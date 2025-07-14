Туркменистан принял участие в совещании руководителей столичных подразделений органов внутренних дел стран СНГ

11 июля в Астане состоялось пятое Совещание руководителей столичных подразделений органов внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Встречу организовало МВД Казахстана при координации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, сообщает Исполнительный комитет СНГ.

В мероприятии приняли руководители органов внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Туркменистан на встрече представлял начальник Департамента полиции города Ашхабад подполковник полиции Мердан Мухамметмырадов.

Представители делегаций обсудили ключевые моменты, связанные с обеспечением правопорядка в столицах государств – участников СНГ. В частности, было уделено внимание вопросам состояния правопорядка на критически важных объектах городской инфраструктуры, развития систем видеонаблюдения, особенностям взаимодействия подразделений органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.

Участники согласились с предложенными рекомендациями, которые касались:

Использования в служебной деятельности передовых информационных технологий

Внедрения искусственного интеллекта

Систематического обмена передовыми практиками обеспечения комплексной защиты критически важных объектов городской инфраструктуры от преступных посягательств, как физического свойства, так и совершаемых дистанционно при помощи кибератак.

По итогам мероприятия было принято решение продолжить практику встреч под эгидой СМВД (Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ) для обсуждения актуальных вопросов в сфере противодействия преступности в мегаполисах и обмена опытом охраны общественного порядка. ///nCa, 14 июля 2025 г.