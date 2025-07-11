Samsung Представляет Новое Поколение Складных Смартфонов Galaxy Z на Galaxy Unpacked

Тамир Шакиров

9 июля 2025 года южнокорейская компания Samsung провела в Париже презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила свои новые модели складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE. Новые устройства значительно превзошли не только технически, но и в дизайне предыдущие модели. В разложенном состоянии смартфоны Galaxy Z 7-го поколения стали даже тоньше недавно выпущенного Galaxy Edge 25, толщина корпуса которого была сокращена на 25% от базовой модели Galaxy S25, при этом улучшились процессор и основной модуль камер.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Умнее, Тоньше, Легче

Samsung Galaxy Z Fold 7 стал не только умнее, но и на 10% тоньше и легче по сравнению с предыдущим, 6-м поколением, его вес составляет 215 граммов. В сложенном виде он по-прежнему габаритнее базовой модели Galaxy S25, но в разложенном виде он теперь намного удобнее и тоньше. Во флагман внедрён мощный процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ёмкость аккумулятора прежняя — 4400 мАч.

Galaxy Z Fold 7 оснащён двумя экранами: основной 8-дюймовый AMOLED 2X с частотой до 120 Гц и внешний 6,5-дюймовый AMOLED. Рамки внешнего дисплея утончились, теперь по ощущениям это обычный многофункциональный смартфон.

Основной модуль камеры Galaxy Z Fold 7 был прокачан до 200 МП, а также впервые в линейку Z добавлен режим макросъёмки. Учитывая все вышеперечисленные нововведения, этот флагман теперь можно смело назвать конкурентом Samsung S25 Ultra. Смартфон представлен в трёх цветах: синем, сером и чёрном.

Samsung Galaxy Z Flip 7: Элегантность и Инновации в Фотографии

Galaxy Z Flip 7 отличается по толщине корпуса от Flip 6: 6,5 мм против 6,9 мм, соответственно флагман ощутимо тоньше и в сложенном виде. Смартфон оснащён мощным процессором Exynos 2500. Galaxy Z Flip 7-го поколения получил ёмкость аккумулятора 4300 мАч.

Отлично прокачался внешний дисплей Galaxy Z Flip 7, увеличившись до 4,1 дюйма против 3,4 дюйма в 6-м поколении. Внешний экран теперь поддерживает частоту 120 Гц, что в 2 раза больше в сравнении с Galaxy Z Flip 6. Основной экран подрос с 6,7 дюймов до 6,9 дюймов. Это AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Место сгиба смартфона практически не ощущается.

Модуль камер не изменился: также 2 камеры — 50 МП основная и 12 МП ультраширокоугольная. Нововведением является добавление нескольких режимов съёмки. «Автозум» определяет, где расположен объект в кадре, и автоматически меняет масштаб. Также был добавлен новый алгоритм ProVisual с 10-битным HDR, с помощью которого мы получаем насыщенные красками, словно профессионально обработанные видео. Смартфон представлен в трёх цветах: чёрном, синем и коралловом.

Galaxy Z Flip 7 FE: Доступное Совершенство

Galaxy Z Flip 7 FE является доработанной версией Z Flip 6, но немного упрощённой. Задняя панель выполнена из качественного пластика, а не из стекла. Экраны остались прежними, но был заменён чип на более современный Exynos 2400. Ёмкость аккумулятора аналогична – 4000 мАч. Флагман представлен в двух цветах: чёрном и белом.

Официальная Стоимость Флагманов

Начальная стоимость Galaxy Z Fold 7 составляет 1999 USD.

Начальная стоимость Galaxy Z Flip 7 составляет 1099 USD.

Начальная стоимость Galaxy Z Flip 7 FE составляет 899 USD.

///nCa, 11 июля 2025 г.