участие представители ведущих министерств ФРГ, Восточного комитета германской экономики, Федерального союза малого и среднего бизнеса и других структур, руководители крупнейших банков и десятков компаний, работающих в различных сферах.

Германия выступает в числе ведущих деловых партнёров Туркменистана. На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 196 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов США. Представители деловых кругов ФРГ, в числе которых – «Siemens», «Daimler», «Claas», «Rohde & Schwarz», «Dresser-Rand» и другие, вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных совместных проектов.

Однако, как подчёркивалось, обоюдный потенциал двух стран может быть использован более эффективнее.

В свои выступлениях представители Туркменистана рассказала о крупных реформах изменениях, продолжающихся в различных отраслях экономики. Особое внимание было уделено инновационной составляющей экономических реформ, наличию благоприятного инвестиционного климата и выгодных условий для деятельности зарубежных компаний.

Подчёркивалось, что Туркменистан готов предоставить все возможности для деятельности германских компаний в различных сегментах экономики, всегда открыт для конструктивных идей и предложений, для ответственного и надёжного партнёрства.

Руководители и представители крупнейших холдингов ФРГ высказали готовность предложить туркменским партнёрам свои передовые разработки и инновационные технологии в строительстве, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах, в АПК, финансово-банковском секторе.

Особое внимание было уделено вопросам образования, науки и культуры, здравоохранения, туристической индустрии.

После перерыва работа бизнес-форума продолжилась с участием Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты.

Аркадаг Бердымухамедов обращаясь к участникам форума отметил, что туркмено-германский диалог активно развивается и охватывает сегодня все основные направления.

«Важнейшим приоритетом отношений с ФРГ является экономика. В лице германских компаний, отличающихся высоким профессионализмом, ответственностью, пониманием обоюдной выгоды и ценности сотрудничества с Туркменистаном, мы видим надёжных и перспективных партнёров», заявил Национальный Лидер туркменского народа.

«Такой подход мы поддерживаем и приветствуем, будем и дальше поощрять деятельность германского бизнеса на туркменском рынке», – добавил он. В качестве успешного примера плодотворного взаимодействия была названа многолетняя и эффективная деятельность в Туркменистане немецких компаний «Siemens», «Daimler», «Claas», «MAN», «Rohde & Schwarz», ряда других.

Однако, по словам Бердымухамедова, «нужны по-настоящему масштабные, прорывные совместные проекты, которые стали бы локомотивом экономического сотрудничества».

В этой связи представителям бизнес-структур ФРГ было предложено рассмотреть возможности расширения деловых контактов по конкретным направлениям сотрудничества.

Энергетический сектор: Аркадаг высказал готовность обсудить вопросы поставок техники и оборудования немецких производителей для отечественной нефтегазовой сферы, а также изучить перспективы внедрения германских технологий использования солнечных батарей в Туркменистане и опыт водородной энергетики с целью создания высокотехнологичных производств в нашей стране.

Сельское хозяйство: Как известно, Министерством сельского хозяйства Туркменистана и компанией «Claas» создан консорциум производителей для поставки в Туркменистан очередной партии сельхозтехники, оборудования и запасных частей. В данной связи было высказано намерение туркменских специалистов приступить к предметным вопросам осуществления этого коммерческого предложения.

Транспорт: «Сегодня в нашей стране ведётся полномасштабное строительство новых транспортных узлов и коридоров – автомобильных и железнодорожных, осуществляется модернизация авиационной и морской портовой инфраструктуры», – сказал Председатель Халк Маслахаты, предложив наладить на регулярной основе рабочие встречи между транспортными ведомствами, ассоциациями и компаниями двух стран. Германские компании могут принять участие в модернизации транспортной инфраструктуры Туркменистана, создании сервисных центров, обучении специалистов-транспортников и др.

Также была высказана заинтересованность в сотрудничестве с компанией «Deutsche Bahn Holding» (железные дороги), а также в области автомобильных и морских перевозок с учётом грамотного использования имеющегося потенциала в транспортно-транзитном секторе и возможностей логистики.

В сфере гражданской авиации, могут быть проработаны возможности совместного управления аэропортами Туркменистана, в том числе в подготовке соответствующей правовой базы для реализации данных проектов.

