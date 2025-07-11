В Ашхабаде стартовал новый региональный проект ПРООН, направленный на укрепление устойчивости городов к рискам бедствий и изменению климата

Ашхабад, Туркменистан – 11 июля 2025 г. — Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с хякимликом города Ашхабад и при участии Министерства строительства и архитектуры Туркменистана организовала семинар для запуска регионального проекта «Повышение устойчивости городов к рискам бедствий и изменению климата в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии. Проектная концепция была представлена в ходе семинара, который прошёл 10–11 июля 2025 года в здании ООН в Ашхабаде.

Семинар объединил широкий круг заинтересованных сторон, вовлечённых в вопросы градостроительства, адаптации к изменению климата, снижения риска бедствий и социально-экономического развития Туркменистана. В числе участников были представители Посольства Японии в Туркменистане, городского и этрапских хякимликов г. Ашхабада, ответственных за планирование и развитие города, а также представители министерств и ведомств— строительства и архитектуры, финансов и экономики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, обороны, образования, академических кругов и партнёров по развитию. Также в мероприятии приняли участие эксперты специализированных учреждений, включая проектные институты, научно-исследовательские центры, органы гражданской обороны и организации, работающие в сфере снижения риска бедствий и сейсмических угроз.

В приветственном слове заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане г-н Томица Паович отметил значимость данного регионального проекта, подчеркнув:

«Центральноазиатский регион сталкивается с растущей уязвимостью перед широким спектром природных опасностей — землетрясениями, наводнениями, засухами, лавинами и оползнями — все они оказывают разрушительное влияние на жизни людей, инфраструктуру и экономическое развитие. Строительство устойчивых городов — не просто сложная задача, а жизненно необходимая для будущего Центральной Азии.»

Г-н Паович также отметил, что Туркменистан особенно подвержен природным бедствиям, таким как землетрясения, пыльные бури, сели, наводнения, засухи и опустынивание, особенно в условиях быстрого роста городов и наличия структурных уязвимостей, усиливающих воздействие этих рисков.

Региональная проектная команда представила методологию по интеграции адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий (CDRR) в процессы градостроительства, а также набор инструментов для самооценки, предназначенный для оказания поддержки местным органам власти в выявлении пробелов и возможностей для включения вопросов устойчивости в процессы планирования и развития городов.

Обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии градостроительства в Ашхабаде, ключевых вызовах и возможностях повышения устойчивости города, а также на видении интеграции климатической адаптации и снижения рисков бедствий через взаимодействие заинтересованных сторон, что подчёркивает важность согласованных и инклюзивных подходов к городскому планированию.

В ходе двухдневного семинара участники также ознакомились с предлагаемой начальной рамочной структурой дорожной карты по устойчивому развитию Ашхабада, а также обсудили создание технической рабочей группы и предполагаемый график реализации проекта.

Семинар завершился общей приверженностью созданию устойчивого, инклюзивного и климатически ориентированного будущего для Ашхабада — будущего, которое может стать моделью для других городов Туркменистана и всего региона Центральной Азии.

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Проект «Повышение устойчивости городов к рискам бедствий и изменению климата в Центральной Азии» финансируется Правительством Японии и реализуется ПРООН в пяти странах Центральной Азии в период с 2024 по 2027 год. Инициатива направлена на повышение качества градостроительства, усиление адаптации к изменению климата и снижение рисков бедствий в условиях усиливающихся экологических и климатических вызовов. ///nCa, 11 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)