Узбекистан: Мы не можем быть равнодушными к природе, у нас нет прав на это

Шавкат Хамраев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан

Центральная Азия известна неповторимой природой, богатой культурой и историей. Но в последние годы регион испытывает серьезные изменения климата. Здесь наблюдаются повышение температуры воздуха, нехватка воды, опустынивание, участившиеся природные бедствия.

Президент Шавкат Мирзиёев в выступлении на втором саммите «Центральная Азия — Китай» не случайно обратил внимание участников на эту проблему.

Одними из серьезных вызовов устойчивому развитию наших стран являются последствия климатических изменений. Внедрение передового китайского опыта в области охраны окружающей среды поможет сократить риски и угрозы, связанные с данным кризисом. Необходимо ускорить принятие Программы зеленого развития до 2030 года и приступить к ее реализации.

Глава государства предложил учредить Экологический альянс для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах. Стратегия «зе­леного» развития, выдвинутая Президентом Узбекистана, имеет большое значение для обеспечения устойчивого будущего страны.

В чем заключается успех Китая в сфере «зеленого» развития?

В последние годы страна добилась значительных результатов в сфере. Правительство подняло «зеленое» развитие до уровня национальной политики, определив четкие цели и задачи на данном направлении. Поднебесная активно инвестирует в сферу «зеленых» технологий, возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды. Стимулирование инноваций путем поддержки научных исследований и разработок в «зеленых» технологиях также позволяет добиваться успехов. Официальный Пекин усовершенствовал законодательную базу в сфере охраны окружающей среды, усилил ответственность за нарушение экологических требований. Особого внимания заслуживает активное сотрудничество с другими государствами и международными организациями в сфере «зеленого» развития.

Такой альянс будет способствовать объединению усилий государств региона в решении экологических проблем, обмене передовым опытом и реализации совместных проектов.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовала долгосрочный прогноз «Перспективы климата на 2025—2029 годы». Согласно отчету, потепление в Азии происходит почти в два раза быст­рее, чем в среднем по миру. Странам Центральной Азии нужно срочно адаптироваться к засухам, таянию ледников и нестабильным осадкам, иначе усилятся риски для воды, сельского хозяйства и энергетики.

Как предупреждает ВМО, все годы периода 2025—2029 годов могут оказаться теплее климатической нормы 1991—2020 годов. В отдельные годы возможен временный скачок глобальной температуры выше +1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Особую тревогу вызывает ускоренное таяние горных ледников в Кыргызстане и Таджикистане, от которых зависит водоснабжение рек этого региона — Сырдарьи и Амударьи. Их быстрое таяние означает риск дефицита воды.

Таджикистан за последнее десятилетие потерял 40 процентов от объема самого крупного ледника в регионе — ледника Федченко, Кыргызстан — 30 процентов вековых ледников. Такая ситуация является большой проблемой для этих стран, экономика которых зависит от гидроэнергетических ресурсов.

Прошлый год признан самым жарким в истории наблюдений — глобальная температура на поверхности земли была выше среднего значения на +1,55 градуса по Цельсию. По данным ООН, дефицит воды становится препятствием для экономического развития Центральной Азии.

В марте этого года в регионе наблюдалась аномальная жара. Согласно исследованиям ученых организации «World Weather Attribution», изучающей изменение климата и экстремальные погодные явления, в течение марта температура воздуха была на 10 градусов выше среднего показателя, существовавшего до индустриальной эпохи. Повышение температуры ставит под угрозу сельское хозяйство и водообеспечение в регионе, которые уже испытывают негативное воздействие изменения климата.

Также высыхание Аральского моря, таяние ледников, нехватка воды, опустынивание, засоление почв, экстремальная погода представляют серьезную угрозу для устойчивого развития региона. Эти проблемы, оказывая негативное воздействие на экономику и экологию, требуют от государств региона принятия незамедлительных мер. Изменение климата усугубляет проблему дефицита воды, особенно в засушливых регионах, таких как Цент­ральная Азия.

Изменение климата способствует возникновению засухи, наводнений, селей и сильных ветров, которые наносят большой вред экономике, создают опасность для жизни и здоровья населения. Экологические проблемы приводят к исчезновению биоразнообразия, сокращению растительного и животного мира, деградации лесов, нарушению экологического баланса.

Государства Центральной Азии должны предпринять ряд мер для смягчения последствий изменения климата и обеспечения устойчивого развития. Необходимо рационально использовать водные ресурсы, внедрять водосберегающие технологии, модернизировать оросительные сети, применять инновационные методы управления водным хозяйством. Также усилить региональное сотрудничество по управлению трансграничными водными ресурсами.

Для борьбы с опустыниванием целесообразно сажать деревья, защищать почву от эрозии, увеличивать площади лесов, внедрять устойчивые методы землепользования. Путем повышения энергосбережения и расширения применения возобновляемых источников энергии можно значительно сократить выбросы парниковых газов. В сельском хозяйстве ощущается потребность в применении методов, адаптированных к изменению климата: выращивание засухоустойчивых растений, защита почвы от эрозии, развитие органического земледелия, создание эффективной системы переработки и реализации сельхозпродукции.

Необходимо информировать население о последствиях изменения климата, о том, как противостоять экстремальным погодным явлениям, как подготовиться к таким событиям, защититься от них.

Рост численности населения планеты, увеличение потребления продовольствия, развитие земледелия, потепление климата и экономическое развитие приводят к сокращению водных ресурсов.

В 400 регионах мира существует проблема дефицита воды. Согласно данным Института мировых ресурсов, недостаток воды может привести к вынужденному переселению людей, конфликтам и политической нестабильности.

Сельское хозяйство — крупнейший потребитель воды в мире. На втором месте — промышленность. Испытывают дефицит воды регионы Ближнего Востока, Индия, Пакистан, Ботсвана, Эритрея. Ощущается ее дефицит в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане. В Европе с проблемой водного дефицита сталкиваются Италия и Испания. В течение 1961—2020 годов потребление воды в мире увеличилось в 2,5 раза.

В июне текущего года состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем, на тему «Научные подходы к решению глобальных экологических и водных проблем Центральной Азии». В мероприятии приняли участие свыше 300 человек, включая представителей вузов, научно-исследователь­ских институтов, а также делегатов из более 20 стран. Участники дали высокую оценку мерам по решению проблем климата и воды, осуществляемым под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Причинами возникновения изменения климата и вододефицита служит целый ряд факторов: к примеру, использование угля, нефти и газа приводит к выделению в атмосферу парниковых газов, вырубка лесов, неправильное использование земли, нерациональное использование воды, чрезмерное применение химических удобрений — к деградации почвы.

Мы не можем быть равнодушными к природе, у нас нет прав на это. Важно поддержать инициативы Президента Узбекистана и сплотиться под его руководством. Необходимо внедрять энергосберегающие технологии на промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере транспорта, модернизировать оросительные системы, рационально использовать водосберегающие технологии, внедрять инновационные методы управления водным хозяйством и землепользования, бороться с опустыниванием, сажать деревья, восстанавливать земли, увеличивать площади лесов, также перейти на экологически чистый транспорт, развивать общественный.

Широкое внедрение передового опыта Китая, принятие Программы «зеленого» развития, рассчитанной до 2030 года, начало ее скорой реализации, формирование регионального Экологического альянса — эти меры имеют важное значение для обеспечения стабильного развития Узбекистана и региона в целом. Все это будет способствовать обеспечению экономического роста страны, повышению уровня жизни населения, охране окружающей среды. ///nCa, 13 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)