Химическая промышленность: Аркадаг Бердымухамедов пригласил германские компании к участию в проекте проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации завода «Tejenkarbamid» в Туркменистане. К примеру, перспективным видится партнёрство с компанией «ThyssenKrupp AG».

Наряду с этим отмечалась важность продолжения переговоров с германскими партнёрами о возможной реализации нового комплексного проекта по развитию и выводу на проектную мощность Гарлыкского калийного горнорудного комплекса в Туркменистане. Как известно, в данном направлении осуществляется активное взаимодействие с немецкими компаниями «ERCOSPLAN», ­«Ка-Утек», «SCHACHTBAU».

Учитывая опыт сотрудничества в сфере консалтинга по развитию экономики и привлечению инвестиций в нашу страну, было высказано намерение продолжить работу по созданию правовой базы партнёрства с заинтересованными компаниями, в частности, с «Gotz & Partner».

Водной хозяйство: В настоящее время Туркменистан рассматривает предложения немецких компаний относительно участия в реализации проекта реновации Каракум-реки посредством бетонирования русла и боковых каналов, модернизации и расширения насосных станций, строительства коллекторных дренажных систем.

На основе позитивного опыта сотрудничества между Туркменистаном и Германией в области экономики и финансов, было предложено подписать двусторонние документы о продолжении сотрудничества в области повышения квалификации управленческих кадров из Туркменистана.

Зеленая трансформация: Туркменистан и Германия имеют хорошие возможности для сотрудничества с Восточном комитетом германской экономики. В частности, стороны могут сотрудничать в области «зелёной трансформации», энергетики, медицины и фармацевтики.

По итогам встреч с Восточном комитетом было предложено организовать туркмено-германский бизнес-форум 20 ноября 2023 года в Берлине.

Национальный Лидер туркменского народа также предложил рассмотреть возможность создания в городе Аркадаг «образовательного зелёного центра», который будет включать кластер фармацевтической и медицинской промышленности и профессионально-техническое образовательное учреждение.

Совместная туркмено-германская рабочая группа: Для координации совместных действий по указанным инициативам, продолжил Аркадаг Бердымухамедов считает целесообразным активизировать деятельность Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству и провести в начале следующего года её очередное заседание в Берлине.

– Сегодня открываются возможности для возобновления практики проведения перекрёстных Дней экономики Германии и Туркменистана, – сказал Председатель Халк Маслахаты, предложив, вместе подумать над конкретными сроками и повесткой таких встреч.

Большинство высказанных инициатив относится к ближайшей перспективе, отметил Национальный Лидер туркменского народа, подтвердив нацеленность Туркменистана на долгосрочную, системную совместную работу, подкреплённую солидными межгосударственными и межправительственными соглашениями и договорённостями между двумя странами.

Месторождение Галкыныш: Сегодня в Туркменистане ведётся работа по освоению третьего и четвёртого этапов гигантского газового месторождения «Galkynyş», напомнил Аркадаг Бердымухамедов. На каждом этапе предусматривается добыча природного газа в объёме 30 миллиардов кубометров, а в перспективе – довести этот показатель до 90 миллиардов кубометров.

Председатель Халк Маслахаты констатировал большой вклад ряда компаний Германии, особенно «Siemens», в воплощение в жизнь проектов по строительству газотурбинных электростанций и других объектов, в которые были вложены огромные инвестиции.

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В рамках туркмено-германского бизнес-форума состоялись встречи представителей двух стран, в ходе которых они обсудили перспективы сотрудничества и определили сферы взаимодействия.

Было отмечено, что установление контактов с потенциальными партнёрами поможет определить конкретные направления сотрудничества, реализовать актуальные инициативы и увеличить объём товарооборота.

На форуме был подписан ряд документов, в том числе межведомственные соглашения, нацеленные на дальнейшее расширение партнёрства по линии внешнеполитических структур двух стран, в транспортно-коммуникационном секторе, в том числе в судостроении, в сфере железнодорожного транспорта, а также в таких направлениях, как управление водными ресурсами, химическая индустрия, промышленность и строительное производство.

Наряду с этим состоялось подписание контрактов между членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и ведущими компаниями Федеративной Республики Германия. ///nCa, 30 сентября 2023 г.

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